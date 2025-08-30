あなたが移動平均で取引する場合、この指標はあなたの最高のアシスタントになります。 これは、2つの移動平均が交差するときの信号を示します（たとえば、速い移動平均が下から上への遅い移動平均を突破します-成長が可能です）。 それはすべての方法であなたに通知します：それは端末でビープ音を鳴らし、あなたの電話に通知を送信し、あなたの電子メールに電子メールを送信します—今、あなたは間違いなく取引を見逃すことはありません。 それは柔軟に調整することができます：あなたは（利用可能な10以上のオプションがあります）移動平均を計算する方法を正確に選択し、あなたの戦略

移動平均線が好きな人のためのツール。 画面に座る必要はありません-それは行動する時が来たときにあなたに教えてくれます。 そして、あなたが実験したいのであれば、設定はあなたが長期的な取引のためにさえ、スキャルピングのためにそれを適応させるのを助けるでしょう。 指標は、迅速なコードを持っており、簡単にあなたの取引ロボットに統合することができます。

送信される信号とアラートには2つのタイプがあります。 最初の信号は、条件が満たされる可能性がある場合、つまりバーがまだ閉じておらず、変更がある可能性がある場合に発生します。 これにより、コンピュータに座ったり、ニュースを再確認したり、他の方法で取引の準備をしたり、利益の低下を見逃さないようにすることができます。 2番目の信号は、チャート上の矢印がすでに完全に形成されているときに発生します。 信号の各タイプは、バーごとに一度だけ与えられます。 これは、インジケーターが同じ価格バー内でシグナルを複製しないことを意味します—期間ごとに1つの通知のみを受け取ります（たとえば、1分または1時間 このようなシステムは、冗長性を回避し、最新のデータに焦点を当てるのに役立ちます。

あなたのフィードバックは私にとって非常に重要です。 ご質問がありますか、あなたの意見を共有したいですか？ コメントを書いたり、メッセージを送信します-私はいつも連絡を取り合っています！

インジケータパラメータ

Fast MA Mode - 高速移動平均を計算する方法。

- 高速移動平均を計算する方法。 Fast MA - 高速移動平均の期間。

- 高速移動平均の期間。 Slow MA Mode - 遅い移動平均を計算する方法。

- 遅い移動平均を計算する方法。 Slow MA - 遅い移動平均の期間。

- 遅い移動平均の期間。 SendEmail - メールで送信する。

- メールで送信する。 Alert - オーディオ通知。

- オーディオ通知。 PushNotification - 携帯端末への通知。

- 携帯端末への通知。 PaintArrow - 移動平均線の交点にあるチャート上の矢印。

- 移動平均線の交点にあるチャート上の矢印。 ColorMethod - 移動平均線の色付けの変形。

- 移動平均線の色付けの変形。 ModePaintProfit - チャート上の利益出力。

- チャート上の利益出力。 Channel Expansion Method - 移動平均間の距離を拡大するオプションを選択します

- 移動平均間の距離を拡大するオプションを選択します ChannelWidth - 移動平均間の距離の延長のサイズ。 1.0-追加の拡張なし。 2.0-チャンネルが2倍に拡大されました。





移動平均は再描画されていますか（その値を変更します）？

移動平均は履歴の値を再描画したり変更したりしません。 ただし、現在のバー(たとえば、M1またはH1)では、キャンドルが閉じる前に値が変動する可能性があるため、正確な信号の場合は、その完了を待つことをお勧めします。 たとえば、バーの最大価格に基づいて移動平均を構築する場合、現在のバーの最大値は小さくなることができないため、現在のバーの移動平均はその値を増 また、た場合は、"シフト=1"パラメータは、現在のバーに加わらないようにしてい計算は移動平均停止を変えても、現在のバーがあります。

どういうわけか、履歴内の値を変更する移動平均を計算するためのアルゴリズムが発生する可能性があります。 これは、コードのエラー、ユーザーを誤解させようとする試み、または非標準的な解釈でツールを作成しようとする試みが原因である可能性があります。 すべてのものではありませんなどの計算にこの指標とされていないと再描画の.





