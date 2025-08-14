Gold Entry Sniper

5

Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード

Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。ATRトレーリングストップロジック多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。

主な特徴と利点

  • 多時間足シグナル分析M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。

  • ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。

  • プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。

  • 明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。

  • エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。

  • 完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。

  • ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。

Gold Entry Sniperを選ぶ理由

ATR、時間足確認、洗練されたダッシュボードの組み合わせで、最高のゴールドエントリーポイントを見逃さない。


レビュー 2
Donaldo1329
35
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

おすすめのプロダクト
Gamma Volatility Levels
Carlos Pascual Perez Maturano
インディケータ
Gamma & Volatility Levels Pro [XAUUSD Edition] – The indicator used by professional gold traders in 2025 Fully automatic indicator developed exclusively for XAUUSD (Gold). Displays in real time the most powerful institutional levels that move gold price every single day: • HVL (High Volatility Level) – Orange dashed line Dynamic extreme volatility level (20-period SMA + 1 standard deviation). Gold bounces or breaks this level 87 % of sessions with moves of +$40 to +$120. • CALL RESISTANCE – Blue
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
インディケータ
Weekday Stats Overview: A Price Analysis Indicator by weekday. A quantitative technical analysis indicator developed for statistical analysis of price variations, with data classified by weekday. This indicator processes candle data and displays statistical results based on user input parameters. The input parameters allow defining the type and frequency of the statistics to be calculated. This indicator provides a quantitative basis for identifying market patterns. Output Data: The indicator c
NomadAI
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
エキスパート
Introducing Nomad AI: Your Expert Navigator for the Forex Markets Nomad AI is not just another grid trading system; it's an evolutionary approach that thrives in the real-world market. Designed to tap into the market's natural flow, Nomad AI eschews the traditional retrospective fitting approach. Instead, it leverages genuine market inefficiencies, turning the unpredictable market waves to your advantage with a strategy that's as mobile and adaptable as the nomad for which it's named. 3 copy o
Binance History Loader
Andrey Khatimlianskii
ユーティリティ
This script is designed to download a long history of cryptocurrency quotes from the Binance exchange. You will find it perfectly suitable if you want once to download the history of cryptocurrencies for charts analyzing, collecting statistics or testing trading robots in the MetaTrader 5 strategy tester, or if you need to update the history not very frequently (for example, once a day or once a week). After running the script, you will have fully featured (but not automatically updated) cryptoc
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
インディケータ
インジケータMTFクリスタリウム矢印は、半自動取引システムであります. これは、すべての通貨ペアで動作します。  インジケータは、三つのルールを使用しています：1）我々は唯一のトレンドで取引、2）"誰もが販売しているときに購入し、誰もが買うときに販売する"、3）価格  インジケータMTF矢印は、内蔵の指標を使用して、複数の時間枠全体のクリスタリウムフィルタルール。 トレンドは、選択した時間間隔で一致した場合、インジケータは、市場に参入するための矢印を与えます。 それからあなた自身の決定をする。 購入する-緑の矢印、売る-赤い矢印。 指標では、ロットを変更したり、EAの取引時間とシャットダウン時間を設定することができます。 また、作業期間と時間フィルタを変更することができます。 ビープ音が鳴ってる  推薦された働く期間D1。 フィルタH1とH4。  設定: TF働く期間（推薦されたD1) Cci_cperiodcomment CCIレベルアップ CCIレベルDn CCI価格 SARステップ SAR最大値 TFのFilter1–（推薦されたH1) TFのFilter2
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
インディケータ
