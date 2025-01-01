DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndContainerMove 

Move

Define novas coordenadas para todos os controles do recipiente.

virtual bool  Move(
   const int  x,     // x coordinate
   const int  y      // y coordinate
   )

Parâmetros

x

[in]  Nova coordenada X do canto superior esquerdo.

y

[in]  Nova coordenada Y do canto superior esquerdo.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.