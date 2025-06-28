「Dynamic Scalper System MT5」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。

主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。

トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。



インジケーターの原理

大きな矢印はトレンドの方向を決定します。

トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。

赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。



トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。

シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。

推奨される動作時間枠はM1～H4です。

矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。



入力パラメータ



Trend Wave Period - トレンド方向（大きな矢印）の周期は、トレンド波の時間間隔を変更します。値1は方向の継続期間が最も長く、パラメータが増加するにつれて継続期間が短くなります。



Scalper Arrows Period - シグナル矢印（小さな矢印）の計算期間は、エントリーシグナルの生成頻度を変更します。値3は最も頻繁に生成され、パラメータが増加するにつれて矢印の頻度は減少し、精度が向上します。



パラメータは、異なる時間枠と取引商品に合わせて変更できます。すべてのシグナルにアラートがあります。