Introducing the “Symbol Cost Info MT5” indicator – your ultimate tool for staying ahead in the forex market! This innovative indicator is designed to empower traders with real-time cost information, directly on their charts. Here’s why every trader needs the “Symbol Cost Info MT5” in their arsenal: Real-Time Spread Monitoring : Keep a close eye on the spread for any currency pair, ensuring you enter the market at the most cost-effective times. Pip Value at Your Fingertips : Instantly know the v
FREE
MultiTimeFrame Currency Meter
Noiros Tech
インディケータ
This Currency Meter Calculates Strength Using a currency basket of 28 pairs? This Currency Meter uses a basket of 28 currency pair to define strength. This is very important because it gives an wholesome view of the strength of a currency by considering its reaction to all major currencies paired with it. This Currency Meter is Multi-timeframe!!! Majority of the currency strength indicators around the market today only has a single time frame view. Even with the so called multi-timeframe versio
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
インディケータ
TrendView Ultimate — A Complete Trading System for Trend Clarity, Profit Insight, and Strategic Entries TrendView Ultimate is a professional trading system designed to help traders identify trend direction, high-quality entries, and potential exits with clarity, confidence, and measurable performance. More than just a trend indicator, it offers non-repainting signals, dynamic visual feedback, and a powerful statistics panel with real-time analytics, allowing traders to test, adapt, and valida
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
インディケータ
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
インディケータ
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
RSI Pro Basic
VALU VENTURES LTD
インディケータ
The ONLY RSI Indicator You'll Ever Need - Works with ANY Broker, ANY Symbol! Finally, an RSI indicator that automatically adapts to YOUR broker's symbol naming conventions!   Whether you trade Forex, Gold, Bitcoin, or Stock Indices - this universal indicator detects and monitors related symbols automatically. KEY FEATURES & BENEFITS UNIVERSAL COMPATIBILITY Auto-Detects Broker Patterns : Works with ANY broker suffix (.m, .pro, .raw, etc.) All Asset Classes : Forex, Metals (Gold/Silver), Crypto,
FREE
Market Steps MT5
Mahdi Ebrahimzadeh
インディケータ
マーケットステップスは、Gannの時間と価格の相関関係に基づいて設計・構築され、プライスアクション特有のルールによって最適化されたFXマーケット用のインジケーターです。マーケットオーダーフローの概念を利用して、注文が集中する可能性のある価格帯を予測します。 インディケータ・レベルは、それ自体を取引に使用することも、他のストラテジーやインディケータの間違ったシグナルをフィルタリングするための組み合わせとして使用することもできます。すべてのトレーダーは、マルチタイムフレーム(TF)ゾーンと値動きの可能性をチャート上にまとめるために、このような強力なツールを必要としています。テスターモードでは、そのレベルがチャート上でどのように価格を支配しているかを試すことができます。 インジケータの利点 チャートに2つの異なるゾーンを表示し、異なるTFに対してトレンドとレンジ相場を指定することができます。 プライスアクショントレーダーは、異なるTF/プライスゾーンでのオーダーフローを確認したり、FTR(Fail To Return)/FTC(Fail To Continue)を確認するために使用す
Break Retest
Ongkysetiawan
インディケータ
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
EasyTrend Pro for MT5
Denis Glaz
3 (1)
インディケータ
Powerful trend indicator provided with all necessary for trade and it is very easy to use. Everyone has probably come across indicators or Expert Advisors that contain numerous input parameters that are difficult to understand. But here, input parameters are simple and it is no need to configure anything — neural network will do all for you. Difference from a classic version The real-time multi time frame panel is added, so you can check a trend for other timeframes without switching the schedu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
インディケータ
Pip Movement Alert MT5で市場のモメンタムを先取りしましょう。この多通貨対応の汎用インジケーターは、複数のシンボルにおける正確なピップの動きを追跡し、トレーダーにアラートを提供するために設計されており、外国為替、株式、暗号通貨、商品取引に最適です。Forex FactoryやRedditのr/Forexなどのトレーディングコミュニティで称賛され、InvestopediaやTradingViewの議論でも急激な市場変動を検出する能力で注目されており、価格の急激な変動を活用しようとするトレーダーにとって必須のツールです。ユーザーは、ピップベースの重要な動き（例：10ピップ単位）を最大95%の信頼性で特定し、リアルタイムアラートを活用してボラティリティの急上昇を捉えることで、取引タイミングが20-30%改善したと報告しています。主な利点には、多通貨モニタリング、カスタマイズ可能なピップ閾値、チャートを常に分析せずに追跡を簡素化する軽量デザインが含まれ、スカルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 Pip Movement Alert MT5は、ユーザー定義の
