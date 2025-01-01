Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。
本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。

システムは複数の時間軸にわたり、反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。

リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。

また、本システムは インジケーターシグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。
さらに、あらゆるトレードスタイルに合わせて 完全にカスタマイズ可能 です。

🎁 無料！FABLE Pro Suite – スマートマネートレーダーのためのオールインワントレーディングツールキット

このインジケーターを購入すると、FABLE Pro Suite を完全無料で入手できます！

すべてのスマートマネーコンセプト（SMC）トレーダーに必須のツール
SMC FABLEサポーター専用に設計
より正確な分析と効率的な意思決定をサポート
購入後すぐにダウンロード可能 – 待ち時間なし！

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

📍Official User Manual, Frequently Asked Questions (FAQ), Installation Guide, and Updates  https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

システムの重要なポイント

市場構造を明確かつ体系的に読み取る
 本システムは Market Structure（BOS、CHoCH、mBOS、mCHoCH）を自動で検出し、Internal と External の構造を明確に区別します。これにより、市場の真の方向性を混乱なく把握することができます。

他者より早くキーズーンを特定する
 Point Of Interest（POIs）、Order Blocks（OB）、Supply & Demand Zones（SD）、Fair Value Gaps（FVG）、Volumized Order Blocks（VOB）が自動生成され、価格反転の可能性が高いエリアを強調表示します。

重要な市場情報をすべて一つの画面に集約
 Liquidity、Equal High/Low、PDH/PDL、PWH/PWL、Premium & Discount Zones、Auto Fibonacci Levels、そしてグローバルセッション情報など、重要ツールを統合し、市場の動きを包括的かつ体系的に表示します。

すべてのエントリーに自信を持てる
 リアルタイムの反転シグナルと、価格がキーズーンへ到達した瞬間の即時アラートにより、適切なタイミングで適切なトレード機会を捉えることが可能です。

透明性のある戦略設計と検証可能なバックテスト
 すべてのゾーンは過去データ上にも明確に表示されるため、精密なバックテストが可能で、一貫性のある再現可能なトレード戦略を構築できます。

あらゆるトレードスタイルに柔軟に対応 — あなた独自のアプローチにも最適
すべてのシグナル、ツール、チャート要素は、あなたのトレード手法に合わせて自由にカスタマイズでき、さらに The FABLE Pro Suite ともスムーズに統合されます。

100% リアルタイム運用｜ノーリペイント
全データはリアルタイムで更新され、市場の動きを正確に反映した分析が常に可能です。

    *** このインジケーターは柔軟性と高い性能を兼ね備えています。金（Gold）、主要およびマイナー通貨ペア、その他の資産でも使用でき、市場分析を支援し、自信を持って取引判断を行えるようサポートします。 ***

    SMC FABLE製品にご興味とご支持をいただき、誠にありがとうございます。

    ご質問やサポートが必要な場合は、お気軽にプライベートメッセージでご連絡ください。***

    レビュー 38
    Thailand2407
    89
    Thailand2407 2025.12.11 00:00 
     

    I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

    thanatchai soeykratok
    142
    thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
     

    ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

    Abdullah Alhariri
    768
    Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
     

    I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

    Freddy Djousse
    43
    Freddy Djousse 2025.12.12 19:37 
     

    ça fait plusieurs jours que j'utilise cet indicateurs et je suis pleinement satisfait, les zones sont claires et précises.

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.12.13 05:22
    Cher Freddy Djousse, Je vous remercie beaucoup pour votre avis. Je suis actuellement en train d'affiner et d'améliorer davantage les zones, et je continue à développer le programme de manière continue. Merci encore.🙏💙 Si vous rencontrez la moindre difficulté lors de l'utilisation de l'indicateur, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Cordialement, Siri 💙
    Thailand2407
    89
    Thailand2407 2025.12.11 00:00 
     

