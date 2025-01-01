Y_Offset (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Y_Offset" (coordenada Y do canto superior esquerdo da área retangular visível nos objetos gráficos).

int Y_Offset() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "Y_Offset" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.

Y_Offset (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "Y_Offset" (coordenada Y do canto superior esquerdo da área retangular visível nos objetos gráficos). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original.

bool Y_Offset(

int Y

)

Parâmetros

Y

[in] O novo valor para a propriedade "Y_Offset".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.