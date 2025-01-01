DocumentaçãoSeções
IniFileName

Define o nome do arquivo para carregar/salvar o estado de controle.

virtual string  IniFileName()  const 

Valor de retorno

O nome do arquivo para carregar/salvar o estado de controle.

Observação

O nome do arquivo incluem o nome do Indicador/Expert Advisor e o símbolo de trabalho, onde qual o programa é lançado no MQL5.