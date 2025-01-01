Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCAppDialogRebound CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Rebound Define novas coordenadas do controle usando as coordenadas da classe CRect. bool Rebound( const & CRect rect // CRect class ) Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. OnAnotherApplicationClose Minimize