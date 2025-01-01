Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndContainerMove DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Move Define novas coordenadas para todos os controles do recipiente. virtual bool Move( const int x, // x coordinate const int y // y coordinate ) Parâmetros x [in] Nova coordenada X do canto superior esquerdo. y [in] Nova coordenada Y do canto superior esquerdo. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Delete Shift