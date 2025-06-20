SMA ReEntry Mattia Impicciatore 1 (1) インディケータ

SMA Reentryとは SMA Reentry は、2本の単純移動平均線（SMA）—高速と低速—を利用し、トレンドに沿った再エントリーポイントをシグナルするプロフェッショナル向けインジケーターです。低速SMAで定義されたトレンドの中で、価格が高速SMAを再び上抜け・下抜けしたタイミングを明確に表示します。プルバック（pullback）、ブレイクアウト（breakout）、トレンド回帰シグナルを求めるトレーダーに最適なツールです。 動作原理 高速SMAと低速SMAのクロスにより主要なトレンドを特定 価格が高速SMAを再び上抜け・下抜けした際、矢印でプルバックや再エントリーシグナルを表示し、トレンド継続を確認 期間、ラインや矢印の色、矢印の価格からの距離など、各種入力をカスタマイズ可能 チャート上に2本のSMAを直接表示し、視覚的分析をサポート おすすめユーザー トレンドフォロー戦略を利用したい方、またはプルバック後の最適なエントリーポイントを探す方 ブレイクアウトや再エントリー戦略を利用する方 調整後にトレンド回帰する重要ポイントを見つけたい方 裁量トレーダー、システムトレーダーどち