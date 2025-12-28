小売売上指標は、イタリアの小売業者が販売するすべての商品の売上変動の測定値を指します。小売売上指数の前年比版は、前年同月と比較した当月の小売部門の現在の価格での売上高の変化の尺度を反映しています。

「小売販売」という用語は、最終消費者または一般消費者への製品の販売を示すために商業分野で使用されます。小売業者は、製造業者または卸売業者から選択的に大量の商品を購入し、消費者に少量を販売して利益を得ます。小売業者の役割は、在庫の可用性、競争力のある価格、在庫回転などの要因を組み合わせるために、販売をより適切に整理することです。

小売販売の量は、さまざまな方法(POS、宅配、オンライン)で計算できます。「オンライン」は、現代のeコマース技術を使用して消費者に幅広い製品を提供するため、今日の世界で非常に人気があります。

この指数は、イタリア統計局統計局によって計算されます。2009年1月からは、2005年を基準年とし、新しいAteco 2007分類を使用して計算されます。

小売売上高は家計消費のデータを反映しています。家計消費は支出の最大要素であり、消費者信頼感(および適切な指標)と相関があります。

小売販売は、必要なすべての種類の栄養を含む食品、家電、家具、食器を含む耐久消費財、複数回使用できる衣服やその他の商品を含む消費財の3つの主要な部門に分かれています。

売上変動率は割合で表されます。データが予想を上回る場合はプラスでユーロが強気だという解釈があり、データが予想より低い場合はマイナスでユーロが弱気だという解釈があります。

直近値: