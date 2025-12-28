カレンダーセクション

イタリア消費者物価指数(CPI)FOI(煙草を除く)前年比 (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco y/y)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
セクター
価格
1.0% 1.2%
1.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
1.0%
1.0%
次の発表 実際 予測
CPI FOI(たばこを除く)前年比は、報告された月のブルーカラーおよびホワイトカラー労働者世帯の観点からの商品とサービスの価格の前月と比較した変化を示しています。この指標は、家計支出の大きな割合を占める商品およびサービス品目を評価します。この指数は消費者心理と国家インフレの主要な基準の1つで、その伸びはユーロ相場にとってプラスと見られます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"イタリア消費者物価指数(CPI)FOI(煙草を除く)前年比 (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
1.0%
1.2%
1.1%
10月 2025
1.1%
1.4%
1.4%
9月 2025
1.4%
1.4%
1.4%
8月 2025
1.4%
1.3%
1.5%
7月 2025
1.5%
1.5%
1.5%
6月 2025
1.5%
1.7%
1.4%
5月 2025
1.4%
1.5%
1.7%
4月 2025
1.7%
1.4%
1.7%
3月 2025
1.7%
1.4%
1.5%
2月 2025
1.5%
1.2%
1.3%
1月 2025
1.3%
1.1%
1.1%
12月 2024
1.1%
1.0%
1.2%
11月 2024
1.2%
0.7%
0.8%
10月 2024
0.8%
2.6%
0.6%
9月 2024
0.6%
1.0%
0.8%
8月 2024
0.8%
2.6%
1.1%
7月 2024
1.1%
2.3%
0.8%
6月 2024
0.8%
2.0%
0.8%
5月 2024
0.8%
1.0%
0.8%
4月 2024
0.8%
1.2%
1.2%
3月 2024
1.2%
0.9%
0.7%
2月 2024
0.7%
-2.5%
0.8%
1月 2024
0.8%
2.1%
0.6%
12月 2023
0.6%
0.6%
0.7%
11月 2023
0.7%
3.6%
1.7%
10月 2023
1.7%
3.3%
5.1%
9月 2023
5.1%
6.6%
5.2%
8月 2023
5.2%
4.4%
5.7%
7月 2023
5.7%
6.1%
6.0%
6月 2023
6.0%
6.6%
7.2%
5月 2023
7.2%
6.6%
7.9%
4月 2023
7.9%
8.1%
7.4%
3月 2023
7.4%
8.2%
8.9%
2月 2023
8.9%
9.8%
1月 2023
9.8%
12.3%
11.3%
12月 2022
11.3%
12.2%
11.5%
11月 2022
11.5%
11.6%
11.5%
10月 2022
11.5%
8.9%
8.6%
9月 2022
8.6%
8.7%
8.1%
8月 2022
8.1%
8.4%
7.8%
7月 2022
7.8%
7.9%
7.8%
6月 2022
7.8%
6.9%
6.8%
5月 2022
6.8%
6.3%
5.8%
4月 2022
5.8%
6.9%
6.4%
3月 2022
6.4%
6.1%
5.6%
2月 2022
5.6%
4.8%
4.7%
1月 2022
4.7%
4.2%
3.8%
12月 2021
3.8%
4.0%
3.6%
11月 2021
3.6%
3.4%
3.0%
10月 2021
3.0%
2.7%
2.6%
