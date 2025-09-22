Divergence In Chaos Environment

[ D.I.C.E ]

The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。

主な特徴

  • エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。

  • カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。

  • マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。

  • 視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。

  • 市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。

  • ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。

利点

  1. ダイバージェンス信号と波動進行を組み合わせてエントリー精度を向上。

  2. AOベースのカオスロジックで第3〜5波の完了を確認。

  3. 反転または継続ゾーンを早期に特定し、リスクを軽減。

  4. リアルタイムで修正ゾーンを自動検出、低リスク高リターン。

  5. 明確な視覚的確認でトレードの自信を強化。

