Moving Average Cross Signal

5

あなたが移動平均で取引する場合、この指標はあなたの最高のアシスタントになります。 これは、2つの移動平均が交差するときの信号を示します（たとえば、速い移動平均が下から上への遅い移動平均を突破します-成長が可能です）。 それはすべての方法であなたに通知します：それは端末でビープ音を鳴らし、あなたの電話に通知を送信し、あなたの電子メールに電子メールを送信します—今、あなたは間違いなく取引を見逃すことはありません。 それは柔軟に調整することができます：あなたは（利用可能な10以上のオプションがあります）移動平均を計算する方法を正確に選択し、あなたの戦略

移動平均線が好きな人のためのツール。 画面に座る必要はありません-それは行動する時が来たときにあなたに教えてくれます。 そして、あなたが実験したいのであれば、設定はあなたが長期的な取引のためにさえ、スキャルピングのためにそれを適応させるのを助けるでしょう。 指標は、迅速なコードを持っており、簡単にあなたの取引ロボットに統合することができます。

送信される信号とアラートには2つのタイプがあります。 最初の信号は、条件が満たされる可能性がある場合、つまりバーがまだ閉じておらず、変更がある可能性がある場合に発生します。 これにより、コンピュータに座ったり、ニュースを再確認したり、他の方法で取引の準備をしたり、利益の低下を見逃さないようにすることができます。 2番目の信号は、チャート上の矢印がすでに完全に形成されているときに発生します。 信号の各タイプは、バーごとに一度だけ与えられます。 これは、インジケーターが同じ価格バー内でシグナルを複製しないことを意味します—期間ごとに1つの通知のみを受け取ります（たとえば、1分または1時間 このようなシステムは、冗長性を回避し、最新のデータに焦点を当てるのに役立ちます。

私は現在、移動平均の交差点に基づいて収益性の高い取引戦略を自動化しています。 自動化された取引に興味があるなら、私がこれまでに達成した結果を見ることができます：https://www.mql5.com/ja/signals/2339244

あなたのフィードバックは私にとって非常に重要です。 ご質問がありますか、あなたの意見を共有したいですか？ コメントを書いたり、メッセージを送信します-私はいつも連絡を取り合っています！

インジケータパラメータ

  • Fast MA Mode - 高速移動平均を計算する方法。
  • Fast MA - 高速移動平均の期間。
  • Slow MA Mode - 遅い移動平均を計算する方法。
  • Slow MA - 遅い移動平均の期間。
  • SendEmail - メールで送信する。
  • Alert - オーディオ通知。
  • PushNotification - 携帯端末への通知。
  • PaintArrow - 移動平均線の交点にあるチャート上の矢印。
  • ColorMethod - 移動平均線の色付けの変形。
  • ModePaintProfit - チャート上の利益出力。
  • Channel Expansion Method - 移動平均間の距離を拡大するオプションを選択します
  • ChannelWidth - 移動平均間の距離の延長のサイズ。 1.0-追加の拡張なし。 2.0-チャンネルが2倍に拡大されました。


移動平均は再描画されていますか（その値を変更します）？

移動平均は履歴の値を再描画したり変更したりしません。 ただし、現在のバー(たとえば、M1またはH1)では、キャンドルが閉じる前に値が変動する可能性があるため、正確な信号の場合は、その完了を待つことをお勧めします。 たとえば、バーの最大価格に基づいて移動平均を構築する場合、現在のバーの最大値は小さくなることができないため、現在のバーの移動平均はその値を増 また、た場合は、"シフト=1"パラメータは、現在のバーに加わらないようにしてい計算は移動平均停止を変えても、現在のバーがあります。

どういうわけか、履歴内の値を変更する移動平均を計算するためのアルゴリズムが発生する可能性があります。 これは、コードのエラー、ユーザーを誤解させようとする試み、または非標準的な解釈でツールを作成しようとする試みが原因である可能性があります。 すべてのものではありませんなどの計算にこの指標とされていないと再描画の.


