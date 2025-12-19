Azimuth Pro

発売プロモーション

Azimuth Proは先着100名様限定で299ドルでご提供します。
最終価格は499ドルとなります。

リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。

多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。

Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。


Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。

Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの銘柄とタイムフレームに自動的に適応するプロフェッショナルグレードの分析が実現します。

これはMerkava Labsが自社およびクライアントのために毎日使用しているインジケーターです。


✅ PROが異なる理由

スマートコンフィギュレーション
Pro版はあなたのコンテキストを理解します。EURUSD M15にドロップすればイントラデイ取引と認識し、BTCUSD H4にドロップすればスイング用に調整します。手動調整は不要です。

アダプティブ移動平均線
標準EMAも機能します。しかしATRアダプティブStepMA（ボラティリティ反応型）とモメンタムアダプティブVIDYA（トレンドフォロー型）はより優れています。Proには両方が含まれ、銘柄クラスごとに自動設定されます。

トレーディングスタイルプリセット
実戦検証済みの6つの設定と、タイムフレームに基づいて最適なものを選択するAUTOモード：
• Scalping（M1-M5）
• Intraday（M15-H1）
• Intraweek（H4-H8）
• Swing（H12-D1）
• Position（D1+）
• Gann Cycles

MTFバイアスフィルタリング
シグナルは上位タイムフレームのバイアスでフィルタリングされます。買いシグナルはCTF、HTF1、HTF2（有効な場合）がすべて一致した場合にのみ表示されます。レスポンシブなシグナルにはWAVEモード（L3フィルター）、より厳格なトレンドアライメントにはCYCLEモード（L3 + L4）を選択してください。

MTFアラートインジケーター
アラートは+または++でマルチタイムフレーム検証を表示：
• + = HTF1で検証されたシグナル
• ++ = HTF1とHTF2の両方で検証されたシグナル
• より多くの検証 = より高確率のセットアップ。


✅ コア機能（Azimuthから継承）

4レベルZigZagシステム
• レベル1-4の同時レンダリング（マイナーからマクロスイングまで）
• フラクタルアラインされたデフォルト値を持つカスタマイズ可能な期間
• 即座にパターンを認識できるカラーコード化された可視化

スイングアンカーVWAP
• 主要なスイングハイ/ロー（L2 + L3）にアンカーされたAVWAP
• デイリーVWAP参照ライン（機関投資家ベンチマーク）
• 方向性ロジック（上昇トレンドでサポート、下降トレンドでレジスタンス）

ABCパターン検出
• アーリーサイクルシグナル（L3→L1コンフルエンス）
• メイントレンドシグナル（L2→L3コンフルエンス）
• レイトサイクルシグナル（L1→L2コンフルエンス）
• アライメントインジケーター付きMTFバイアスフィルタリング
• シグナル矢印はチャート変更後も保持

マルチタイムフレームダッシュボード
• 3タイムフレームバイアス表示（現在 + HTF1 + HTF2）
• ATR、ADR%、ライブスプレッド、キャンドルタイマー
• 機関投資家向けHTFマッピング（自動計算）

HTF構造ライン
• HTF ZigZagスイングからの水平S/R
• 重複ゾーンのマージ
• タイムフレームによるラインスタイル階層


🚀 PRO限定機能

トレーディングスタイルプリセット
• AUTO：タイムフレームから最適なスタイルを検出
• SCALPING：タイトストップ、高速シグナル（M1-M5）
• INTRADAY：セッションベース、バランス型（M15-H1）
• INTRAWEEK：ワイドスイング、忍耐型（H4-H8）
• SWING：大きな動き、トレンドフォロー（H12-D1）
• POSITION：マクロサイクル、最小ノイズ（D1+）
• GANN：タイムサイクル重視アプローチ
• CUSTOM：完全マニュアルコントロール

スマート移動平均線
• Fast MAにStepMA：ATRアダプティブステッピング、ダマシを軽減
• Slow MAにVIDYA：Chandeモメンタムアダプティブ、優れたトレンドトラッキング
• 資産クラスごとの自動設定（Forex、Crypto、Indices、Commodities）
• 20年バックテスト済みパラメータ

拡張AVWAPシステム
• AVWAP Level 2 + Level 3（標準Azimuthより多くのアンカーポイント）
• 設定可能なセグメント制限
• マルチスイングバリューゾーンマッピング

MTFバイアスフィルタリング
• HTFバイアスアライメントでフィルタリングされたシグナル
• WAVEモード：レスポンシブシグナル用L3フィルター
• CYCLEモード：厳格なトレンドアライメント用L3 + L4
• アラートは+（HTF1）または++（HTF1+HTF2）検証を表示

マルチチャート＆VPS最適化
• 20倍パフォーマンス向上のZigZag Anchor独自アルゴリズム
• マルチインスタンス安全アーキテクチャ
• 最小CPU/メモリフットプリント
• 複数チャートで同時実行してもラグなし


