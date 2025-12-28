経済指標カレンダー
イタリアEU貿易収支 (Italy Trade Balance EU)
|低
|€-1.310 B
|
€0.074 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
イタリアのEU貿易収支指数は、特定の期間を考慮して、EU諸国から来て他のEU諸国に行く商品とサービスの輸入と輸出の価値の差を測定します。正の数を示すデータは、報告された期間中に国に輸入されたより多くの商品とサービスが輸出されたことを示しています。この場合、国の貿易収支がプラスであると言われます。
他のEU加盟国との貿易は、イタリアの外国取引の半分以上を占めています。イタリアのEU域内での主要な輸出先は、ドイツ、フランス、スペイン、スイスです。EUでの主要な輸入元には、ドイツ、フランス、オランダが含まれます。
一般的に、イタリアはEUパートナーとの商品やサービスの交換から大きな利益を得ています。過去数年にわたり、イタリアは、大半の計算期間にわたってEUの貿易収支がプラスであったと報告しました。
プラスの貿易収支は通常、国の通貨にプラスの効果をもたらします。ただし、EU諸国間の取引は通常、ユーロ相場にほとんど影響しません。
直近値:
実際のデータ
"イタリアEU貿易収支 (Italy Trade Balance EU)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用