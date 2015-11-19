「マーケット」でプロダクトを宣伝する方法
マーケットでは、分析システムと自動売買ロボットの開発者にユニークな機会が提供されます。
- 膨大な数のオーディエンスへのアクセス
製品をマーケットに公開すると、潜在顧客の膨大な数のオーディエンスにアクセスできます。アプリケーションは、すべてのMetaTraderクライアントターミナルと、毎日多量のユーザートラフィックを持つMQL5.communityショーケースで紹介されます。
- ソフトウェア保護
プログラムは、MetaTraderプラットフォームおよびMQL5.com Webサイトからのみ購入できます。購入時はユーザごとに追加の保護を備えた特別な製品バージョンが作成されます。製品は購入元のPCにバインドされているため、この特定のPCでのみ実行できます。権限のないユーザーは、たとえ購入したファイルを取得したとしても、使用または再販することはできません。
アプリケーションがPCにバインドされるプロセスは、アクティベーションと呼ばれます。各製品には少なくとも5つのアクティベーションがあり、購入者がPCを変更したり、システムを再インストールしたりする場合に必要になることがあります。販売者は、自らの裁量で利用可能なアクティベーションの数をさらに増加することができます。
アクティベーションによって、製品が特定の取引口座にリンクされることはありません。購入者は製品をどの証券会社とでも使用できるため、販売者とその顧客の両方の利益が保護されます。
- 無料試用版
マーケットは、注目のアプリケーションの機能を実証するための既製のメカニズムを備えています。公開された各製品には、ストラテジーテスターでのみ実行できる無料版が用意されています。このオプションを使用すると、購入前に、アプリケーションの宣言された特性とパフォーマンスをテストできます。試用版はターミナルのチャートでは実行できないため、取引には使用できません。開発者の利益は保護され、顧客は信頼性や品質を確信してから購入することになります。
- 支払いサポート
マーケットサービスは、商品の支払いを安全に受け入れることができる既製のメカニズムを備えています。このシステムでは、クレジットカードと一般的な支払いウォレットをサポートしています。サービス料金を差し引いた支払いが販売者の内部口座に対して行われ、資金はそこからいつでも簡単に引き出すことができます。
すべてのサービス特典には、販売者として登録し、アプリケーションをマーケット製品として公開するという、2つの簡単な手順でアクセスできます。
販売者としての登録
簡単な登録手順を完了して、販売者のステータスを取得します。登録は完全に自動化されており、5分以内で完了します。
プロファイルの販売者セクションに移動し、サービスルールを読んで受け入れます。
本人確認を行うには、承認された書類の1つの写真を撮り、アップロードします。最近の写真をアップロードしてください。スキャンされたコピーは受け付けていませんのでご注意ください。写真は高品質で、書類全体と書類の情報がはっきり写っている必要があります。
次のステップでは、次の図に示すように、この書類を手に持って写真を撮ります。
書類の確認には数分しかかかりません。確認が完了すると、Webサイトのメッセージ、メール、SMSで通知が届きます。登録すると、プロファイルの名前の横に関連するアイコンが表示されます。
製品の準備：一般情報
マーケットに移動し、［プロダクトを追加］をクリックします。名前、プログラムタイプ、カテゴリ、価格など、製品に関する一般的な情報を入力します。
次の点に注意してください。
- 製品のタイトルは、そのアイデアを反映した意味のあるものにします。略語は使用せず、 大文字も使いすぎないでください。製品のタイトルでは、金銭を言及したり収入の約束を含めないでください。派手なタイトルは避けてください。
- プログラムの機能に応じて、必ずエキスパート/インディケータ/ユーティリティのタイプフィールドに入力してください。潜在的な購入者は、製品を検索するときにタイプをフィルターとして使用します。
- 低料金での短期レンタルオプションは、製品の売上にプラスの影響を与える可能性があります。このオプションを使用すると、ユーザは無制限バージョンを購入する前に、実際の条件で製品のパフォーマンスをテストできます。
一般情報を指定したら、［追加］を選択して、製品の詳細の入力に進みます。進行状況は、［レビューのために提出する］コマンドのポップアップウィンドウに表示されます。
製品の準備：ロゴ
製品ロゴをアップロードします。ロゴは、ユーザに第一印象を与える製品の顔です。ロゴは適切にデザインされ、製品の主なアイデアを反映している必要があります。
200x200、140x140、60x60の3つの異なるサイズの画像が必要になります。この要件により、すべてのショーケースで適切なロゴが表示されます。
サイズが200x200の画像が1つしかない場合は、他のサイズの自動生成を選択できます。これには、［大きなロゴから］オプションを選択して、必要なすべてのサイズを生成します。ただし、最良の結果を得るには、すべてのバリアントをご自分で準備することをお勧めします。
マーケットショーケースの製品は白い背景に表示されるため、対照的なロゴの背景を使用することをお勧めします。
