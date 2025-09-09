SuperScalp Pro

5

SuperScalp Pro – これまで以上に高速・高精度・シンプルなスキャルピング。

複数フィルター確認を備えたハイブリッド Supertrend スキャルパー

SuperScalp Pro は古典的な Supertrend の概念を拡張し、複数の時間足に対応した短期〜中期のトレード設定向けのハイブリッドなスキャルピングツールへと進化しました。トレーディングシグナルを提供するだけでなく、取引統計シミュレーター（Trading Statistics Simulator）を搭載しており、戦略のパフォーマンスを評価し、各時間足やチャートタイプごとにパラメータを簡単にカスタマイズまたは最適化できます。

このインジケーターは、視覚的に分かりやすく色が変わる Supertrend バンドと、複数の任意の確認フィルターを組み合わせ、高い確率のエントリーポイントを提供しつつ、リスク管理をシンプルかつ効果的に保ちます。ストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）は ATR に基づき動的に計算され、チャート上に直接表示されます。ポップアップ、メール、プッシュ通知といった完全なアラートシステムが含まれており、シグナルを見逃しません。

主要な視覚要素は、トレンド方向に応じて色が変わる Supertrend バンドで、潜在的なシグナルバーを強調表示します。Supertrend が逆転するとエントリーシグナルが生成され、インジケーターは信号を検証する前に、有効化されたすべての確認フィルター（ATR 範囲、ADX、RSI、複数の EMA、EMA の傾き、EMA からの距離、出来高など）を評価します。この組み合わせによる確認プロセスは、Supertrend のみを頼るのではなくフィルターの合意を必要とするため、市場ノイズを大幅に低減します。

リスクパラメータは ATR から動的に計算され、価格ラベル付きの破線の SL と TP ラインとして表示され、手動トレーダーが即座にリスクを確認し管理できるようにします。

推奨時間足：

SuperScalp Pro はスキャルピング戦略向けに最適化されており、迅速なエントリーと高精度なシグナル検出が求められる M1～M5 の低時間足で最高のパフォーマンスを発揮します。

また、よりゆっくりしたスキャルピングやデイトレードを好むトレーダー向けに、M15～H1 の高時間足でも使用可能ですが、シグナル頻度については現実的な期待が必要です。

多くのユーザーは、ロンドンやニューヨークなどの高ボラティリティセッションで最良の結果を得ています。

注文管理ツールとの併用

SuperScalp Pro は注文管理ツール VM Auto SLTP Basic と組み合わせて使用することで、注文執行の効率化と手作業の排除が可能です。

SuperScalp Pro は正確なエントリーシグナルを生成し、チャート上に ATR 基づく SL と TP レベルを表示します。一方 VM Auto SLTP Basic はそれらの SL と TP レベルをリアルタイムで自動的に設定します。SuperScalp Pro の SL と TP の価格を VM Auto SLTP Basic のコントロールパネルに入力するか、ATR ベースの SL と TP 機能を使用できます。

この組み合わせにより、特にボラティリティが高い市場環境で、より速く、より明確で、より正確なスキャルピングワークフローが実現します。

サポート

購入後は、MQL5 のプライベートメッセージでご連絡ください。各時間足およびチャートタイプごとの最適設定方法や、SuperScalp Pro を SL と TP 管理ツールと組み合わせて全体の取引パフォーマンスを向上させる手順についてご案内します。

レビュー 1
Michael Zane Nielsen
463
Michael Zane Nielsen 2025.11.25 01:24 
 

Near Perfect Product, Paid for itself in Hours Plus Some, Flexible Settings that I can adjust to my Style, Great Work.

Michael Zane Nielsen
463
Michael Zane Nielsen 2025.11.25 01:24 
 

Near Perfect Product, Paid for itself in Hours Plus Some, Flexible Settings that I can adjust to my Style, Great Work.

Van Minh Nguyen
10119
開発者からの返信 Van Minh Nguyen 2025.11.25 01:35
I’m very glad to know the indicator works well for you. If you need any further support, feel free to contact me anytime. Wishing you successful trading!
