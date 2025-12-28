イタリアのEU貿易収支指数は、特定の期間を考慮して、EU諸国から来て他のEU諸国に行く商品とサービスの輸入と輸出の価値の差を測定します。正の数を示すデータは、報告された期間中に国に輸入されたより多くの商品とサービスが輸出されたことを示しています。この場合、国の貿易収支がプラスであると言われます。

他のEU加盟国との貿易は、イタリアの外国取引の半分以上を占めています。イタリアのEU域内での主要な輸出先は、ドイツ、フランス、スペイン、スイスです。EUでの主要な輸入元には、ドイツ、フランス、オランダが含まれます。

一般的に、イタリアはEUパートナーとの商品やサービスの交換から大きな利益を得ています。過去数年にわたり、イタリアは、大半の計算期間にわたってEUの貿易収支がプラスであったと報告しました。

プラスの貿易収支は通常、国の通貨にプラスの効果をもたらします。ただし、EU諸国間の取引は通常、ユーロ相場にほとんど影響しません。

