CreateExpert

Método de inicialização para trabalhar em Expert Advisors.

bool  CreateExpert(
   const int     x1,         // x1 coordinate
   const int     y1,         // y1 coordinate
   const int     x2,         // x2 coordinate
   const int     y2          // y2 coordinate
   )

Parâmetros

x1

[in]  Coordenada X do canto superior esquerdo.

y1

[in]  Coordenada Y do canto superior esquerdo.

x2

[in]  Coordenada X do canto inferior direito.

y2

[in]  Coordenada Y do canto inferior direito.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.