Obtém o controle do recipiente pelo índice.

CWnd*  Control(
   const int  ind      // index
   )  const

Parâmetros

ind

[in]  O índice necessário do controle.

Valor de retorno

Ponteiro para o controle, caso contrário é NULL se o controle não for encontrado.