MQL5 マーケットがトレーディング戦略およびテクニカルインディケータを販売するのにベストな場所である理由

Expert Advisorsおよびインディケータ開発者のプロダクト販売を支援するために MQL5 マーケットを 作りました。このサービスにより Expert Advisors開発者には何千人という潜在的購入者のいるできあがったマーケットが提供されるのです！









トレーダーおよび開発者の問題



売買ロボットを買おうと決めたトレーダーがいるとします。この件に関して専用の人気あるウェブサイトはないので、トレーダーはインターネットの検索エンジンを利用してクオリティーに疑問のあるプログラムが多く出ているほとんど知る人のないウェブサイトを見つけます。そしておそらくそこにはそのトレーダーが必要とするアプリケーションはないのです。



そのような状況は望むプログラムを探して大量のさまざまなウェブサイトを取捨選択するトレーダーにとっても、アプリケーションの開発者にとっても同様に難しいものです。一定の人気を獲得するにはアプリケーション開発者は長い間自身のウェブサイトを宣伝する必要があります。



その上、どちらも販売が安全でないことを懸念するものです。トレーダーはPayPal や Webmoneyのアカウントで料金を支払い、ウェブサイトやメールから望むプログラムを手に入れます。実際トレーダーはよく確かめもせず買い物をするものです。ただし、開発者もまた保護されてはいません。購入者がインターネットにプログラムコードを公開する可能性があるからです。このため買う側にとっても売る側にとってもプロセス全体が複雑なものとなります。

MQL5 マーケットが解決する問題とは？

これまでに述べてきたデメリットを解った上で、われわれはこのサービスを行おうと決めました。それはデメリットを解消するものです。

MQL5 マーケットは売買ロボットおよびインディケータを販売するために統一された場所です。トレーダーはもう時間を無駄に費やしてトレーディングアプリケーションを探し何十というウェブサイトを調べる必要がないのです。一方開発者にとってはトレーダーが MQL5 マーケットで自分のアプリケーションを見つけてくれることで自信を持ちます。リスクが低くなる一方で売り上げが上がるのです。

MQL5 マーケットのもう一つ重要なメリットは MetaTrader 5 トレーディングプラットフォームとの緊密な統合性です。すなわちExpert Advisor はトレーディングターミナルから直接購入し導入することが可能です。よってトレーダーは売買ロボットが公開されているウェブサイトを見る必要さえないのです。われわれのソリューションは売り手と買い手の間の距離を最小にし、販売プロセスをスピードアップします。

その上、売り手、買い手の便宜のためプロセス全般の安全を保証します。プログラムを購入する際、購入者からの支払いは開発者のアカウントに転送され、購入者は数回アプリケーションをダウンロードし起動することができます。これでそのような手配により様々な違反や詐欺の余地はなくなります。

一方でアプリケーション開発者もまた保護されます。そのプロダクトは第三者が入手することがないからです。各アプリケーションは購入者のハードウェアパラメータに応じて暗号化されます。また自身のPCに対しては、購入者は 余分にもう2台のPCでExpert Advisor を起動することができます。その後コードはどこにも起動されることはありません。万が一紛争が生じたら、解決すべく弊社が仲裁に入ることができます。

さらなるメリットは、複数の知名度ある支払システムをサポートすることです。クレジットカード支払いも含まれています。これはGate2Shop e-コマースソリューションを伴うMQL5.comの統合により達成されています。みなさんの購入者は都合のよい方法で MQL5.com アカウントにあずけることができます。アプリケーション販売後、ご自身のPayPal または WebMoney アカウントに料金を引き落とすことができるのです。

MQL5 マーケットをトレーディングプラットフォームに統合することで購入者に対して追加のオプションを提供することができるようになりました。われわれの店と連携することで、みなさんはご自身の条件を手教してプログラムをダウンロードし検証することができるのです。ダウンロードされた Expert Advisor は definiteの PC でだけ動作し、ストラテジーテスタ だけがアプリケーションパラメータを事前に判定することができます。言い換えれば、このことでトレーダーはよく確かめずに買い物をすることがなくなり、また売上を伸ばすことにもなります。

われわれは、開発者に対してはボーナスも準備しています。 - トレーディングアプリケーションのアップデート分配システムです。みなさんがご自身の Expert Advisorのエラーを修正したあと、トレーダーがみなさんのアプリケーションの新バージョンを入手するのを確かめることができます。 プログラムのアップデートをするか尋ねるのに電話やメールをする必要はありません。みなさんの何百人、何千人という購入者は自分でアップデートすることができるのです。

MQL5 マーケットサービスにより Expert Advisors およびインディケータを販売する際の一般的問題は避けることができます。サービスのモットーは「プログラマーの開発を妨げるものは何もなく、利用者の購入を妨げるものは何もない」です。MQL5 マーケットを利用することで、開発者、購入者双方がお互いに必要な情報をすべて入手するため最大限保護され、トランザクションはできる限り速く行われます。

注意： use of MQL5 マーケとの利用は無料ですが、各売り上げから20%の手数料をいただきます。

まだそれだけではありません。サービスのもっとも重要な点はマーケットそれ自体です。MetaTrader 5 トレーディングプラットフォームに統合されているため、開発者は自動的に可能な限り広い範囲消費者のに直接アクセスが可能となります 。端的に言うと、開発者はとりわけすでに出来上がったマーケットと一番短い道のりでお客様へアクセスするのです。

ご自身のプログラムを MQL5 マーケットで販売したいと思ったら、知っておく必要があるのはただ一つです。 - プログラム開発方法です。それ以外の問題はすでにすべて解決しました！



