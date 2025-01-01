DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectBmpLabelState 

State (Get Method)

Obtém o valor da propriedade "State".

bool  State() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "State" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna falso.

State (Set Method)

Define novo valor da propriedade "State".

bool  State(
   bool  state      // new state value
   )

Parâmetros

state

[in]  O novo valor da propriedade "State".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.