Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndContainerControl DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Control Obtém o controle do recipiente pelo índice. CWnd* Control( const int ind // index ) const Parâmetros ind [in] O índice necessário do controle. Valor de retorno Ponteiro para o controle, caso contrário é NULL se o controle não for encontrado. ControlsTotal ControlFind