Crystal Heikin Ashi

4.71

CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 エキスパートアドバイザー

概要
XAUUSD（ゴールド）および主要FXペア向けの自動売買システム。エントリー、SL/TP、トレーリング、ドローダウン管理をルールベースで実行。利益は保証されません。リスク告知をご確認ください。

要件

  • プラットフォーム：MetaTrader 5

  • 口座タイプ：ECN/RAW 推奨

  • 接続：24/7（VPS 推奨）

  • 時間足：M1〜H4

初期設定

  1. Algo Trading を有効化。

  2. チャートにEAを適用（1シンボル＝1チャート）。

  3. Inputs の AI_Access_Mode = ON を設定し、再読み込み。

  4. 資金・レバレッジに合わせてリスク調整。

推奨条件

  • 十分な証拠金と安定した約定（低スプレッド/低レイテンシ）。

  • ゴールドは $5,000+ / 1:500 が目安。複数シンボル時はリスク縮小。

  • まず デモ で検証。

主な機能

  • SL/TPブレークイーブントレーリング を伴うエントリー/エグジット。

  • ドローダウン抑制：環境悪化時に取引頻度を低下。

  • マルチシンボル対応（シンボルごとにチャート）。

  • ボラティリティ/セッションに応じた挙動。

Inputs（主要）

  • AI_Access_Mode の有効化。

  • リスク：ロット、同時ポジ数、日次/週次損失上限。

  • フィルタ：最大スプレッド、時間/セッション、ニュース停止（任意）。

  • セーフティ：エクイティ保護とペース調整。

運用ヒント

  • ブローカーに近いVPS。

  • 保守的に開始し、フォワード結果で段階拡大。

  • バックテストは実運用を再現しません。

サポート
製品ページの Comments または MQL5のプライベートメッセージ をご利用ください。

リスク告知
レバレッジ取引は高リスクです。本EAは利益を保証しません。過去/バックテストの成績は将来を保証しません。

キーワード
MT5 EA, ゴールドEA, XAUUSD EA, 自動売買, リスク管理, トレーリングストップ, ブレークイーブン, ECN, フォレックスロボット, ドローダウン管理, 資金保護, スプレッドフィルタ, セッションフィルタ.

レビュー 16
Emanuel533
274
Emanuel533 2025.11.30 17:15 
 

EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD

eli7373
64
eli7373 2025.10.31 18:39 
 

Hallo , wie kann ich den Indikator auf Handy oder Tablet nutzen . Danke im Voraus

keeproll
74
keeproll 2025.10.21 11:14 
 

This is a truly excellent indicator tool. It's been incredibly helpful to me in my trading! I highly recommend it to everyone.

Emanuel533
274
Emanuel533 2025.11.30 17:15 
 

EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD

Bob Sulaiman
360
Bob Sulaiman 2025.11.17 02:32 
 

Looks good, just use it. thank you

ayudi272829
34
ayudi272829 2025.11.07 07:43 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

eli7373
64
eli7373 2025.10.31 18:39 
 

Hallo , wie kann ich den Indikator auf Handy oder Tablet nutzen . Danke im Voraus

keeproll
74
keeproll 2025.10.21 11:14 
 

This is a truly excellent indicator tool. It's been incredibly helpful to me in my trading! I highly recommend it to everyone.

gsdh41441
14
gsdh41441 2025.09.27 10:17 
 

有很大的参考意义，感谢你。

PierG
171
PierG 2025.09.26 14:33 
 

Even if updated at the latest version, appears a lot of arrows and you have to delete and reload multiple times to clear the screen.

Muhammad Jawad Shabir
53321
開発者からの返信 Muhammad Jawad Shabir 2025.09.26 14:36
Dear If you Did not Want signals Just Turn Of From Setting
BlackArmor
438
BlackArmor 2025.09.25 18:44 
 

Very good indicator, it does the job as described. Thank you Muhammad.

Detleff Böhmer
3060
Detleff Böhmer 2025.09.25 06:13 
 

Danke für diesen Indikator. Sehr hilfreich für die Trenderkennung und dann den passenden Einstieg zu finden.

Alex074179
398
Alex074179 2025.09.14 21:30 
 

estou testando me parece show de bola, consigo fazer entradas mais perfeitas

theyank16111
49
theyank16111 2025.09.06 12:36 
 

Excellent HA Candle Indicator

bob rana
18
bob rana 2025.08.07 06:34 
 

simple and easy to use. not complicated like others. keep it up.

Muhammad Jawad Shabir
53321
開発者からの返信 Muhammad Jawad Shabir 2025.08.07 06:43
Thank you! Glad you found it simple and easy to use. We’ll keep improving!
Lupacchiotta
330
Lupacchiotta 2025.07.29 16:51 
 

It's simple, intuitive, and obviously, to earn money, you need to put in some personal effort. Thank you, Sir

Muhammad Jawad Shabir
53321
開発者からの返信 Muhammad Jawad Shabir 2025.08.03 15:05
Most welcome! Glad you found it simple and useful. Wishing you great success ahead — your effort will definitely pay off. 💪😊
Ka Fu
29
Ka Fu 2025.07.11 02:33 
 

主要なタイミングでのBuy and Sell Signal としても機能するが、エリオット波動のimpulseや調整波などが視覚的にみやすいのが新しい発見だった。素晴らしい商品です。

Muhammad Jawad Shabir
53321
開発者からの返信 Muhammad Jawad Shabir 2025.08.07 06:44
Thank you so much! Happy to hear you found it visually helpful and a great product.
ionut_34
209
ionut_34 2025.06.30 11:31 
 

very good indicator, it works flawlessly

Peter Pedro
78
Peter Pedro 2025.06.21 11:00 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信