Define o valor da propriedade do controle "Minimized" . bool Minimized( const bool flag // state ) Parâmetros flag [in] Novo estado. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.