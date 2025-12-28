カレンダーセクション

イタリア国内総生産(GDP)前期比 (Italy Gross Domestic Product (GDP) q/q)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
セクター
GDP
0.1% 0.0%
0.0%
最後の発表 重要性 実際 予測
国際的な頭字語GDP(国内総生産)に対応するイタリアの「Prodotto Interno Lordo」(PIL)は、指定された期間に消費を目的としてイタリアで生産されているすべての最終商品およびサービスの市場価格での合計値の尺度です。 GDP前期比は、特定の四半期のこの値の前の同様の期間と比較した変化率を示します。

「内部」という言葉は、イタリアで行われている経済活動を含むことを示しているため、企業、労働者、およびその他の海外の国内事業者によって生産された商品やサービスは除外されますが、代わりに、イタリア国内の外国の事業者によって作られた製品は含まれています。 イタリアのGDP前期比には、無料および自家消費のメリットは含まれていません。

減価償却費の総額である生産額は、「lordo」(総額)という用語を示します。たとえば、GDPから減価償却費を差し引くと、純国内生産物(Prodotto Interno Lordo、PIN)が得られます。

GDPはそのイタリアのコミュニティの幸福、進歩のレベル、および開発のレベルを定義する能力によって、主要な重要性を持つ指標となります。

GDPは、中間消費を考慮せず、代わりに製品の純税を考慮して、イタリアの商品とサービスの総生産によって構成されていると見なすことができます(購入者が支払う最終価格を構成するため)。 この金額は、VAT、製造税、輸入税、製品への貢献を含まない製品(農業、寄付、市営運送会社など)にかかる製品の税金の合計に経済活動のさまざまな部門の基本価格に追加された値の合計です 。

これは、消費のために家族によって、投資のために企業によって行われた支出の合計値です。期待を上回る値は、ユーロ相場にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"イタリア国内総生産(GDP)前期比 (Italy Gross Domestic Product (GDP) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
0.1%
0.0%
0.0%
3 Q 2025 予備的
0.0%
0.1%
-0.1%
2 Q 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 Q 2025 予備的
-0.1%
0.2%
0.3%
1 Q 2025
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2025 予備的
0.3%
0.1%
0.2%
4 Q 2024
0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2024 予備的
0.0%
0.1%
0.0%
3 Q 2024
0.0%
0.0%
0.0%
3 Q 2024 予備的
0.0%
0.0%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.2%
0.2%
2 Q 2024 予備的
0.2%
0.2%
0.3%
1 Q 2024
0.3%
0.3%
0.3%
1 Q 2024 予備的
0.3%
0.0%
0.1%
4 Q 2023
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2023 予備的
0.2%
0.4%
0.1%
3 Q 2023
0.1%
0.0%
0.0%
3 Q 2023 予備的
0.0%
0.0%
-0.4%
2 Q 2023
-0.4%
-0.3%
-0.3%
2 Q 2023 予備的
-0.3%
0.1%
0.6%
1 Q 2023
0.6%
0.5%
0.5%
1 Q 2023 予備的
0.5%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2022
-0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2022 予備的
-0.1%
-0.1%
0.5%
3 Q 2022
0.5%
0.5%
0.5%
3 Q 2022 予備的
0.5%
0.2%
1.1%
2 Q 2022
1.1%
1.0%
1.0%
2 Q 2022 予備的
1.0%
0.3%
0.1%
1 Q 2022
0.1%
-0.2%
-0.2%
1 Q 2022 予備的
-0.2%
-0.8%
0.7%
4 Q 2021
0.6%
0.6%
0.6%
4 Q 2021 予備的
0.6%
-1.9%
2.6%
3 Q 2021
2.6%
2.6%
2.6%
3 Q 2021 予備的
2.6%
2.6%
2.7%
2 Q 2021
2.7%
2.7%
2.7%
2 Q 2021 予備的
2.7%
-0.9%
0.2%
1 Q 2021
0.1%
-0.4%
-0.4%
1 Q 2021 予備的
-0.4%
-9.0%
-1.8%
4 Q 2020
-1.9%
-2.0%
-2.0%
4 Q 2020 予備的
-2.0%
18.0%
16.0%
3 Q 2020
15.9%
16.1%
16.1%
3 Q 2020 予備的
16.1%
-14.8%
-13.0%
2 Q 2020
-12.8%
-12.4%
-12.4%
2 Q 2020 予備的
-12.4%
-5.6%
-5.4%
1 Q 2020
-5.3%
-4.7%
-4.7%
1 Q 2020 予備的
-4.7%
-0.2%
-0.3%
4 Q 2019
-0.3%
-0.3%
-0.3%
4 Q 2019 予備的
-0.3%
0.1%
0.1%
3 Q 2019
0.1%
0.1%
0.1%
3 Q 2019 予備的
0.1%
0.2%
0.1%
123
