Rebound

Define novas coordenadas do controle usando as coordenadas da classe CRect.

bool  Rebound(
   const & CRect  rect      // CRect class
   )

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.