交差する移動平均からの信号をどのように解釈するのですか？

多くの方法があります。 交差の事実は、価格の動きの性質の変化の良い信号です。 移動平均をサポートレベルと抵抗レベルとして使用するか、価格が2つの移動平均の間にある場合にのみ取引することができます。 遅い移動平均の方向をトレンド指標として使用し、速い移動平均がその方向を変えたときに市場に参入します。 移動平均線に触れた場合にのみ、キャンドルパターンを検討してください。 一般に、多くの方法があり、また自分の独自のより効果的です。

最大化を目指利便性、効率。 して表示する機能を選択の解釈方法です。 その中で最も興味深いものにします。 きの方にオープンポジションに二つの移動できます！


私はこの指標に基づいてシステムを開発しましたが、どのように自動化できますか？

この無料の指標は、制限なしにあなたの取引ロボットで使用することができます。 あなたがプログラマーであれば、そのようなロボットを自分で書くことができます。 またはフリーランスのセクションに行くと、そこには多くの資格のある専門家がいます。

あなたのアイデアが新しくて面白いなら、あなたは私たちに書くことができます、そして私たちはその自動化を助けます。 私たちのように、MQLトレーダーコミュニティを開発したいのであれば、それは大きなプラスになるでしょう。 運動の一部になる-作業ツールにアイデアを回し、経験を共有し、コミュニティと成長！


この指標は類似の指標とどのように異なり、その利点は何ですか？

主な違いは、スムージング方法の選択における独自の柔軟性です。 SMA、EMA、またはSMMAのみが利用可能な標準指標とは異なり、ここでは古典的なものから実験的なものまで、数十のアルゴリズムが収集されています。 例えば、放物型近似を完全に捕傾向に差し戻し、適応手法を自動調整ボラティリティ、機械学習に基づくアルゴリズムの分析の歴史的パターン これにより、市場の状況で作業することができます。フラットでは、インジケータはノイズを無視し、トレンドでは変化に迅速に反応します。 さらに、ラインを動的チャネルに変えることができます。 これは、ボラティリティを視覚化し、追加のツールを使用せずに買われ過ぎ/売られ過ぎの領域を見つけるのに役立ちます。 解釈の選択を用いる信号システム。 あなたは標準的な交差点に限定されません：あなたはフィルターやキャンドルパターンをカスタマイズすることができます。

多くの異なる指標を持つことは不便です。 そのため、トレーダーが分析に必要なものすべてを備えているように、この指標を作成しました。 巨大な機能を使用すると、最適なオプションを求めて異なる指標を再接続することなく、任意の自動取引システムに柔軟に適合することができます。


それはどんなツールでも動作しますか？

はい！ この指標は、株式、通貨、暗号通貨、商品先物と互換性があります。 設定はさまざまな市場に簡単に適合させることができます。たとえば、揮発性資産の場合は、移動平均間の距離を強制的に拡大し、長期的なポジションの場合は移動平均期間を増やしたり、計算方法を変更したりすることができます。


指標を使用してシステムを作成するにはどうすればよいですか？ 実用的な例

ここでは、あなたの戦略でそれを使用する方法です：SMA200（遅い）とEMA50（速い）を設定し、上向きの交差+平均以上のボリュームを待って、預金の1％で位置を開き、ストップロスを局所的な最小値に設定し、利益を取ることはリスクに対して2：1である。 しかし、覚えておいてください：指標はツールであり、魔法の薬ではありません。 常にストーリーにフィルタとテスト戦略を追加！


データセキュリティ

サードパーティのライブラリは接続されていません。 インジケータは個人データを収集しません—すべての計算はあなたのデバイス上でローカルに実行されます。 お客様の設定、シグナル、および取引履歴は機密のままです。 これは、プライバシーを大切にし、戦略を共有したくないトレーダーにとって重要です。


いくつかの助けが必要ですか？

著者は常に連絡を取り合っています：コメントの質問に答え、セットアップを助け、問題を解決します。 たとえば、インジケーターが特定の時間枠で「バギー」である場合、一緒に解決策を見つけます。 また、改善のための独自のアイデアを提案することができます—最高のものは、次のアップデートで実装されます。

レビュー 8
Dusousa
26
Dusousa 2025.12.16 21:34 
 

Bro, congratulations by indicator, until now the best one I've used, thanks a lot to develop that and help a lot my entries. All the best.

qh201b
16
qh201b 2025.11.29 09:15 
 

thank you, bro.

Wardell Coleman
283
Wardell Coleman 2025.09.02 05:15 
 

lovely indicator does as promise.