交差する移動平均からの信号をどのように解釈するのですか？

多くの方法があります。 交差の事実は、価格の動きの性質の変化の良い信号です。 移動平均をサポートレベルと抵抗レベルとして使用するか、価格が2つの移動平均の間にある場合にのみ取引することができます。 遅い移動平均の方向をトレンド指標として使用し、速い移動平均がその方向を変えたときに市場に参入します。 移動平均線に触れた場合にのみ、キャンドルパターンを検討してください。 一般に、多くの方法があり、また自分の独自のより効果的です。

最大化を目指利便性、効率。 して表示する機能を選択の解釈方法です。 その中で最も興味深いものにします。 きの方にオープンポジションに二つの移動できます！





私はこの指標に基づいてシステムを開発しましたが、どのように自動化できますか？

この無料の指標は、制限なしにあなたの取引ロボットで使用することができます。 あなたがプログラマーであれば、そのようなロボットを自分で書くことができます。 またはフリーランスのセクションに行くと、そこには多くの資格のある専門家がいます。

あなたのアイデアが新しくて面白いなら、あなたは私たちに書くことができます、そして私たちはその自動化を助けます。 私たちのように、MQLトレーダーコミュニティを開発したいのであれば、それは大きなプラスになるでしょう。 運動の一部になる-作業ツールにアイデアを回し、経験を共有し、コミュニティと成長！





この指標は類似の指標とどのように異なり、その利点は何ですか？

主な違いは、スムージング方法の選択における独自の柔軟性です。 SMA、EMA、またはSMMAのみが利用可能な標準指標とは異なり、ここでは古典的なものから実験的なものまで、数十のアルゴリズムが収集されています。 例えば、放物型近似を完全に捕傾向に差し戻し、適応手法を自動調整ボラティリティ、機械学習に基づくアルゴリズムの分析の歴史的パターン これにより、市場の状況で作業することができます。フラットでは、インジケータはノイズを無視し、トレンドでは変化に迅速に反応します。 さらに、ラインを動的チャネルに変えることができます。 これは、ボラティリティを視覚化し、追加のツールを使用せずに買われ過ぎ/売られ過ぎの領域を見つけるのに役立ちます。 解釈の選択を用いる信号システム。 あなたは標準的な交差点に限定されません：あなたはフィルターやキャンドルパターンをカスタマイズすることができます。

多くの異なる指標を持つことは不便です。 そのため、トレーダーが分析に必要なものすべてを備えているように、この指標を作成しました。 巨大な機能を使用すると、最適なオプションを求めて異なる指標を再接続することなく、任意の自動取引システムに柔軟に適合することができます。





それはどんなツールでも動作しますか？

はい！ この指標は、株式、通貨、暗号通貨、商品先物と互換性があります。 設定はさまざまな市場に簡単に適合させることができます。たとえば、揮発性資産の場合は、移動平均間の距離を強制的に拡大し、長期的なポジションの場合は移動平均期間を増やしたり、計算方法を変更したりすることができます。





指標を使用してシステムを作成するにはどうすればよいですか？ 実用的な例

ここでは、あなたの戦略でそれを使用する方法です：SMA200（遅い）とEMA50（速い）を設定し、上向きの交差+平均以上のボリュームを待って、預金の1％で位置を開き、ストップロスを局所的な最小値に設定し、利益を取ることはリスクに対して2：1である。 しかし、覚えておいてください：指標はツールであり、魔法の薬ではありません。 常にストーリーにフィルタとテスト戦略を追加！





データセキュリティ

サードパーティのライブラリは接続されていません。 インジケータは個人データを収集しません—すべての計算はあなたのデバイス上でローカルに実行されます。 お客様の設定、シグナル、および取引履歴は機密のままです。 これは、プライバシーを大切にし、戦略を共有したくないトレーダーにとって重要です。





いくつかの助けが必要ですか？

著者は常に連絡を取り合っています：コメントの質問に答え、セットアップを助け、問題を解決します。 たとえば、インジケーターが特定の時間枠で「バギー」である場合、一緒に解決策を見つけます。 また、改善のための独自のアイデアを提案することができます—最高のものは、次のアップデートで実装されます。