FREE
Mirror Signals Service
Isaac Derban
ユーティリティ
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Trade Performance Information
Andres Mauricio Serrano Quintero
インディケータ
This indicator will help you track performance of your trades, even scalping trades.  You can use it with the Arab, and many other traders.  This indicator displays essential trading account information directly on your chart. It positions itself in one of the four corners of the screen and showcases details such as: Symbol: The symbol of the asset currently displayed on the chart. Profit/Loss: The total profit or loss in dollars for the current symbol. Pips: The total number of pips gained or
FREE
MultiScale Trend Detector
Aii Karadag
インディケータ
MultiFrame Trend Detector: Advanced Forex Trend Analysis Indicator The MultiFrame Trend Detector is a powerful MetaTrader 5 indicator that provides traders with comprehensive trend analysis across multiple timeframes. By dynamically adjusting trend thresholds based on the relationship between timeframes, the MultiFrame Trend Detector delivers reliable and consistent trend detection for all Forex pairs and precious metals. Key Features Custom Timeframe Analysis : Analyze trends across multiple, u
RFX5 Forex Strength Meter
Rasoul Mojtahedzadeh
5 (1)
インディケータ
RFX Forex Strength Meter is a powerful tool to trade 8 major currencies in the Forex market, U.S. Dollar ( USD ) European Euro ( EUR ) British Pound ( GBP ) Swiss Franc ( CHF ) Japanese Yen ( JPY ) Australian Dollar ( AUD ) Canadian Dollar ( CAD ) New Zealand Dollar ( NZD ) The indicator calculates the strength of each major currency using a unique and accurate formula starting at the beginning of each trading day of your broker. Any trading strategy in the Forex market can be greatly improved b
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
インディケータ
Multicurrency and multitimeframe modification of the Commodity Channel Index (CCI) indicator. You can specify any desired currencies and timeframes in the parameters. Also, the panel can send notifications when crossing overbought and oversold levels. By clicking on a cell with a period, this symbol and period will be opened. This is MTF Scanner. The key to hide the dashboard from the chart is "D" by default. Parameters CCI Period  — averaging period. CCI Applied price  — price type. Clear th
DeltaVolumeValue
Vladimir Utkin
インディケータ
In the fast-paced world of cryptocurrency trading, understanding market dynamics is crucial for making informed decisions. One of the key indicators that traders use to analyze market behavior is Volume Delta, which offers insights into the balance between buying and selling pressure. This article explores the concept of Volume Delta, its significance in order flow analysis, and how it can be used effectively in trading strategies. By providing a clear understanding of this indicator, traders ca
Abbeyfx Swap Dashboard MT5
Abiodun Akeem Badmos
インディケータ
Abbeyfx Swap Dashboard displays your broker swap/interest rate. The implied swap/interest rate differential is for all currency pairs you have in your market watch. Interest rate differential: The key factor traders consider is the difference in interest rates between two currencies involved in a pair, known as the "interest rate differential Impact on currency value: A higher interest rate typically makes a currency more attractive, causing its value to rise relative to other currencies with lo
MT5 Rectangle Extender Indicator
Muhammad Shamsuddeen Muhammad
インディケータ
MT5 Rectangle Extender Indicator is a simple and easy tool that automatically extends any box/rectangle drawn on the chart to the right edge of the screen.  This tool can be used for easy drawing of zones and can help with determining future areas of interest on the chart once price trades back to those levels. Very suitable for supply and demand, order blocks, POI's (Points of Interest) mapping on charts. Sometimes its better to have a zone than a single price level as price can shoot above or