おすすめのプロダクト
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
インディケータ
Trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; if ADX is less than or equal to the filter value specified in the parameters, then there is no movement state. Input parameters of the indicator: Calculate Timeframe - timeframe for calculation; ADX Type - type of ADX calculation based
FREE
Curver Arrows
Francis Dube
3.75 (4)
インディケータ
This indicator is a straight port of a well known MetaTrader 4 indicator that is freely available on the Internet. It does not redraw at all. It implements a type of breakout strategy. The arrows indicate market direction. Use the indicator on M15 charts and higher. The indicator draws two bands near price action and generates signals when the price closes below the lower band and also above the upper band. The indicator uses periodic highs and lows to calculate upper and lower threshold bands.
FREE
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
インディケータ
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE   An effective indicator for your negotiations The toolbot indicator brings the calculation of candles and a probabilistic analysis so that you have more security on your own. Also test our  FREE tops and bottoms indicator: :   https://www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Also test our  FREE (RSI, ATR, ADX, OBV) indicator:   https://www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Try our EA ToolBot for free:   https://www.mql5.com/market/prod
FREE
Breakout Finder MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
インディケータ
The "Breakout Finder" is a technical indicator designed to automatically identify potential price breakouts and breakdowns on a chart. The highlight of this indicator is its robust signal filtering system, which helps traders avoid false signals (fakeouts) and focus on higher-probability trading opportunities. Key Features Automatic Pivot Point Detection: The indicator automatically identifies significant pivot highs and lows on the chart to establish potential support and resistance levels. Bre
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
インディケータ
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
インディケータ
Multi-timeframe trend indicator, based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; to determine any trend, it is
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
インディケータ
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
インディケータ
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
インディケータ
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
インディケータ
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
インディケータ
平均足（ヘイキンアシ）MT5インジケーター 平均足（ヘイキンアシ）MT5インジケーターは、標準的な価格データをより滑らかでトレンドに沿ったローソク足に変換し、市場トレンドや潜在的な反転ポイントをより簡単に識別できるようにする強力なツールです。 主な特徴: 明確なトレンド識別: 異なるローソク足の色で上昇トレンドと下降トレンドを視覚的に区別します。 ノイズの低減: 価格変動をフィルタリングし、 市場の主要な動きをより明確に表示します。 早期トレンド検出: 標準チャートでトレンドの変化が明らかになる前に、 潜在的なトレンド変化を予測します。 汎用性: 単独で使用することも、 他のテクニカル指標と組み合わせて総合的な分析を行うこともできます。 カスタマイズ可能な設定: インジケーターを特定の取引設定や戦略に合わせて調整できます。 メリット: トレンドを特定し、 潜在的なエントリーポイントと出口ポイントを識別する能力を向上させます。 市場ノイズの影響を減らし、 重要な価格変動に集中します。 市場ダイナミクスをより明確に理解することで、 より情報に基づいた取引決定を行うことができます。 検証済
FREE
PZ Turtle Trading MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
インディケータ
The Turtle Trading Indicator implements the original Dennis Richards and Bill Eckhart trading system, commonly known as The Turtle Trader. This trend following system relies on breakouts of historical highs and lows to take and close trades: it is the complete opposite to the "buy low and sell high" approach. The main rule is "Trade an N-day breakout and take profits when an M-day high or low is breached (N must me above M)".  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Pr
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
