CreateExpert

Método de inicialização para trabalhar em Expert Advisors.

bool CreateExpert(

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2

)

Parâmetros

x1

[in] Coordenada X do canto superior esquerdo.

y1

[in] Coordenada Y do canto superior esquerdo.

x2

[in] Coordenada X do canto inferior direito.

y2

[in] Coordenada Y do canto inferior direito.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.