    I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.12.11 10:58
    Dear [Thailand2407], Thank you very much for your valuable review.🙏 I’m truly happy to hear that the indicator has helped you analyze the market and achieve good results.
    I will continue to improve and develop the indicator to make it even better for you and all users.
    If you experience any inconvenience while using it, please feel free to contact me anytime.
    Thank you once again for your support. Best regards, Siri💙
    RafaTrader123
    24
    RafaTrader123 2025.12.06 15:17 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.12.07 02:39
    Dear RafaTrader123
    Thank you very much for supporting my product, and also for your suggestions and the valuable review — I truly appreciate it.🙏💙
    I’ve already prepared the manual user guide for you. As for the tutorial videos for the different features, I will create them as soon as possible. Thank you so much for the suggestion — even though I’m not very skilled at video editing, I will do my best because I understand how important this is.I always reply to every customer because I genuinely appreciate the effort they take to reach out to me, and every customer is important to me. If you encounter any issues or need any assistance, please feel free to contact me anytime. Best regards,Siri😊💙
    thanatchai soeykratok
    142
    thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
     

    ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.11.29 16:01
    สวัสดีค่ะ คุณ thanatchai soeykratok ขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนสินค้าและรีวิวที่มีคุณค่ามากๆ เราจะพัฒนาอินดิเคเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน สามาถติดต่อผ่านข้อความส่วนตัวเข้ามาได้ตลอดนะคะ🙏💙 Best regards, Siri😊💙
    Abdullah Alhariri
    768
    Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
     

    I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.11.21 13:33
    Dear abuomer2021 Thank you so much for supporting my product from the very beginning. I truly appreciate it. I will continue improving and refining the program. Thank you for coming back to leave a review — it means so much and is truly valuable to me. If you ever experience any inconvenience while using the program, please feel free to contact me via private message anytime. Best regards, Siri 🙏💙
    mitchelldabe
    82
    mitchelldabe 2025.11.19 04:55 
     

    One of the best tools for any traders to have.

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.11.19 13:28
    Dear mitchelldabe Thank you very much for your valuable review. I will continue improving the indicator consistently.
    If you need any further assistance, please feel free to message me anytime.🙏💙
    Best regards, Siri 🥰
    Naing Khamdhang
    163
    Naing Khamdhang 2025.11.18 02:05 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.11.18 04:30
    Dear Naing Khamdhang ,Thank you very much for your wonderful review. Your review means a lot to me and gives me motivation to continue improving this indicator, as well as helping all customers gain the maximum benefit from it.🙏💙
If you experience any inconvenience while using it, you can contact me anytime. Best regards, Siri😊
    If you experience any inconvenience while using it, you can contact me anytime. Best regards, Siri😊
    Amani Charles
    29
    Amani Charles 2025.10.28 09:33 
     

    I bought this indicator, and it is one of the best in the market.

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.10.28 13:56
    Dear [Amani Charles], Thank you so much — I truly appreciate your valuable review.🙏
    It’s a great encouragement that motivates me to keep improving this indicator even further,
    so that all customers can gain the maximum benefit from it.
    And very soon, there will definitely be some great new updates coming as well 💙
    If you encounter any issues or have any questions while using it, please feel free to reach out to me anytime — I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
    Carlos B Ferreira
    144
    Carlos B Ferreira 2025.10.24 03:46 
     

    I bought this indicator a few days ago and it's excellent! Thank you for this incredible indicator!

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:45
    Dear [Carlos B Ferreira], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It's a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don't hesitate to reach out to me anytime. I'm always happy to help. Best regards, Siri💙
    Maumau1207
    34
    Maumau1207 2025.10.24 00:48 
     

    I bought the product and I'm loving it. It's really great, but I can't update it. I think my license has expired. How can I update it?

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:43
    Dear [Maumau1207], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It's a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don't hesitate to reach out to me anytime. I'm always happy to help. *** I've contacted you via private message.If you need any further assistance, feel free to message me anytime. Best regards, Siri💙
    Fariz_CTA
    24
    Fariz_CTA 2025.10.22 06:04 
     

    I've purchased and used this amazing indicator. However, I've come up with an idea for further development: the OB indicator, which has a valid breakout, should be removed. This will make the display cleaner and less confusing. I really hope there will be an update soon. Best of luck to you all.

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.10.22 11:48
    Dear [Fariz_CTA], Thank you so much for supporting our product 🙏💙
    We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it.
    If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
    drutrades
    176
    drutrades 2025.10.17 10:44 
     

    I've bought a lot of junk off this market over the last 5 years but this is honestly the best indicator system i've ever used. I back tested it and i used it on an FTMO trial this week and killed it in a week. There are indicators that individually do what this one system does all encompassing. Dev, keep up the solid work. Seriously! Amazing job!