インディケータ
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
エキスパート
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
インディケータ
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
インディケータ
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
HMA Color with Alerts MT5
Pavel Zamoshnikov
4.75 (56)
インディケータ
Hull Moving Average (HMA) is well-deservedly popular among traders because of the effective averaging of market noise and a relatively small delay. The current MetaTrader 5 version changes its color when the movement direction changes. Sound and text signals are available. It also supports sending email and push messages. It is possible to trigger a signal on the current incomplete bar, although such a signal may be canceled before completion if conditions are no longer appropriate. One of the p
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
インディケータ
Advanced Dynamic RSI — Birthday Special (temporarily FREE) Why is it free right now? It’s our birthday — we’re giving back to the community. During this limited-time Birthday Special the indicator is fully functional (no feature locks) so you can experience dynamically adaptive RSI levels in your own workflow. After the promotion, the regular price will resume. Note: You can find our other professional Tools & High-End EAs (strategy EAs for trend and mean-reversion, plus analysis utilities) d
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
インディケータ
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
インディケータ
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
インディケータ
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
インディケータ
This is a free version of the indicator, the period between the vertical lines is always 30 bars. In the paid version the period can be set by user, so a configuration with many ThreePointsChannel indicators with different periods is possible. The principle of construction - on top of any number of bars set by the user, a channel is constructed with maximum and minimum lines so that the bars touch the maximum and minimum of the channel at exactly three points. The name of the indicator follows
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
インディケータ
Dynamic Supply and Demand indicator automatically identifies and displays Supply and Demand Zones on your chart based on price action patterns and market structure.  These zones represent areas where institutional buying or selling pressure has historically occurred, making them key levels for potential price reactions. This form of indicator takes inspiration from ICT as well as traditional Support & Resistance formation. **For the first 50 candles (number depends on LookBackCandles) when indic
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
インディケータ
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
インディケータ
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq5
Daniel Opoku
インディケータ
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
インディケータ
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Mystic Pulse
Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere
インディケータ
Mystic Pulse V2.0 is a trend-strength indicator built on the Directional Movement System (DI+ / DI−). It counts how many consecutive candles show increasing bullish or bearish momentum. Rising DI+ builds a Positive Count (uptrend pressure), while rising DI− builds a Negative Count (downtrend pressure). These counts reset when momentum weakens, giving a clear visual view of trend persistence and potential reversals. This MQL5 version is a conversion of the original TradingView script by chervolin
FREE
Swingtrade Ichimoku Candles
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
5 (1)
インディケータ