ロゴには、いかなる形式の金銭や貴重品の画像も含めることはできません。
ロゴの作成方法に関するその他のヒントについては、「マーケット」で効果的にプロダクトプレゼンテーションをするためのアドバイスをご覧ください。
製品の準備：説明
説明セクションで製品について説明します。たとえば、エキスパートアドバイザーで使用される取引ストラテジーの説明、リスク管理方法、およびシステムパラメーターを含めることができます。アカウント監視リンクを追加して、ロボットが実際の状態でどのように動作するかを潜在的な購入者に示すことで、製品のプレゼンテーションをさらに改善できます。
MQL5.comで利用可能なすべての言語で製品の説明を追加することをお勧めします。これは通常、売上にプラスの効果をもたらします。コミュニティのメンバーはさまざまな言語を話すため、提供する言語が多いほど、製品の潜在的な購入者を引き付けることができます。ユーザが理解できる言語で情報を提供します。翻訳はフリーランスサービスを介して注文できます。
製品の説明は、次のサービスルールを満たす必要があります。
- アイコンや絵文字は使用しないでください。説明をきれいに保ちます。
- 異なるテキストスタイルを使いすぎないでください。読みやすい説明を提供します。
- サードパーティのリソースへのリンクを使用しないでください。製品に関する詳細情報を提供する場合は、ブログに追加の詳細を投稿し、メインの説明に製品へのリンクを含めてください。
- 利益を保証または約束するのではなく、通常の口調で説明してください。
- カスタマーサポートにサードパーティのメッセンジャーリンクを使用しないでください。 代わりに組み込みのチャットを使用してください。
説明はわかりやすいものにする必要があります。このサービスの主な目的は、顧客に最高のユーザーエクスペリエンスを提供することです。
製品の説明の詳細については、次の記事を参照してください。
製品の準備：スクリーンショット
スクリーンショットをアップロードして、製品がどのように機能するかを示します。自動売買ロボットの場合、ストラテジーテスターまたは監視レポートからのバックテスト結果と統計を含めることができます。インディケータ/パネルにはターミナルからのチャートのスクリーンショットを添付できます。
複数のスクリーンショットがある場合は、アップロード後に、目的の位置にドラッグして手動で再配置できます。
すべての言語バージョンで同じスクリーンショットが使用されるため、スクリーンショットは英語にしてください。
また、このセクションでは、YouTubeリンクを追加して、製品の操作をビデオで示すことができます。言語バージョンごとに個別のビデオリンクを追加できます。
製品の準備：バージョン
バージョンセクションで、コンパイルされた製品ファイルEX4またはEX5をアップロードします。今後の製品アップデートもこのセクションからアップロードする必要があります。
アップロードする前に、#propertyディレクティブを使用して定義されているコード内のプログラムプロパティを確認してください。プロパティには、［メジャーバージョン］.［マイナーバージョン］の形式のファイルバージョンが含まれている必要があります。このバージョンは、新しい製品ファイルをアップロードするたびに上げる必要があります。マイナーバージョンにはカテゴリの分離がないことに注意してください。1.01と1.1は、実際には同じ最初のマイナーバージョンを意味します。
さらに、プロパティに、プログラムの簡単な説明、完全な説明へのリンク、ロゴ（ICO形式）の詳細を含めることをお勧めします。必要なすべての情報をその場で提供しながら、製品の外観が完成します。
#property copyright "Visit product page" #property link "https://www.mql5.com/ja/market/product/41" #property version "1.00" #property description "The trade strategy is based on three moving averages. To determine the trend, it uses three exponentially smoothed moving averages: FastEMA, MediumEMA and SlowEMA.情報は、端末のプログラム開始時に表示されます。
製品は、1つのEX4またはEX5ファイルとしてのみ表示できます。インディケータ、画像、音声など、製品の操作に必要なすべての追加ファイルは、リソースに含まれている必要があります。
プログラムの説明、メッセージ、入力パラメータの名前は英語にしてください。http://www.spellcheck.net/のような校正サービスを使用して英語テキストのスペルをチェックできます。
以前にアップロードしたファイルを置き換えるには、ファイルの右側にある を選択します。
自動プログラム検証
アップロードされたファイルは、自動検証のために即座に送信されます。これは、基本的な品質管理を意味します。
- 取引条件チェックの欠落、ゼロ除算エラー、過剰なリソース消費などのプログラミングエラーの検出。
- 自動売買ロボットの場合、システムは取引操作を実行するかどうかをチェックします。
チェック中、プログラムは、異なるシンボルと時間枠で、異なる取引条件でストラテジーテスターで複数回実行されます。