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.10.17 13:04
    Dear [ drutrades], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It's a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don't hesitate to reach out anytime. I'm always happy to help. Best regards, Siri💙
    SEAN
    191
    SEAN 2025.10.13 18:15 
     

    I really love this tool, it caught my incorrect market structure this morning to avoid a loss right at my first day usage.

    Siri is helpful in supporting me in various bothering question : D I have been using TradingView for charting a lot, I'm not sure whether Siri can design a TradingView version, I will definitely buy it!

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.10.14 06:37
    Dear [wangshiyuan88], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙
    We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards,
    Siri 🥰💞
    Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar
    1077
    Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar 2025.10.05 19:41 
     

    great and most accurate indicator our there, and professional support, since using this indicator, I have made consistent profit, and its keep growing my account

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.10.06 06:07
    Dear Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar ,
    Thank you very much for supporting my product and for your valuable review.💙🙏 We’re very glad that our indicator has been helpful and contributed to the growth of your account. We will continue to improve our product even further. Best regards, Siri
    Preshy12
    34
    Preshy12 2025.09.23 06:38 
     

    ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.09.23 07:41
    Dear Preshy12, Thank you very much for supporting my product and for your review and question.🙏💙 First, please allow me to clarify a few things: 1.) Regarding bonus indicators for customers, I’ve already attached them at the top of the product page. You can download and use them directly without the need to inbox me.
    2.) I cannot know who has purchased, so I’m unable to inbox customers first. 3.) The Volume Profile is included in the FABLE Pro Suite, which I’ve provided for free. You can download and use it right away. 4.) As for the new feature: Volumized Order Blocks (VOB), I already announced on YouTube and in the User Manual (at the top section) that I needed to verify its accuracy before updating it in version 2.22, in order to ensure the best performance for customers. Now, it has already been updated. I sincerely apologize for the misunderstanding, but I really cannot inbox customers first. *** Most customers usually inbox me first with questions, and for faster support, I always reply as quickly as possible. Best regards,
    Siri
    silvantrader1970
    34
    silvantrader1970 2025.09.20 17:56 
     

    Comprei recentemente o indicador, mas não possui o recurso de volume no bloco de ordem, é uma atualização? Está disponível?

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.09.21 01:12
    Dear sil
    The Volume feature in Order Blocks (Volumized Order Blocks – VOB) will be included in the next update (V.2.22), which will be released very soon This update will make Order Block analysis even more accurate and powerful by using Volume to filter out stronger zones. We’ll be rolling out the update very soon 💙 Best regards,
    Siri
    xaxotf
    296
    xaxotf 2025.09.12 23:07 
     

    I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.09.13 04:03
    Dear [xaxotf], Thank you so much for choosing and supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will remain committed to continuously improving and updating the indicator.
    If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Best regards,
    Siri
    julius Santos
    26
    julius Santos 2025.08.28 07:24 
     

    I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.08.29 04:08
    Dear [julius Santos], Thank you very much for supporting my product 🙏💙
    I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance the indicator based on your suggestions. Thank you once again. Our indicator provides BUY-SELL signals but does not automatically set Stop Loss or Take Profit. Instead, it helps you identify high-probability trading zones and potential reversal areas within key levels, as well as highlight important market structures such as BOS, CHoCH, Order Blocks, Supply & Demand, and Liquidity Zones. You can use these signals together with your risk management rules to set SL and TP according to your trading style. Best regards,
    Siri
    VistaWeb
    27
    VistaWeb 2025.08.20 19:38 
     

    Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

    BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

    Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.08.21 06:57
    Dear [VistaWeb ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
    I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. I’ll reach out to you via private message. Best regards,Sirikorn
    Jose Antonio Cantonero Velasco
    453
    Jose Antonio Cantonero Velasco 2025.08.14 15:41 
     

    Hey! :D Great product Sirikorn! Thanks for this product, it help me a lot and you gained a customer, i would like to see more products make it for you!Forward!

    Sirikorn Rungsang
    5122
    開発者からの返信 Sirikorn Rungsang 2025.08.15 04:06
    Dear [Jose Antonio Cantonero Velasco], Thank you so much for supporting my product! 🙏💙 I truly appreciate your valuable review. I’m glad to hear that what I’ve worked hard to develop has helped you a lot. A new product will definitely be coming in the near future, as we are currently developing it. Best regards
