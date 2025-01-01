Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCAppDialogMaximize CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Maximizar Mostra o controle no estado maximizado (restaurado). virtual void Maximize() Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Minimize CreateInstanceId