通常、10分以内で完了します。チェックステータスは、パブリケーションの進行状況ウィンドウに表示されます。
チェック結果はレポートに表示されます。
エラーが検出された場合は、非公開の通知を受け取ります。
この場合、テストレポートを確認し、エラーを修正する必要があります。
エラーとその修正方法の詳細については、記事マーケットでの公開前にトレードロボットに行うべき検査をお読みください。
プログラムは、MetaQuotes-Demoサーバの相場と取引環境を使用してテストされます。口座で問題を再現できない場合は、サーバでデモ口座を開いて確認してください。
製品を公開する
自動チェックに合格すると、製品を公開する準備が整います。公開する前に、サービスルールを再度読んで同意する必要があります。特に、これらの規則は、利益の約束を含む製品を禁止しています。
公開後、ユーザーはMQL5.comWebサイトのショーケースとMetaTraderトレーディングターミナルで製品を利用できるようになります。
製品バージョンのアップデート
新しい機能を追加し、ユーザーから報告されたバグを修正することで、製品の改善を続けることができます。
マーケットは、新しいバージョンを配布するための便利なメカニズムを備えています。アップデートを公開するとすぐに、すべてのクライアントがプライベートメッセージで通知を受け取り、MetaTraderターミナルからインストールできるようになります。
新しいバージョンをアップロードするには、バージョンセクションに移動します。
できるだけ多くの言語で製品アップデートの説明を追加します。クライアントに新しい機能について知らせ、より多くのレビューを受け取りますが、潜在顧客はプロジェクトが進化し続けているのを見るでしょう。
販売とダウンロードの統計
製品の売上とダウンロードの統計を表示するには、統計セクションを開きます。
また、このセクションでは、利益グラフと売上の地理的分布を示します。
マーケットでの機会から利益を得る
マーケットサービスは、MetaTraderプラットフォームの取引アプリケーションを売買するための便利な場所を提供します。
お客様は、購入したプログラムに悪意のあるコードが含まれていないことを確認し、試用版を使用してプログラムのパフォーマンスを確認できます。
開発者は、多数のオーディエンスへのアクセス、ライセンスメカニズム、および支払いシステムを備えた、既成のマーケットエコシステムから利益を得ることができます。
サービスが提供する究極の技術インフラストラクチャを使用して、世界中のトレーダーにアプリケーションの提供を開始します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/385
警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。
FileSelectDialog は標準機能です。
FileSelectDialogはExpert Advisorでは使用 できませんし、インジケーターでも使用できません。
ここまでのスクリプト
あるいは、素敵なパネルを備えたExpert Advisorを作るかもしれない。とはいえ、「report.htmを右クリックして、開くを選択」という指示とスタート・ボタン以外、何も書くことはないのだが。
ところで、デモ版のスクリプトは利用できますか？どのような制限がありますか？例えば数日間とか？
そして、それは最初のプロモーションと最初のレビューのために無料にすることは可能であり、その後、有料ですか？専門家になる場合は、デモ版でそれをテストする方法は？再びテスターで実行されていない、単純な時間制限が必要です。
マーケットプレイスのスクリプトは悲しく憂鬱です。 テスターにいるユーザーは、どうやってもそれらをまったく見ることができません。
デモバージョンは自分で作って自分で配布すべきです。
ほとんどの機能を備えた無料製品として市場に出回るか、合理的な制限があります。確かに時間やアカウントの種類には関係ない。昔は、そして今はどうなっているか知らないが、これらの目的のために時間枠や商品を制限することが許されていた。
マーケットプレイスで製品を見る：
コメントは、製品を購入またはレンタルしたユーザーが残すことができる
つまり、プロモーションのために自分のデモを配布しても、製品ページにフィードバックが残らないので意味がない。
実際、写真と説明以外、プロモーションは全くないのですか？
デモとして、私はレポートの例としていくつかのHTMLファイルを提供することができます。ブログに添付してください。また、そこに指示を書くこともできる。
上記のどれもがルールに反していないことを願っています。他にも普及の方法があるかもしれません。
基本的に、写真と説明以外にはプロモーションは全くないのですか？
チャットルームに友達を追加すれば別ですが。私は600人以上のメンバーがいる商品チャットを見たことがある。どうやらそれがプロモーションの方法らしい。
デモとして、レポートの例としていくつかのHTMLファイルをあげることができる。ブログに添付してください。また、そこに指示を書くこともできます。
上記のどれもがルールに反していないことを願っています。他にも普及させる方法があるかもしれない。
私の考えでは、（難しいことですが）まず理解すべきことは、ここには実質的にトレーダー、つまり消費者はいないということです。
プラットフォームの作者や類似製品の開発者、新規参入者のサイトで製品を宣伝・促進することは、個人的なリソースの無駄遣いです。