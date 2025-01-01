DocumentaçãoSeções
CreateCommon

Método de inicialização comum.

bool  CreateCommon(
   const long    chart,      // chart ID
   const string  name,       // name
   const int     subwin,     // chart subwindow
   )

Parâmetros

chart

[in]  ID de gráfico.

name

[in]  Nome exclusivo do controle.

subwin

[in]  Sub-janela do gráfico.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.