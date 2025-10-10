Gold Sniper Scalper Pro

3.29

Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム

真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。

限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。

  • その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。

  • 最終価格: $498

あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです:

システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。

Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs

  • マルチアルゴリズムアーキテクチャ: システムの核となるのは、複数の分析アルゴリズムのインテリジェントな組み合わせであり、市場のノイズを除去し、潜在的なエントリー/エグジットポイントを特定するために同期して動作します。

  • 最適化されたシグナル検出: XAU/USD でのスキャルピングおよびイントラデイ戦略向けに最適化されており、迅速かつ決定的な行動の機会を認識するのに役立ちます。

  • インテリジェントトレンドフィルター: 不利な市場状況下での誤ったシグナルを最小限に抑える重要な機能であり、潜在的な取引にリソースを集中できるようにします。

  • ボリュームプロファイル分析 (Volume Profile): プロフェッショナルなボリューム分析を MetaTrader にもたらします。戦略的な注文配置のために、市場が価値 (VAH/VAL) を集中させている場所と、取引量が最も多い場所 (POC) を理解します。

  • マルチタイムフレームスキャナー: 複数のタイムフレームで主要な市場状況を同時に監視することで、意思決定を同期させる機能を提供します。

  • 直感的な情報ダッシュボード: R:R比率、市場変動性 (ATR)、バックテスト勝率などのすべての重要なデータがチャート上に直接表示され、リスク管理と自信を持った注文実行をサポートします。

  • プロフェッショナル通知システム: Eメール、ポップアップ、プッシュ通知による即時アラートにより、重要なシグナルを見逃すことはありません。

ゴールド取引を次のレベルへ Gold Sniper Scalper Pro は、あなたのゴールドスキャルピング戦略の基盤となるように設計されています。管理された取引決定を行うために必要な明確さ、規律、および分析データを提供します。

レビュー 10
raja5655
852
raja5655 2025.12.05 15:46 
 

An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.

Kittisak Waingtanjuntra
181
Kittisak Waingtanjuntra 2025.12.02 04:55 
 

There’s no such thing as a holy grail indicator, but this one is really great. It helps a lot with decision-making, has strong signal alerts and lots of essential values for making decisions. It’s honestly very good — everything I need in one tool.

Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.29 10:32 
 

Great Indicator. Very clear entry and exit. I didnt notice any reprint. Because it is a scalper, it is hard to chase the entry (even with alerts), especially on M1. But I managed to program python program to monitor and enter trade according to alert. But overall, very unique scalper program. It is a real gem if you managed to work with this indicator. Please continue the good work Ich Khiem Nguyen. Thanks