Enjoy the Free Candle Color indicator.  Kijun Sen is an element of Ichimoku Kinko Hyo Indicator, it's far too complicated for many traders hence they tend to be confused.  We have simplified it so the Kijun Sen will change colors as it activates without the Tenkan Sen, Senkou Span, Up Kumo and Down Kumo.  Customize to your period parameter and colors of your choice.  Great for beginners and seasoned traders.  Set your period and enjoy GOOD LUCK and ALL THE BEST IN YOUR TRADING JOURNEY !!!!!
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
インディケータ
Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。 ATRトレーリングストップロジック と 多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。 主な特徴と利点 多時間足シグナル分析 – M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。 ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。 プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。 明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。 エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。 完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。 ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。 Gold Entry
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
作者のその他のプロダクト
GoldBaron XauUsd EA MT5
Mikhail Sergeev
エキスパート
"GoldBaron"は完全自動取引ロボットです。 金取引（XAUUSD）のために設計されています。 ただ、xauusd毎時チャートに取引の専門家をインストールし、将来の金価格を予測する力を参照してください。 積極的なスタートには100ドルで十分です。 推奨されるデポジットは300ドルからです。 一年前、私たちは証券取引所のテクニカル指標の開発に画期的な進歩を遂げました。 私達は全く新しい概念を作成することをどうにかしてしまった。 それを使用する指標は歴史に適応しませんが、実際には実際の効果的なパターンを明らかにします。 新しい開発のすべての力は、技術指標"__AceTrend__"に投資されました。 __AceTrend__指標の開発から1年が経過し、ついに本格的な取引ボットを導入することができます。 私たちは10の補完的な取引システムを取り、組み合わせ、現代の人工知能に基づいた取引フィルタを追加しました。 取引ロボットは、マーチンゲール、平均化および他の雪崩のようなお金の管理技術を使用していません。 何が起こったのか見てください！ 私たちはすべてのようなものを知っている、と私たちは
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
UniversalMA EA
Mikhail Sergeev
3.67 (3)
エキスパート
作成、探索、獲得！ Expert Advisor を使用すると、ツールの価格を平滑化する強力で普遍的な指標に基づいて、完全に自動化された取引システムを構築できます。 EA に統合された一連のルールを使用して、独自の取引システムを作成します。戦略テスターでアイデアをテストします。利益のための実際の取引で、または追加のツールとして使用してください。 2021 年 10 月 19 日、MetaTrader 5 用の完全に無料の UniversalMA インジケーターを公開しました。UniversalMA は、膨大なカスタマイズ オプションを備えた移動平均です。 10種類のスムージング。構築する12の価格オプション。結果の移動平均の離散化の可能性。高速で最適化されたコード。インジケーターは非常に便利であることが判明し、ユーザーは気に入りました。 このインディケータを使用すると、それに基づいて任意の Expert Advisor を制限なしで作成できます。それにもかかわらず、このインディケータに基づいて完全に自動化された Expert Advisor を作成するための膨大な数のリクエストと提案を
UniversalMA MT5
Mikhail Sergeev
4.8 (50)
インディケータ
巨大なカスタマイズオプションを持つ移動平均。 スムージングの10種類。 構築するための12の価格オプション。 結果として生じる移動の離散化の可能性。 クイックコード。 制限なしに専門家で使用する能力。 UniversalMA指標は、現代の取引で使用される最も一般的な建設方法を組み合わせたものです。 したがって、多くの異なる指標を持つ必要はもはやありません。 指標ベースのエキスパートアドバイザー 移動平均は、設定された期間にわたる商品の平均価格を表示する価格ベースの遅れ指標です。 基本的に、移動平均は、チャートを解釈しようとすると、"ノイズ"を滑らかにします。 移動平均は、勢いを評価するだけでなく、傾向を確認し、サポートと抵抗の領域を特定するための良い方法です。 移動平均を使用する方法の巨大な様々ながあります。 以下は、最も一般的な使用方法の例です：移動平均の方向（この方法を使用する主なルールは、移動平均の一般的な方向を追跡することです：それは市場 この動きの方向にのみ取引を行う価値があります。 このような単純なルールは、移動平均法を短期予測のための便利なツールにします）、価格チャートで
FREE
Price Canal and Candle Pattern Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
インディケータ
正確で、時機を得た市場の記入項目のためのスマートな助手。 価格がレベルに達すると、インジケータのビープ音とアラートが鳴ります。 サポートレベルと抵抗レベルを手動で設定するか、アルゴリズムに委ねることができます。 価格がレベルに達する瞬間に、キャンドルパターンが追加的にマークされています。 独特な蝋燭パターンは故障および反動のレベルの古典的なパターンそしてパターンの共生である。 証券取引所での収益性の高い取引の場合、ほとんどの場合、注文は十分ではなく、トレーダーは重要なレベルに近づいたときに価格がどのように動作するかを個人的に見て分析する必要があります。 私はすべてのトレーダーが取引日の初めに重要な目標を設定し、価格がそれらに達した瞬間を逃した状況に遭遇したと思います。 その結果、エントリの瞬間が見逃され、私たちは私たちの計画に完全に従って価格の動きを見て追加の否定的な感情を得ます。 しかし、あなたはそこにいません、そして利益はありません。 喜びと快適さとの貿易！ これ以上の終わりに日のためのモニターを見つめていません。 あなたにとって重要であり、あなたのビジネス、他の仕事について行く、
FREE
Cross 2 MovingAverage Histogram Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
インディケータ
この指標は、2つの移動平均の差をヒストグラムの形で示しています。 移動平均には巨大なカスタマイズオプションがあります。 ヒストグラムの色が変わると、あらゆる方法で通知されます。端末でビープ音が鳴り、電話に通知を送信し、メールに電子メールを送信します。今、あなたは間違いなく取引を見逃すことはありません。 チャート上の線の形で完全に無料の移動平均交差点インジケータ： https://www.mql5.com/ja/market/product/148478 あなたのフィードバックは私にとって非常に重要です。 フィードバックは開発をはるかに良くし、私たちが一緒に前進するのに役立ちます。 ご質問がありますか、あなたの意見を共有したいですか？ コメントを書いたり、メッセージを送信します-私はいつも連絡を取り合っています！ このツールは、市場を監視するルーチンを引き継ぐあなたの信頼性の高いアシスタントになります。 交差点の瞬間を見越してチャートを常に見る代わりに、このタスクをインジケーターに委ねることができます。 明確なヒストグラム列を使用してトレンド強度のダイナミクスを視覚化するだけでなく、最も
