Destroy Método de desinicialização do controle СAppDialog. virtual void Destroy( const int reason=REASON_PROGRAM // código de motivo ) Parâmetros reason [in] Código de motivo da desinicialização. Por padrão, é definido REASON_PROGRAM. Valor retornado Não. Create OnEvent