おすすめのプロダクト
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Market Session Visual
Kambiz Shahriarynasab
インディケータ
The  Market Sessions Indicator for MT5 helps you  predict market turnarounds  by detecting major supply and demand areas. These pivot points tend to occur after a new session has started and the previous one is still open. It is also used to gauge how many points or pips the market moves on average during a session. This helps us to place better our take profits and stop losses. The indicator works on all forex pairs, gold, silver, commodities, stocks, indices and any other instrument that you
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
インディケータ
Introduction The Wave Trend Oscillator Indicator for MT5 is one of the well known indicators in the market, helping traders find strong entry points into the market. Like any other MetaTrader 5 indicator , it can produce both good and bad signals, but the number of accurate buy/sell signals is significantly higher than the weak ones. This makes it a powerful tool for improving your forex trading strategy , whether you are a beginner or an advanced trader. How does this indicator work? This indic
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
インディケータ
Matrix Currency – Multi-Timeframe Analysis Tool The Matrix Currency is an advanced indicator designed to analyze currency strength in the Forex market. It provides efficient monitoring and strategic support for traders seeking clear and actionable insights. Key Features Multi-Timeframe Analysis : Simultaneously monitors multiple timeframes (from M1 to MN1) with real-time updates, displayed in an intuitive matrix format. Alert System : Customizable notifications via pop-up, email, and mobile devi
FREE
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
インディケータ
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
DYJ BoS
Daying Cao
インディケータ
DYJ BoS インジケーターは、次のような市場構造の変化の主な要素を自動的に識別してマークします。 構造のブレイクアウト (BoS): 価格が大きく変動し、構造の前のポイントを突破したときに発生します。 彼は上昇トレンドと下降トレンドの可能性のあるライン（UP と DN、つまり連続した新高値と新安値）をマークし、価格がこれらのラインを突破すると、赤（弱気）と緑（強気）の矢印でマークします。 BoS は通常、価格が以前の価格変動によって確立されたスイング安値または高値を決定的に突破したときに発生します。価格がスイング高値を上回ったりスイング安値を下回ったりすると、単に以前に形成された市場構造から抜け出すだけなので、「ブレイクアウト」構造と呼ばれます。これは多くの場合、市場センチメントとトレンドの方向の変化を示し、既存のトレンドの継続または新しいトレンドの始まりを示唆します。 ポジションのクローズの精度を高めるために、通常はストップロスとテイクプロフィットを設定しないことが推奨されます。最終ポジションは通常、同じ方向の次のブレイクスルー ポイント、または反対方向のブレイクスルー
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
インディケータ
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Market Session Pro
Kambiz Shahriarynasab
インディケータ
The  Market Sessions Indicator for MT5 helps you  predict market turnarounds  by detecting major supply and demand areas. These pivot points tend to occur after a new session has started and the previous one is still open. It is also used to gauge how many points or pips the market moves on average during a session. This helps us to place better our take profits and stop losses. The indicator works on all forex pairs, gold, silver, commodities, stocks, indices and any other instrument that your
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
インディケータ
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
インディケータ
Basic Support and Resistance   インジケータは、テクニカル分析を強化するために必要なソリューションです。このインジケータを使用すると、チャートにサポートレベルとレジスタンスレベルを投影できます/ mt4バージョン 機能 フィボナッチレベルの統合： サポートと抵抗レベルとともにフィボナッチレベルを表示するオプションを使用すると、私たちの指標は市場行動と逆転領域の可能性についてさらに深い洞察を提供します。 パフォーマンスの最適化： 各バーの開口部のみで拡張ラインを更新するオプションを使用すると、インジケータは、サポートレベルと抵抗レベルの精度を犠牲にすることなく最適なパフォーマンスを保証します。 入力 メイン設定 Timeframe:  この入力を通じて、より高い時間枠のサポートラインとレジスタンスラインをチャート上に表示することを選択できます。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   この入力を使用して、サポートと抵抗の強度を決定できます。数が高いほど、サポート/抵抗がより強くなります。 Pric
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
インディケータ
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
インディケータ
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
LuxFibo Matrix
Marius Ovidiu Sunzuiana
インディケータ
LuxFibo Matrix Where Golden Geometry Meets Market Mastery LuxFibo Matrix is a cutting‑edge Fibonacci‑driven market intelligence system designed for traders who demand precision, elegance, and an edge. Built on the timeless golden ratio and enhanced with proprietary adaptive algorithms, LuxFibo Matrix goes beyond standard retracements — mapping complex Fibonacci price structures into a seamless matrix of opportunities. Its core technology fuses advanced volatility filters, multi‑timeframe patt
Provided Trend
Nadiya Mirosh
インディケータ
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
インディケータ
"Blow It Up!" – The Trading Indicator That Questions Your Life Choices Tired of boring indicators? Meet your new market companion that delivers:   "YOLO BUY!" arrows   when you should probably panic   Explosive rectangle confetti   (because why not?)   200+ soul-crushing quotes   like   "Your stop loss is imaginary"   and   "This isn’t trading, it’s donating to whales"   Random alerts that roast your strategy This Indicator is like Therapy   – Because daytrading shouldn’t feel
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
インディケータ
トレンドトレーディング は、タイミングのプルバックとブレイクアウトにより、市場で起こっているトレンドから可能な限り利益を得るように設計された指標です。確立されたトレンドの中で価格が何をしているかを分析することにより、取引の機会を見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 自信を持って効率的に金融市場を取引する むち打ちにならずに確立されたトレンドから利益を得る 収益性の高いプルバック、ブレイクアウト、早期の逆転を認識する この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します インジケーターは再描画されていません 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 確立されたトレンドは多くの取引機会を提供しますが、ほとんどのトレンド指標はそれらを完全に無視しています。インジケーターの解釈はかなり簡単です： （1） トレンドの変化 （2） トレンドの方向への後退 （3） トレンドの方向へのブレイクアウト 赤いダッシュ は下降トレンド中の修正です 青いダッシュ は上昇トレンド中
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
インディケータ
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
UT Bot Simple
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
インディケータ
