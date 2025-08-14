Gold Entry Sniper
- インディケータ
- Tahir Mehmood
- バージョン: 4.0
- アップデート済み: 17 12月 2025
- アクティベーション: 7
Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード
Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。ATRトレーリングストップロジック と 多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。
主な特徴と利点
-
多時間足シグナル分析 – M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。
-
ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。
-
プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。
-
明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。
-
エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。
-
完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。
-
ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。
Gold Entry Sniperを選ぶ理由
ATR、時間足確認、洗練されたダッシュボードの組み合わせで、最高のゴールドエントリーポイントを見逃さない。
EXCELENT OWNER