Destroy

Método de desinicialização do controle СAppDialog.

virtual void  Destroy(
   const int  reason=REASON_PROGRAM    // código de motivo
)

Parâmetros

reason

[in]  Código de motivo da desinicialização. Por padrão, é definido REASON_PROGRAM.

Valor retornado

Não.