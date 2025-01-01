DocumentaçãoSeções
OnDialogDragEnd

O manipulador de eventos do controle "DialogDragEnd".

virtual bool  OnDialogDragEnd()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O evento "DialogDragEnd" ocorre no final e o controle é arrastado.