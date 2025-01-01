DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectBmpLabelY_Distance 

Y_Distance (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Y_Distance".

int  Y_Distance() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "Y_Distance" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, ele retorna 0.

Y_Distance (Método Set)

Define novo valor da propriedade "Y_Distance".

bool  Y_Distance(
   int  Y      // new value
   )

Parâmetros

Y

[in]  O novo valor da propriedade "Y_Distance".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.