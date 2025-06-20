Crystal Heikin Ashi
- インディケータ
Muhammad Jawad Shabir
バージョン: 3.5
アップデート済み: 29 9月 2025
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 エキスパートアドバイザー
概要
XAUUSD（ゴールド）および主要FXペア向けの自動売買システム。エントリー、SL/TP、トレーリング、ドローダウン管理をルールベースで実行。利益は保証されません。リスク告知をご確認ください。
要件
-
プラットフォーム：MetaTrader 5
-
口座タイプ：ECN/RAW 推奨
-
接続：24/7（VPS 推奨）
-
時間足：M1〜H4
初期設定
-
Algo Trading を有効化。
-
チャートにEAを適用（1シンボル＝1チャート）。
-
Inputs の AI_Access_Mode = ON を設定し、再読み込み。
-
資金・レバレッジに合わせてリスク調整。
推奨条件
-
十分な証拠金と安定した約定（低スプレッド/低レイテンシ）。
-
ゴールドは $5,000+ / 1:500 が目安。複数シンボル時はリスク縮小。
-
まず デモ で検証。
主な機能
-
SL/TP、ブレークイーブン、トレーリング を伴うエントリー/エグジット。
-
ドローダウン抑制：環境悪化時に取引頻度を低下。
-
マルチシンボル対応（シンボルごとにチャート）。
-
ボラティリティ/セッションに応じた挙動。
Inputs（主要）
-
AI_Access_Mode の有効化。
-
リスク：ロット、同時ポジ数、日次/週次損失上限。
-
フィルタ：最大スプレッド、時間/セッション、ニュース停止（任意）。
-
セーフティ：エクイティ保護とペース調整。
運用ヒント
-
ブローカーに近いVPS。
-
保守的に開始し、フォワード結果で段階拡大。
-
バックテストは実運用を再現しません。
サポート
製品ページの Comments または MQL5のプライベートメッセージ をご利用ください。
リスク告知
レバレッジ取引は高リスクです。本EAは利益を保証しません。過去/バックテストの成績は将来を保証しません。
キーワード
MT5 EA, ゴールドEA, XAUUSD EA, 自動売買, リスク管理, トレーリングストップ, ブレークイーブン, ECN, フォレックスロボット, ドローダウン管理, 資金保護, スプレッドフィルタ, セッションフィルタ.
EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD