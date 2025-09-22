Divergence In Chaos Environment
無料の AUX インジケーターと EA サポ 直接ダウンロード — ここをクリック
[ D.I.C.E ]
The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。主な特徴
-
エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。
-
カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。
-
マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。
-
視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。
-
市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。
-
ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。
-
ダイバージェンス信号と波動進行を組み合わせてエントリー精度を向上。
-
AOベースのカオスロジックで第3〜5波の完了を確認。
-
反転または継続ゾーンを早期に特定し、リスクを軽減。
-
リアルタイムで修正ゾーンを自動検出、低リスク高リターン。
-
明確な視覚的確認でトレードの自信を強化。