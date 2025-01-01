DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCAppDialogIniFileExt 

IniFileExt

Define a extensão do arquivo para carregar/salvar o estado do controle.

virtual string  IniFileExt()  const 

Valor de retorno

Extensão do arquivo, usado para carregar/salvar o estado de controle.