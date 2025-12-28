カレンダーセクション

経済指標カレンダー

イタリア新車登録台数前年比 (Italy New Car Registrations y/y)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
全国自動車産業セクター協会(ANFIA) (Italian Association of the Automobile Industry (ANFIA))
セクター
ビジネス
0.0%
-0.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.0%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

新車登録数前年比は、今月のイタリアでの新規登録乗用車の数の前年同月と比較した変化を反映しています。毎月第4営業日に、欧州自動車製造業者協会ACEAのメンバーであるイタリア自動車産業協会ANFIAは、先月の新規登録車の数に関するデータを公開します。車両のタイプ、メーカー、地域ごとに個別のデータが発表されます。

レポート計算用のデータは、現地の規制当局および保険会社から収集されます。レポートには、初めてプレートを受け取った新しい車のみが含まれます。すでに国内または海外で登録されている車はすべてレポートから除外されます。したがって、登録データは自動車販売を直接反映します。

この指標の伸びは、消費の伸びと国内の好ましい経済状況を示しています。ただし、自動車の販売と登録は、環境基準の厳格化などの非経済的要因の影響も受けます。したがって、通貨相場に対する指標の影響は限られています。一般的に、予想より高い値はユーロ相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"イタリア新車登録台数前年比 (Italy New Car Registrations y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
0.0%
-0.6%
10月 2025
-0.6%
4.1%
9月 2025
4.1%
-2.7%
8月 2025
-2.7%
-5.1%
7月 2025
-5.1%
-17.4%
6月 2025
-17.4%
-0.2%
5月 2025
-0.2%
2.7%
4月 2025
2.7%
6.2%
3月 2025
6.2%
-6.3%
2月 2025
-6.3%
-5.9%
1月 2025
-5.9%
-4.9%
12月 2024
-4.9%
-10.8%
11月 2024
-10.8%
-9.1%
10月 2024
-9.1%
-10.7%
9月 2024
-10.7%
-13.4%
8月 2024
-13.4%
4.7%
7月 2024
4.7%
15.0%
6月 2024
15.0%
-6.6%
5月 2024
-6.6%
7.5%
4月 2024
7.5%
-3.7%
3月 2024
-3.7%
12.8%
2月 2024
12.8%
10.6%
1月 2024
10.6%
5.9%
12月 2023
5.9%
16.2%
11月 2023
16.2%
20.0%
10月 2023
20.0%
22.8%
9月 2023
22.8%
12.0%
8月 2023
12.0%
8.8%
7月 2023
8.8%
9.2%
6月 2023
9.2%
23.1%
5月 2023
23.1%
29.2%
4月 2023
29.2%
40.8%
3月 2023
40.8%
17.5%
2月 2023
17.5%
19.0%
1月 2023
19.0%
21.0%
12月 2022
21.0%
14.7%
11月 2022
14.7%
14.6%
10月 2022
14.6%
5.4%
9月 2022
5.4%
9.9%
8月 2022
9.9%
-0.8%
7月 2022
-0.8%
-15.0%
6月 2022
-15.0%
-15.1%
5月 2022
-15.1%
-33.0%
4月 2022
-33.0%
-29.7%
3月 2022
-29.7%
-22.6%
2月 2022
-22.6%
-19.7%
1月 2022
-19.7%
-27.5%
12月 2021
-27.5%
-24.6%
11月 2021
-24.6%
-35.7%
10月 2021
-35.7%
-32.7%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード