Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCAppDialogCreateButtonMinMax CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff CreateButtonMinMax Cria controles dependentes (botões minimizar/maximizar). virtual void CreateButtonMinMax() Valor de retorno Nenhum. CreateIndicator OnClickButtonClose