📊 タイムフレーム互換性

✅ M1からM30：デフォルト設定で完全分析（9999バー）
⚙️ H1+：完全なMTFダッシュボードのためMaxCalculationBarsを15,000+に増加

推奨：イントラデイにM5-M30、スイングトレードにH1-H4。


⚙️ 技術仕様

• プラットフォーム：MetaTrader 5（build 3802+）
• 銘柄：すべて（Forex、Crypto、Indices、Commodities、Stocks）
• ファイルタイプ：コンパイル済み.ex5
• バッファ：44インジケーターバッファ
• プロット：12ビジュアルプロット
• パフォーマンス：マルチインスタンス安全、VPS最適化、ZigZag Anchor独自アルゴ（20倍高速）
• サポート：Email + プライベートメッセージ


📦 含まれるもの

✅ User Manual Download: merkavalabs.com/docs.html
✅ Azimuth Proインジケーター（コンパイル済み.ex5）
✅ Quantum Color Themes（18のプロフェッショナルテーマ）
✅ トレーディングスタイルプリセット（6 + AUTO + CUSTOM）
✅ Smart MAシステム（StepMA + VIDYA）
✅ フルアラートシステム（Box/Sound/Push/Email）
✅ MTF Dashboard（3-TF拡張表示）
✅ 定期的なアップデートと改善
✅ 優先サポート


🏛️ MERKAVA LABSについて

"最高のトレードはすでにあなたのチャートにあります。まだ見えていないだけです。"

Merkava Labsは市場構造を解読する機関投資家グレードのMT5ツールを専門としています。クオンツが構築し、トレーダーのために。

Contact: contact@merkavalabs.com


⚠️ 重要事項

ライブ構造分析：Azimuth Proはリアルタイム分析ツールです。ZigZagとABCシグナルは市場構造の進化に応じて動的に更新されます。テストにはデモ口座でのフォワードテストをご利用ください—チャート履歴はバックテストには適していません。

エッジは個々のシグナルではなく、完全なシステムにあります：スイングアンカーAVWAPとアダプティブ移動平均線が連携して確認するマルチレベル市場構造。

正規品：公式MQL5 Marketからのみダウンロードしてください。偽造版にご注意ください。

リスク免責事項：取引には重大な損失リスクが伴います。Azimuth Proはテクニカル分析ツールであり、投資アドバイスではありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。常に適切なリスク管理を行ってください。

作者のその他のプロダクト
Azimuth
Ottaviano De Cicco
5 (5)
インディケータ
Azimuth Pro 登場 — 完全自動設定、MTF連動シグナル、スマートMA、マルチチャート最適化。設定不要、トレードのみ。ローンチプロモーション実施中。 https://www.mql5.com/ja/market/product/158500 Azimuthは、完全な市場サイクル分析を一つのプロフェッショナルスイートで求める構造重視のトレーダーのために作られました。 ほとんどのZigZagインジケーターが主要なスイングのみを表示する中、Azimuthは4つのネストされたスイングレベル（L1/L2/L3/L4）を同時に表示します — 早期サイクルエントリー、後期サイクル警告、完全な構造的コンテキストを提供。スイングアンカーVWAP（任意の日次リセットではなく）、MTF ZigZagスイング、自動ABCパターン検出と組み合わせることで、チャートホッピングなしで機関レベルの構造分析が可能です。 主要機能 4レベルZigZagシステム • レベル1-4同時レンダリング（マイナーからマクロスイング） • カスタマイズ可能な期間（デフォルト：9/36/144/576
FREE
TheOracle
Ottaviano De Cicco
5 (4)
インディケータ
The Oracleは、複数のインジケーターを管理することなく正確な市場分析を必要とするトレーダーに最適なパートナーです。 ほとんどのインジケーターが単一視点のシグナルを表示する中、The Oracleは科学的に実証された手法と独自の改良を一つのコンセンサスヒストグラムに統合します。 Ehlersスムージングアルゴリズムを搭載したUltimate Flow Index（UFI）を含む7つのモデルが、各バーで独立して投票します。 設定した閾値（4/7アグレッシブから7/7コンサバティブまで）に十分なモデルが一致すると、方向性が明確になります。 --- 主な機能 7モデルコンセンサスシステム - 実績あるインジケーターと独自モデルの組み合わせ - 高度なスムージングを備えたUFI（Ultimate Flow Index）を搭載 - 事前最適化されたパラメーター（設定不要） 設定可能なアラート閾値 - 4/7モデル：アグレッシブ（早期シグナル、ノイズ多め） - 5/7モデル：スタンダード（バランス型） - 6/7モデル：推奨（最適なシグナル/ノイズ比） - 7/7モデル：コ
FREE