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
インディケータ
Arrow Micro Scalper は、スキャルピングと短期取引用に設計されたインジケーターで、あらゆるチャートや金融商品 (通貨、仮想通貨、株式、金属) に統合されています。 彼女は仕事で波動分析とトレンド方向フィルターを使用しています。 M1 から H4 までのタイムフレームでの使用が推奨されます。 インジケーターの操作方法。 インジケーターには設定を変更するための 2 つの外部パラメーターが含まれており、残りはデフォルトですでに構成されています。 大きな矢印はトレンド方向の変化を示し、青い矢印は下降トレンドの始まりを、ピンクの矢印は上昇トレンドの始まりを示します。 「 Only trending direction 」パラメータは、内部トレンドを使用するモードを有効または無効にし、独自のトレンドを使用するか、トレンドを使用せずに作業する機会を提供します。また、トレンド矢印とシグナルのみのトレンド矢印の表示を有効または無効にします。 小さなシグナル矢印、インジケーターの最も重要なオブジェクト、ピンクは「買い」トランザクション、青は「売り」トランザクション。 「 Smooth
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
インディケータ
UNLOCK THE 4-CANDLE SECRET: Trade Like a PRO with "Inside Bar Dominator"   ATTENTION ALL TRADERS! Are you tired of: · Losing trades from false breakouts? · Missing entries because you're stuck analyzing charts? · Complex indicators that give conflicting signals? · Struggling to find clear stop loss and take profit levels? What if I told you there's ONE pattern that institutions use... that appears EVERY DAY on EVERY timeframe... and gives you BOTH bullish AND bearish setups automatically?
Super Trend Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
インディケータ
Super Trend Scalper v1.0 Overview The Super Trend Scalper is an advanced technical indicator designed specifically for scalping in the synthetic index Deriv market. It combines the power of three renowned technical indicators—SuperTrend, RSI, and MACD—to provide accurate and timely trading signals, ideal for traders looking to take advantage of short-term price movements with a high probability of success. Technical Methodology Main Components 1. Adaptive SuperTrend Uses the Average True Rang
StudentK Sync Chart Simple
Chui Yu Lui
インディケータ
--- StudentK Sync Chart  --- 1. Move charts at the same time 2. Cross check among different Symbols and Timeframes 3. Plan your own trading strategies === Simple (Free) Version === 1. Allow USDJPY only 2. Support M5 and M15 3. * Contact StudentK for unlocking all timeframes * --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated per
FREE
FX Zone Trend
William Kevin Kouch
インディケータ
Introducing FX Zone Trend – Your Ultimate MT5 Trend Indicator! Why FX Zone Trend? Versatile: Use it on any timeframe and pair, but optimized for USDJPY and NAS100 on the hourly timeframe. Mobile Alerts: Stay in the loop even when you're on the go! Set up notifications through MT5 and receive instant alerts on your phone. Trade Smarter. Trade with FX Zone Trend. How to Maximize FX Zone Trend: Discover the freedom to shape your trading journey: 1️⃣ Create Your Strategy: Use FX Zon
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
インディケータ
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator projects Higher-Timeframe (HTF) candles onto the current chart and optionally shows their OHLC lines and Fair Value Gaps (FVGs) using ICT 3-candle logic. Projects multiple higher timeframe candles. Accurately preserves HTF OHLC on any lower timeframe. Allows spacing adjustment between projected candles. Optionally displays OHLC horizontal reference lines. Automatically detects and draws HTF Fair
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
作者のその他のプロダクト
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
インディケータ
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 高度なシグナル検出機能を備えたプロフェッショナル向けマルチタイムフレーム取引インジケーター。 概要 Parabolic SAR V3 + ADX は、トレンド追随型の Parabolic SAR とトレンド強度を測定する Average Directional Index (ADX) を組み合わせた高性能テクニカル分析インジケーターです。この改良版は、ペアごとの最適化、多言語アラートシステム、そしてプロトレーダー向けの多時間足ダッシュボードを搭載しています。 主な特徴 基本機能 - PSAR 統合：ステップ値と最大値を調整可能なトレンド反転検出。 - ADX フィルターシステム：トレンド強度に基づき弱いシグナルを除外。 - +DI / -DI クロス検出：追加のシグナル確認を提供。 - ADX クラウド表示：動的な高さ調整によるトレンド強度の可視化。 ペア別最適化 主要な取引ペアに対する保守的なプリセット設定： - XAUUSD（金）：貴金属のボラティリティに最適化。 - EURUSD：主要通貨ペア向けに調
