Super Signal – Skyblade Edition

プロ仕様のノンリペイント / ノーラグ・トレンドシグナルシステム。卓越した勝率を実現 | MT4 / MT5 対応

主な特徴：

Super Signal – Skyblade Edition は、トレンド取引に特化したスマートなシグナルシステムです。マルチレイヤーのフィルターロジックを用いて、明確な方向性と実際のモメンタムに支えられた強力なトレンドのみを検出します。

このシステムは天井や底を予測するものではありません。次の3つの条件がすべて満たされた場合にのみシグナルを発生させます：

明確なトレンド方向

モメンタムの増加

健全なボラティリティ構造

市場セッションに基づく流動性分析と組み合わせることで、シグナルの精度とタイミングがさらに向上します。

シグナルの特性：

すべての矢印シグナルは 100% 非リペイント / 遅延なし

一度出現したシグナルは固定され、点滅・消失しません

チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ通知、音声アラート、プッシュ通知に対応

EAとの統合が可能（バッファ出力対応）、自動売買やシグナルコピーに対応

初心者でもすぐ使えるプリセットテンプレート付き

すべてのデータは厳格なバックテスト基準に基づいています。

各シグナルは発生後 60本のローソク足以内に、

EURUSD および USDJPY では最低 +50ポイント、XAUUSD（金）では +100ポイントの利益を達成しなければ失敗と見なされます。

テスト期間：2024年10月13日〜2025年10月13日（365日間）。詳細は下のスクリーンショットをご参照ください。

EURUSD：

時間軸 シグナル数 勝率 平均利益 M15 68 94.1% 317.4 pt M30 33 93.9% 395.4 pt H1 14 100.0% 661.7 pt

USDJPY：

時間軸 シグナル数 勝率 平均利益 M5 210 91.9% 314.9 pt M15 83 91.6% 497.7 pt

XAUUSD（金）：

時間軸 シグナル数 勝率 平均利益 M15 56 94.6% 1409.8 pt M30 32 100.0% 3693.2 pt

パラメータ設定：

Skyblade ：シグナル感度を制御（初期値 = 1）。数値が高いほどシグナルは少なくなるが、精度が向上します

情報パネル、矢印サイズ、通知オプションは必要に応じてオン/オフ可能

使用の推奨：

推奨時間軸：M5 / M15 / M30 / H1

対応市場：FX、金、株価指数、仮想通貨、原油など

デフォルトテンプレートは主要トレンド資産向けに最適化済み

ボラティリティの高い銘柄（例：Gold、BTCUSD）では、Skyblade 値または利益フィルターのしきい値を上げることを推奨

まとめ：

Super Signal – Skyblade Edition は、明確なロジックに基づき、安定性が高く、高勝率を誇るトレンドシグナルシステムです。

スキャルピングからスイングトレードまで、あらゆるスタイルに対応可能。手動取引にも自動売買にも適応します。

信頼できるプロ仕様のトレンド分析ツールをお探しなら、ぜひ Skyblade の性能をお試しください。

推奨パラメータ、戦略統合、EAの設定についての質問は、コメントまたはメッセージにてご連絡ください。