**Features:** 1. **Innovative Trend Tracking:** The UT BOT Simple Indicator leverages the power of the Average True Range (ATR), a renowned volatility measure, to calculate precise trailing stop values, providing unparalleled insights into market trends. 2. **Customizable Settings:** Flexibility is paramount in any trading strategy. With this in mind, our indicator allows you to adjust the ATR periods and other key parameters to tailor the tool to your trading style and strategy. 3. **Real-t
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
インディケータ
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
インディケータ
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
インディケータ
インジケーター技術仕様 – Delta Profile for MetaTrader 5 Delta Profile は MetaTrader 5 用に開発されたインジケーターで、指定されたローソク足範囲内の出来高フローを詳細に分析するためのものです。異なる価格レベルにおける正の出来高（上昇に関連）と負の出来高（下降に関連）の不均衡を構造化し、可視化します。その結果、ユーザーは最も多くの取引が集中する価格帯や実際の市場不均衡が形成される領域を明確に把握できます。 以下に、本インジケーターの主要な技術特性と設定パラメータを示します。 基本コンセプト インジケーターは 価格レベル を識別し、それらを正の出来高、負の出来高、および純 Delta（正負の出来高差）に分類します。 各価格レベルは 水平バー としてチャートに表示され、市場の活動ゾーンや不均衡領域を視覚的に確認できます。 ユーザーは 分析対象ローソク足数 、 価格の丸め精度 、 最大表示レベル数 、および 表示スタイル を自由に設定できます。 主要機能 価格レベルのマッピング ：設定された精度に基づき価格を丸め、対応するローソク足の
Point of Control POC
Anton Polkovnikov
インディケータ
A huge number of traders use the VolumeProfile/MarketProfile analysis method. And I think there is no need to explain such concepts as POC and VAH/VAL. However, the standard VolumeProfile representation has a drawback - we only see the current picture of the market. We see the "convexity" of the volume distribution within the period. But we don't see the main thing - the "migration" of the POC level during the price movement. Our indicator is unique. It is dynamic. The first feature is that the
ChoppyLenns
Marius Ovidiu Sunzuiana
インディケータ
Choppy Market Detector — Trade Smarter, Not Harder Main Statement: 90% of traders lose money — not because they misread trends, but because they trade during choppy, indecisive markets. This premium indicator helps you avoid that trap by detecting when the market is choppy, so you can stay out of low-probability trades and protect your capital. What It Does: Identifies Choppy Conditions: Uses advanced volatility filters and price action analysis to detect sideways or erratic market be
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
インディケータ
Gold Trend - これは優れた株価テクニカル指標です。指標のアルゴリズムは、資産の値動きを分析し、ボラティリティと潜在的なエントリーゾーンを反映しています。 最高の指標シグナル： - 売りの場合 = 赤のヒストグラム + 赤のショートポインター + 同じ方向に黄色のシグナル矢印 + 赤色のトレンド方向矢印 。 - 買いの場合 = 青のヒストグラム + 青のロングポインター + 同じ方向の水色のシグナル矢印 + 青色のトレンド方向矢印 。 インジケータの利点 1. このインディケータは、高い精度でシグナルを発信します。 2. 確定した矢印シグナルは、トレンドが変化したときにのみ再描画されます。 3. どのブローカーのMetaTrader 5取引プラットフォームでも取引できます。 4. あらゆる資産（通貨、金属、暗号通貨、株式、指数など）を取引できます。 5. M15-H1タイムフレーム（中期取引）で取引するのがよい。 6. 各トレーダーがインディケータを自分用に簡単にカスタマイズできるよう、インディケータ設定で個々のパラメータ（TF、色など）を変更できます。 7.
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
インディケータ
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
インディケータ
Supply and Demand Indicator + FREE Currency Strength Meter ADD-ON Looking for a powerful tool that can help you identify the most reactive zones in the forex market? Our supply and demand indicator for MetaTrader 4 and 5 is exactly what you need. With its advanced algorithms and real-time analysis, this indicator helps traders of all experience levels make informed trading decisions. The supply and demand indicator is a cutting-edge tool that helps traders identify areas where buyers and sellers
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
インディケータ
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
インディケータ
簡単に言えば、現在のローソク足の横に「ピップス」として知られる白い数字の動きが現れ始めたら、取引を開始できます。白い「ピップス」は、買いまたは売りの取引が現在アクティブであり、白色で示されるように正しい方向に動いていることを示しています。白いピップスの動きが止まり、静的な緑色に変わったとき、それは現在のモメンタムの終了を示します。数字の緑色は、買いまたは売りの取引から得られた「ピップス」での総利益を表します。 さらに、インジケーター内の他の高度でプロフェッショナルな分析ツールに従って取引を開始することも可能です。インジケーターに表示されるシグナルや色を観察することで、高精度で多数のスキャルピングチャンスを捉えることができます。テスト中またはリアルチャート上でインジケーターの動作を理解しておくことをお勧めします。 ほとんどのFX市場に対応：金（ゴールド）や人気の株価指数市場（ダウ・ジョーンズ、S&P500、ナスダック、DAXなど）、およびEUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの主要通貨ペアでの取引に最適です。また、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの主要な暗号
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
インディケータ
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
インディケータ
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタム ブレイクアウト プロ   は、革新的でダイナミックなブレイクアウト ゾーン戦略により、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非常に低い R
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
インディケータ
初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます。通貨強度のライン
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
インディケータ
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
インディケータ
説明 ICSM（Impulse-Correction SCOB Mapper）は、価格の動きを分析し、有効なインパルス、修正、およびSCOB（Single Candle Order Block）を識別するインジケーターです。柔軟性があり、情報量が多く、使いやすく、最も流動性の高い関心領域に対するトレーダーの認識を大幅に向上させるため、あらゆるタイプのテクニカル分析で使用できる強力なツールです。 設定 一般 | ビジュアル カラーテーマ — ICSMのカラーテーマを定義します。 SCOB | ビジュアル SCOBを表示 — SCOBを有効/無効にします； SCOBをマークする — SCOB表現のスタイルオプションのリストを表します； SCOB色 — SCOBの色を定義します； ICM | ビジュアル ICMラインを表示 — ICM（Impulse-Correction Mapper）ラインを有効/無効にします； ICトレンドを表示 — チャートの下部にある色付きの仕切りを通じてインパルス-修正トレンドの視覚化を有効/無効にします； ライン色 — ICMラインの色
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
作者のその他のプロダクト
Visual ATR Candlestick Scanner Pro
Ich Khiem Nguyen
インディケータ
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO - 強化されたパターン認識 Visual ATR Candlestick Scanner Proは、一般的なローソク足パターンを自動的に識別・フィルタリングし、潜在的な市場の反転または継続をより明確に表示するように設計されたインジケーターです。 I. 主要な機能と動作 1. ローソク足パターンの自動認識 このインジケーターは、25以上のプロフェッショナルなローソク足パターンを自動的に認識し、明確なグループに分類します。 強力な強気グループ (Strong Bullish Group): 強気抱き線 (Bullish Engulfing)、三羽の白鴉 (Three White Soldiers)、明けの明星 (Morning Star)、強気キッカー (Bullish Kicker) など。 強力な弱気グループ (Strong Bearish Group): 弱気抱き線 (Bearish Engulfing)、三羽の黒鴉 (Three Black Crows)、宵の明星 (Evening Star)、弱気キッカー (
フィルタ:
cjkendon
43
cjkendon 2025.12.22 15:28 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