FREE
TrendEA FourAverage
Mikhail Sergeev
3 (2)
エキスパート
トレンドエキスパートは、"FourAverage"指標の最適なパラメータを見つけるために特別に作成されました。 アドバイザーは常に取引モードで取引します（買い取引を終了し、すぐに反対の取引を開始します）。 このアプローチは、可能な限り正確に傾向を決定する指標の能力を識別することを可能にする。 Expert Advisorは完全に自動化されており、マーチンゲール法を使用して資本を管理する能力を持っています。 デフォルト設定は"XAUUSD(GOLD)H1"です。 の指標: hhttps://www.mql5.com/ja/market/product/597 Expert Advisorには、さまざまなシンボルと時間枠のパラメータセットが追加されました。 現時点では、モスクワ証券取引所の金、Bitcoin、EuroDollar、Sberbank株式などのシンボルが既製のセットに追加されています。 それらは、「4平均」インジケータからのパラメータセットと完全に一致します。 新しい設定セットを追加する必要がある場合は、"FourAverage MT5"インジケータのレビューにそれについて
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
FourAverageは、トレンド検出の新しい単語です。 情報技術の発展と多数の参加者に伴い、金融市場は時代遅れの指標による分析にあまり適していなくなっています。 移動平均や確率などの従来のテクニカル分析ツールは、純粋な形でトレンドの方向やその反転を決定することはできません。 1つの指標は、14年の歴史に基づいて、そのパラメータを変更することなく、将来の価格の正しい方向を示すことができますか？ 同時に、横向きの市場の動きで妥当性を失うことはありませんか？ 答え:はい、それはできます。 私たちのチームは、変化する市場の状況に適応するためのかなり強力で効果的なメカニズムを持つ指標を開発しました。 2025年には、主要なトレンド指標"Four平均"は開発の新しい段階に入っています。 現代の暗号通貨と株式市場は、この指標のために作成されたようです。 独自の平滑化式を使用すると、通貨ペアまたは他の楽器の任意の機能のための指標を調整（パターンを識別）することができます。 さて、利益を上げるためには、1つの指標で十分であり、これはほんの始まりに過ぎません。 他のツールと組み合わせて、または信号フィル
Moving Average Cross EA
Mikhail Sergeev
エキスパート
Expert Advisorは、二つの移動平均の交差点でポジションを開きます。 それは位置に入り、出るための選択の広い範囲を有する。 これは、市場参入を自動化したり、二つの移動平均に基づいて、独自の戦略を作成し、テストするのに最適です。 Expert Advisorのその他の利点には、取引パラメータの詳細な設定を備えた直感的なインターフェイス、履歴データをテストし、さまざまな市場条件のための戦略を最 リスク管理システムでは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを設定したり、口座残高に応じてポジションサイズを制御したりできます。 移動平均の柔軟な設定により、スキャルピングから長期投資まで、あらゆる取引スタイルに専門家を適応させることができます。 組み込みの取引統計は、あなたのパフォーマンスを分析し、あなたの取引戦略に必要な調整を行うのに役立ちます。 Expert Advisorは"MovingAverageCrossSignal"インジケータに基づいて動作し、そのすべての機能と設定を備えています。 インジケータは必須ではありません。 ただし、テスト後にすべての設定でインジケーターをチャ
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
エキスパート
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
エキスパート
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
IlanisNeuro
Mikhail Sergeev
3.75 (4)
エキスパート
IlanisNeuro is a modification of Ilanis . The EA uses averaging. Neural network is used for opening positions. The network has been trained on seven major currency pairs (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) for the period 2004-2017. Real account monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/author/fastinvestments The free version of the Expert Advisor: https://www.mql5.com/ru/market/product/25165 Ilanis Expert Advisor Does not require setting the parameters. Ready to work on E
フィルタ:
Dusousa
26
Dusousa 2025.12.16 21:34 
 

Bro, congratulations by indicator, until now the best one I've used, thanks a lot to develop that and help a lot my entries. All the best.

Mikhail Sergeev
96243
開発者からの返信 Mikhail Sergeev 2025.12.17 05:28
Thank you very much for your kind words and feedback! We’re truly glad to hear that the indicator has been so helpful for your trading entries. Your satisfaction is our top priority, and we’re happy to know that it has contributed to your success. Wishing you all the best and further successful trades!
qh201b
16
qh201b 2025.11.29 09:15 
 

thank you, bro.

cham
454
cham 2025.11.28 06:09 
 

иногда может быть кстати

MCH-Trade
86
MCH-Trade 2025.10.15 09:57 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

8011045340089
34
8011045340089 2025.09.15 00:37 
 

perfect to spot a trend change

drw122
86
drw122 2025.09.02 07:49 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Wardell Coleman
283
Wardell Coleman 2025.09.02 05:15 
 

lovely indicator does as promise.

Kiprido06_11
34
Kiprido06_11 2025.08.31 16:34 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信