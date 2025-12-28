統合PMIはIHSマークイットによって毎月発表されます。この指標は、購買管理者の毎月の調査に基づいており、製造業およびサービス業の民間企業の労働条件の変化の概要レポートとして構成されています。

購入は企業の生産活動に先行するため、購買担当者は他の会社の従業員よりも早く市場状況の変化を追跡できる場合があります。そのため、変更に最初に気付くのは購入の責任者です。

マークイットPMIには民間企業からの情報のみが含まれており、購買管理者は仕事の基本的なパラメータ、すなわち出入価格、雇用、生産、新規注文などを評価するアンケートに記入します。調査の参加者は、相対的な推定値を提供します。つまり、データが増加したか、減少したか、または変化していないかです。

他のサブ指数はこれらの応答に基づいて計算され、これらの基礎となる指標は雇用、インフレ、および経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。

各回答は、調査が実施される企業の規模に応じて重み付けされます。したがって、指標の計算に大きく貢献するのは大企業です。

指標は季節調整されています。50を超えるデータは、ほとんどのインタビューが現在の商業条件を肯定的に特徴づけていることを示し、50を下回るデータは商業条件の悪化を示しています。

PMIは最も人気のある指数の1つであり、アナリストは非常に慎重にこの指数を追跡します。この指標は、イタリアの民間部門全体の商業活動の変化を予測することができ、生産およびインフレ分析の主要な指標として解釈されます。

PMIの伸びは好調な市場環境の兆候であり、ユーロ相場に対してプラスと見なすことができます。

