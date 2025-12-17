Power Candles MT5
- インディケータ
- Daniel Stein
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル
Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。
すべての市場に共通する単一ロジック
Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。
- Forex および Gold：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100）
- 指数、暗号資産、CFD：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50）
必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。
価格ノイズではなく「強度状態」
各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強度状態のいずれかに分類されます。
- Neutral
- Bearish：Light、Medium、Strong、Extreme
- Bullish：Light、Medium、Strong、Extreme
この状態ベースのアプローチにより、ランダムな価格変動を排除し、実際の市場参加に焦点を当てることができます。単発のローソク足ではなく、新しい方向性フェーズの形成を認識できます。
内蔵エントリーシグナル
Power Candles は、重要な強度変化を矢印やアラートで任意に表示できます。
- ニュートラル状態からの離脱
- 同一方向での強度加速
- 確認された方向転換
- ニュートラル状態への回帰
すべてのシグナルは確定した強度変化に基づいており、リペイントは行われません。
Power Candles のトレード方法
Power Candles は、強度ベースのトレンド確認ツールとして設計されています。単一のローソク足シグナルとして使用するものではありません。
- 市場がニュートラルゾーンを抜けるのを待つ
- 同じ強気または弱気カラーのローソク足が複数形成されるのを確認する
- 確立された強度フェーズの方向にトレードする
- 矢印やアラートは単独ではなく、確認要素として使用する
最も質の高いセットアップは、強度が複数のローソク足にわたって継続し、新たなトレンドフェーズがすでに進行している場合に発生します。
統合情報パネル
内蔵パネルは、現在の市場状況を透明性高く表示します。
- シンボルと計算期間
- 現在の強度状態
- 現在値と直前値のデルタ／強度比較
- 強度変化量
- 現在の状態の継続期間
すべての数値は FX Power および IX Power の計算と完全に一致しており、直接検証できます。
FX Power および IX Power との連携
Power Candles は FX Power と IX Power と同じ実績あるロジックを内部で使用しています。これらのインジケーターは必須ではありませんが、市場全体を把握したいトレーダーにとって理想的な補完ツールです。
- FX Power MT5 – Forex および Gold 向けの通貨強度マトリクスとトレンド概要
- IX Power MT5 – 指数、暗号資産、非 Forex 市場向けの強度分析
FX Power を Power Candles と併用することで、まず市場全体をスクリーニングし、その後チャート上で Power Candles を使ってトレードを実行できます。
Smart Stop – 理想的なエグゼキューションパートナー
Power Candles は「いつ トレードするか」に焦点を当てています。正確なエントリーとリスク管理には、Smart Stop Indicator との併用が最適です。
Smart Stop は、実際の市場挙動に基づいて統計的に有効なストップロス水準を自動検出し、強度ベースのエントリーが確認された後の理想的なエグゼキューション層を提供します。
主な特徴
- Forex、Gold、指数、暗号資産、CFD に対応
- 自動シンボルタイプ判別
- FX Power および IX Power ロジック内蔵
- リペイントなしの強度状態
- 強度ベースのローソク足カラーリング
- 任意の矢印およびアラート
- 移動可能な情報パネル
- デルタおよび強度値を Data Window に表示
- MetaTrader 5 対応
入力パラメータ概要
Power Candles は初期設定のままでも完全に使用可能です。すべての入力項目は上級ユーザー向けの微調整用オプションです。
計算設定
- 強度計算期間を設定（デフォルト：8時間）
- 処理する過去ローソク足数を制御
FX Power デルタ閾値
- Forex および Gold に自動適用
- 絶対値、最大 100
- Neutral、Light、Medium、Strong の各ゾーンを定義
IX Power 強度閾値
- 指数、暗号資産、非 Forex シンボルに自動適用
- 絶対値、最大 50
- Neutral、Light、Medium、Strong の各ゾーンを定義
矢印およびアラート設定
- 強度変化時の任意の矢印表示
- 強度の発生、加速、方向転換に対するアラート
Power Candles は、遅行する価格ベースのシグナルに依存せず、実際の市場強度に基づいたクリーンなエントリーを求めるトレーダー向けに設計されています。
First of all: thanks for that amazing tool. It really works. Indicator is really amazing and brings us excellent results. Long life to the developers!