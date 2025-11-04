Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度

概要

Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。

主な特徴

マーケット構造に基づく自動ストップ配置

• 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知

• 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示

• ストップロスまでの距離を ADR（Average Daily Range）の割合で表示。Smart Stop Scanner と同じ形式で、タイトな機会や既に伸び切った動きを即座に判断できます。 統合アラートロジック

• ストップレベルが “new”、“valid”、“broken” になった際にアラートを発行。正確な状態遷移とクールダウン制御を搭載しています。 壊れたレベルの視覚的ミュート

• broken 状態の SL は、方向・レベル・SL %ADR・タイムスタンプが自動的に淡色表示され、有効なセットアップが一目で分かります。 全ての時間足に対応

• M1 のスキャルピングから H1・H4 のスイングトレードまで、常に安定したロジックで動作します。 価格に呼吸スペースを与える

• ストップを過剰にタイトにせず、トレンドが自然に伸びる余裕を確保します。 幅広い市場で利用可能

• Forex、ゴールド、インデックス、暗号資産、株式など幅広いアセットに対応。 クリアでミニマルな表示

• 必要なレベルとステータスだけを表示し、ノイズを極限まで排除。 全てのトレーダーに一貫したリスク管理

• 感情に左右されない、構造的で再現性の高いリスク管理を実現します。

Smart Stop Indicator は、リアルな値動きに適応し、市場構造を尊重し、長期トレンドにも対応できる透明性の高いストップロス手法を提供します。今回のアップデートにより、SL %ADR と精密なアラートロジックが加わり、さらに強力になりました。





Smart Stop Series – FAQ 公開中

Smart Stop シリーズ全体をまとめて理解できる専用 FAQ が公開されています。各ツールの役割、使い分け、Indicator・Scanner・Manager の違い、実例、ベストプラクティスなど、必要な情報を 1 つの場所に集約しています。



FAQ は新しい質問が届くたびに随時更新されます。



未掲載の質問があれば、ぜひ直接お問い合わせいただくか、チャットグループまでお知らせください。

Smart Stop – FAQ 全文はこちら





Smart Stop Scanner & Smart Stop Manager と併用すると完璧

Smart Stop Indicator は Smart Stop ラインアップの「チャート上の基盤」です。

Indicator はチャート上で構造的なストップロスレベルを明確に描画し、

Scanner はウォッチリスト全体をリアルタイムで監視して SL セットアップを早期に発見し、

Manager は全オープントレードのストップ調整を自動で実行します。

Smart Stop シリーズを探索：

Smart Stop Indicator – チャート上のストップロジック

Smart Stop Scanner – 複数シンボルの SL 監視

Smart Stop Manager – 自動ストップ調整

この 3 つのツールは、裁量トレーダーとシステムトレーダーの両方に最適な、完全統合型のストップロス管理システムを形成します。





入力パラメータ

Max history bars to calculate

最も重要なストップレベルを検出するために分析する履歴バー数を設定します。低ボラティリティ市場では値を大きくすると有効です。

User-set New Limit in Minutes

新しいストップレベルに「new」ラベルを付けておく時間を設定します。市場構造の直近の変化を強調できます。

Alert on new SL Level

新しい SL が検出されたときに通知を送信します。

Alert on broken SL Level

ストップが無効化されたときにアラートを出します。

Alert on distance warning

価格が SL の ADR 距離閾値に近づいたときに警告します。

ADR calculation period

ADR を計算するための日数を設定します。

Distance warning below ADR %

距離警告を発動させる ADR の閾値を定義します。

Minimum minutes between two alerts of the same type/symbol

同じ条件のアラートが連続で出るのを防ぎます。

Alert output method toggles

ポップアップ、メール、プッシュ通知、サウンドなど、使用するアラート手段を選択できます。

Alert sound file

alertsSound が有効な場合に再生されるサウンドファイル名。

Color Settings

テキスト、買いレベル、売りレベル、アラートカラー、新規信号、ミュートされた状態など、チャート表示を完全にカスタマイズできます。





追加リソース

チュートリアル、戦略ガイド、製品情報はこちら：

Stein Investments – ナレッジハブ

実際のトレード例や詳細解説動画はこちら：

Stein Investments – YouTubeチャンネル