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
インディケータ
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD向けマルチタイムフレーム技術指標 概要 Gold Position Box Signals Pro v3.1 は、XAUUSD取引向けに開発されたMetaTrader 5用のカスタムインジケーターです。移動平均線のクロス、ボラティリティに基づくストップロス/テイクプロフィット水準、ポジションの可視化、マルチタイムフレームのトレンド分析を組み合わせています。本ツールは、トレーダーが潜在的なエントリーポイントを特定し、明確なチャート表示で取引を管理するのに役立ちます。 主な機能 - シグナル生成   • EMAベースの2本の波動ライン（期間はカスタマイズ可能）。   • 波動が交差した際に売買シグナルを生成。   • 信号過多を防ぐ間隔フィルターを搭載。 - ポジションボックス   • 各シグナルはエントリー、ストップロス、テイクプロフィット水準と共に表示。   • ATR乗数に基づく動的なレベル計算。   • ボックス幅はバー数で調整可能。 - 勝敗マーカー   • クローズしたポジションにW
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
インディケータ
VWMA Signal Pro – 複数時間軸ボリューム加重トレンドダッシュボード VWMA Signal Pro は、ボリューム加重移動平均線 (VWMA) とトレンド確認フィルターを組み合わせた分析インジケーターです。 ボリュームとボラティリティに基づき、トレンド方向とモメンタム強度を特定します。 複数時間軸で VWMA を計算し、ADX、ATR、VWAP フィルターで確認された売買シグナルを表示します。各シグナルには「弱い・普通・強い」の強度評価が付きます。 主な特徴 M1～D1 のマルチタイムフレームパネル。 ボリューム、RSI、ボラティリティに基づくシグナル分析。 ADX、ATR、VWAP フィルター。 感度モード（N, X, Y, Z）の調整可能。 10種類のプロフェッショナルテーマ。 カスタマイズ可能な表示位置、色、透明度。 高速で安定した動作。 VWMA Signal Pro は、明確で効率的なボリュームベースのトレンド分析を提供します。
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
ユーティリティ
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 Auto Chart Refresh インジケーターは、MetaTrader 5 のチャートを常に最新の市場データと同期させます。スキャルピング、デイトレード、リアルタイム精度を求めるトレーダーに最適です。 主な機能 リフレッシュ間隔を自由に設定（1 秒～任意、デフォルト 30 秒） 軽量かつ安定、CPU 負荷は最小 カウントダウン、最終更新時間、更新回数表示 柔軟な表示設定：文字色、サイズ、位置 全ての銘柄と時間足に対応 メリット 常にリアルタイム価格で取引可能 変動の激しい相場やニュース時も最新を保持 複数チャート・時間足を同期 裁量・自動売買どちらにも信頼できる信号を提供 Auto Chart Refresh – リアルタイム精度のためのプロ仕様ソリューション。
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
インディケータ
Scalper Pro – XAUUSD、EURUSD、JPY向け高度スキャルピングインジケーター (M1/M5/M15)｜出来高スパイク+マーケット構造ブレイク搭載 より賢く、より速く、Scalper Proで取引。 Scalper Proは、 MetaTrader 5用の高性能スキャルピングインジケーター で、 XAUUSDゴールドスキャルピング、EURUSDデイトレード、JPYブレイクアウト戦略 に特化した プロトレーダー向け に設計されています。 M1チャート精度 を重視し、 M5およびM15のマルチタイムフレーム確認 に対応、リアルタイムで 正確な売買シグナル を明確に提供します。 Scalper Proの主な特徴: XAUUSDスキャルピング最適化: ゴールドスキャルピングに特化した精密なエントリータイミング。 EURUSD & JPY対応: USDJPY、EURJPY、GBPJPYなど主要通貨ペアの市場変化を即検知。 マーケット構造ブレイク検出: 主要サポート/レジスタンスのブレイクを自動識別。 出来高スパイク確認: 注文フローの急増を検出し、シグナル精度を向上。 マルチ
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
インディケータ
概要 Universal Trendline Breakout Strategy は、トレンドラインのブレイクを正確に検出して取引するためのMetaTrader 5用高機能インジケーターです。ピボットポイント分析により動的なサポート・レジスタンスを自動で特定し、リアルタイムでトレンドラインを描画します。 主な機能 ピボットによる自動トレンドライン検出 サポート・レジスタンス突破時のブレイクアウトアラート 色、線の太さ、最大本数、延長のカスタマイズ可能 トレンドラインの自動更新 更新情報をチャートに表示可能 トレーダーへの利点 ブレイクアウト取引を効率化し、エントリータイミングを改善。どの銘柄や時間軸でも高確率の動きを捉える信頼できるツールです。
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
ユーティリティ
Smart Trading Panel – プロフェッショナル手動 & セミ自動EA Smart Trading Panelは、完全なコントロールと精度を求めるトレーダーのために設計されたMetaTrader 5の次世代エキスパートアドバイザーです。手動取引ツールに加え、リスク管理・注文処理・リアルタイムモニタリングをサポートする高度な自動化機能を搭載した総合的な取引管理ソリューションです。 主な機能 ワンクリック注文 – ロット数とMagic Numberを設定し、BUY/SELLを即時実行。 柔軟なストップロス & テイクプロフィット – SL/TPをPipsまたはUSD単位で設定可能。 スマートトレーリングストップ – 利益をパーセンテージで自動保護。 自動部分決済 – カスタマイズ可能なレベルで段階的に利益を確保。 セッション管理 – 取引時間と最大ポジション数を制限しリスクを抑制。 統合ダッシュボード – トレードパネル: Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Closeボタン。 – インフォパネル: 利益、勝率、ポジション数
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
インディケータ
CandleVision Pro – エンガルフィング、ピンバー、インサイドバー スキャナー（MTF） CandleVision Pro は、複数の時間軸でローソク足の形成を検出し表示するテクニカルインジケーターです。 Engulfing、Pin Bar、Inside Bar の三つの一般的な価格アクションパターンを識別します。 また、このインジケーターにはマルチタイムフレームのダッシュボード、オプションのフィルター、およびシグナル統計機能が含まれています。 主な機能 - Engulfing、Pin Bar、Inside Bar の形成を自動検出 - M1 から D1 までの複数の時間枠に対応 - チャート上に統合されたダッシュボードでシグナルを表示 - トレンド、モメンタム、ボラティリティのオプションフィルターを含む - 検出されたパターンの基本統計を計算 - シグナルの有効期限とダッシュボード位置の調整可能 - ターミナルでサポートされている任意のシンボルで動作 フィルターと計算 - トレンドフィルター：方向の偏りを判断するための EMA に基づく - モメンタムフィルター：
フィルタ:
Riaan van
92
Riaan van 2025.11.04 21:34 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Donaldo1329
35
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

レビューに返信