quoctoan2903bn
31
quoctoan2903bn 2025.12.22 14:54 
 

disappointed

Rochene Van
23
Rochene Van 2025.12.19 15:05 
 

I'd like my $98 back because I'm not getting good signals no matter how well I configure it, and I keep getting notifications from TFs that I'm not using as a scalper! I'm not saying it's supposed to be a magic indicator that makes my money, but it mainly helps with decision-making and determining TPs, and I'm seeing so many setups go wrong, and it's been like that for three days now! I've sent an email asking for the correct settings, but I still haven't received a response. I want my money back because this is a scam!

Ich Khiem Nguyen
860
開発者からの返信 Ich Khiem Nguyen 2025.12.20 01:46
I am very sorry for not checking my email thoroughly. You are the first person to contact me via email regarding support and inquiries about the indicator. For a faster response, please feel free to use the direct messaging feature on the platform.
Depending on the market conditions and the timeframe you are using, there will be periods when the indicator is less effective. This is why the statistical data table will be very helpful for you. While some signals may fail, looking at the overall picture, TP1 and TP2 still maintain a success rate of over 50%–70% at times. Please focus on the long-term performance and maintain strict capital management.
The default settings are designed for general use across all timeframes. Based on user feedback, using the M5 timeframe combined with market context will provide you with higher-quality signals.
The most important factor is whether you are strictly following the indicator or exiting trades too early. It ultimately comes down to having discipline and trust in the system
provanet
111
provanet 2025.12.19 09:48 
 

The product is still in beta: it has many bugs and continuous percentage changes in take profits. Moreover, notifications do not arrive, even with VPS active. It's not usable at the moment, and that's a shame because it looked like a good product on paper

Ich Khiem Nguyen
860
開発者からの返信 Ich Khiem Nguyen 2025.12.19 09:57
The notification function is still working normally, including the mobile notification mode. Please double-check your platform's notification settings
raja5655
852
raja5655 2025.12.05 15:46 
 

An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.

Russell
50
Russell 2025.12.03 11:36 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Kittisak Waingtanjuntra
181
Kittisak Waingtanjuntra 2025.12.02 04:55 
 

There’s no such thing as a holy grail indicator, but this one is really great. It helps a lot with decision-making, has strong signal alerts and lots of essential values for making decisions. It’s honestly very good — everything I need in one tool.

Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.29 10:32 
 

Great Indicator. Very clear entry and exit. I didnt notice any reprint. Because it is a scalper, it is hard to chase the entry (even with alerts), especially on M1. But I managed to program python program to monitor and enter trade according to alert. But overall, very unique scalper program. It is a real gem if you managed to work with this indicator. Please continue the good work Ich Khiem Nguyen. Thanks

ksl55
55
ksl55 2025.10.26 00:50 
 

Looks better and more professional. Let me test the functionality and will come back for more commnet. So, far, I appreciated very much his effort, dedication and wonderful support/advice

jcasas311948 Casas
118
jcasas311948 Casas 2025.10.15 12:28 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信