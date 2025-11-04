Smart Stop Indicator MT5

5

Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度

概要
Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。

主な特徴

マーケット構造に基づく自動ストップ配置
• 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。

スマートなブレイクアウト感知
• 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。

SL %ADR の表示
• ストップロスまでの距離を ADR（Average Daily Range）の割合で表示。Smart Stop Scanner と同じ形式で、タイトな機会や既に伸び切った動きを即座に判断できます。

統合アラートロジック
• ストップレベルが “new”、“valid”、“broken” になった際にアラートを発行。正確な状態遷移とクールダウン制御を搭載しています。

壊れたレベルの視覚的ミュート
• broken 状態の SL は、方向・レベル・SL %ADR・タイムスタンプが自動的に淡色表示され、有効なセットアップが一目で分かります。

全ての時間足に対応
• M1 のスキャルピングから H1・H4 のスイングトレードまで、常に安定したロジックで動作します。

価格に呼吸スペースを与える
• ストップを過剰にタイトにせず、トレンドが自然に伸びる余裕を確保します。

幅広い市場で利用可能
• Forex、ゴールド、インデックス、暗号資産、株式など幅広いアセットに対応。

クリアでミニマルな表示
• 必要なレベルとステータスだけを表示し、ノイズを極限まで排除。

全てのトレーダーに一貫したリスク管理
• 感情に左右されない、構造的で再現性の高いリスク管理を実現します。

Smart Stop Indicator は、リアルな値動きに適応し、市場構造を尊重し、長期トレンドにも対応できる透明性の高いストップロス手法を提供します。今回のアップデートにより、SL %ADR と精密なアラートロジックが加わり、さらに強力になりました。


Smart Stop Series – FAQ 公開中

Smart Stop シリーズ全体をまとめて理解できる専用 FAQ が公開されています。各ツールの役割、使い分け、Indicator・Scanner・Manager の違い、実例、ベストプラクティスなど、必要な情報を 1 つの場所に集約しています。

FAQ は新しい質問が届くたびに随時更新されます。

未掲載の質問があれば、ぜひ直接お問い合わせいただくか、チャットグループまでお知らせください。

Smart Stop – FAQ 全文はこちら


Smart Stop Scanner & Smart Stop Manager と併用すると完璧

Smart Stop Indicator は Smart Stop ラインアップの「チャート上の基盤」です。
Indicator はチャート上で構造的なストップロスレベルを明確に描画し、
Scanner はウォッチリスト全体をリアルタイムで監視して SL セットアップを早期に発見し、
Manager は全オープントレードのストップ調整を自動で実行します。

Smart Stop シリーズを探索：

Smart Stop Indicator – チャート上のストップロジック

Smart Stop Scanner – 複数シンボルの SL 監視

Smart Stop Manager – 自動ストップ調整

この 3 つのツールは、裁量トレーダーとシステムトレーダーの両方に最適な、完全統合型のストップロス管理システムを形成します。


入力パラメータ

Max history bars to calculate
最も重要なストップレベルを検出するために分析する履歴バー数を設定します。低ボラティリティ市場では値を大きくすると有効です。

User-set New Limit in Minutes
新しいストップレベルに「new」ラベルを付けておく時間を設定します。市場構造の直近の変化を強調できます。

Alert on new SL Level
新しい SL が検出されたときに通知を送信します。

Alert on broken SL Level
ストップが無効化されたときにアラートを出します。

Alert on distance warning
価格が SL の ADR 距離閾値に近づいたときに警告します。

ADR calculation period
ADR を計算するための日数を設定します。

Distance warning below ADR %
距離警告を発動させる ADR の閾値を定義します。

Minimum minutes between two alerts of the same type/symbol
同じ条件のアラートが連続で出るのを防ぎます。

Alert output method toggles
ポップアップ、メール、プッシュ通知、サウンドなど、使用するアラート手段を選択できます。

Alert sound file
alertsSound が有効な場合に再生されるサウンドファイル名。

Color Settings
テキスト、買いレベル、売りレベル、アラートカラー、新規信号、ミュートされた状態など、チャート表示を完全にカスタマイズできます。


追加リソース

チュートリアル、戦略ガイド、製品情報はこちら：
Stein Investments – ナレッジハブ

実際のトレード例や詳細解説動画はこちら：
Stein Investments – YouTubeチャンネル


SEO キーワード

stop loss indicator, stop loss indicator mt5, sl adr indicator, price action stop loss tool, market structure stop loss levels, forex stop loss indicator, crypto stop loss indicator, gold stop loss indicator, swing trading stop logic, scalping stop loss m1

Gerard Geilen
354
Gerard Geilen 2025.12.08 14:54 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Jack Hudson
71
Jack Hudson 2025.11.28 12:08 
 

I want to confirm everything Mzwakhe Dela just said. There is no way I could have said it better then he just did. I've used Daniels products in the past. And after losing access to MT4 and MT5 as a US trader for almost two years I see he continues his long history of creating the best tools on the MQL5 Marketplace. His support remains real time in the telegram group and he trades them himself. This one of many tools he's created to not only help my analysis, but combined with others also build a trading plan with solid rules which is a must for any serious trader.

Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.11.08 15:21 
 

As a trader, initiating a position—whether buying or selling—is often the simplest part of the process. The real challenge begins once you're in the trade: deciding whether to hold or exit can be riddled with uncertainty and emotional bias. That’s where the Smart Stop Indicator has truly transformed my workflow in a brief period I've used it. This tool has helped me make more methodical and informed decisions under pressure. Instead of relying on gut feeling or arbitrary stop placements, the Smart Stop Indicator provides a structured, data-driven approach to managing risk. It proactively guides my exit strategy, helping me stay objective and disciplined even in volatile conditions. Just as the author described, it removes the guesswork and replaces it with clarity. For anyone serious about refining their trade management, this indicator is a must-have.

