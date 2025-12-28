カレンダーセクション

イタリアEU貿易収支 (Italy Trade Balance EU)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
イタリアのEU貿易収支指数は、特定の期間を考慮して、EU諸国から来て他のEU諸国に行く商品とサービスの輸入と輸出の価値の差を測定します。正の数を示すデータは、報告された期間中に国に輸入されたより多くの商品とサービスが輸出されたことを示しています。この場合、国の貿易収支がプラスであると言われます。

他のEU加盟国との貿易は、イタリアの外国取引の半分以上を占めています。イタリアのEU域内での主要な輸出先は、ドイツ、フランス、スペイン、スイスです。EUでの主要な輸入元には、ドイツ、フランス、オランダが含まれます。

一般的に、イタリアはEUパートナーとの商品やサービスの交換から大きな利益を得ています。過去数年にわたり、イタリアは、大半の計算期間にわたってEUの貿易収支がプラスであったと報告しました。

プラスの貿易収支は通常、国の通貨にプラスの効果をもたらします。ただし、EU諸国間の取引は通常、ユーロ相場にほとんど影響しません。

直近値:

実際のデータ

"イタリアEU貿易収支 (Italy Trade Balance EU)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
€​-1.310 B
€​0.074 B
9月 2025
€​-0.042 B
€​-0.003 B
8月 2025
€​0.172 B
€​1.834 B
7月 2025
€​1.917 B
€​-0.093 B
6月 2025
€​-0.069 B
€​0.716 B
5月 2025
€​0.776 B
€​0.128 B
4月 2025
€​0.162 B
€​-1.403 B
3月 2025
€​-2.453 B
€​-0.383 B
2月 2025
€​-0.361 B
€​-0.658 B
1月 2025
€​-0.635 B
€​-2.021 B
12月 2024
€​-1.861 B
€​-2.039 B
11月 2024
€​-1.816 B
€​-0.746 B
10月 2024
€​-0.660 B
€​-1.171 B
9月 2024
€​-1.175 B
€​-1.460 B
8月 2024
€​-1.364 B
€​0.716 B
7月 2024
€​0.642 B
€​-0.961 B
6月 2024
€​-1.045 B
€​0.471 B
5月 2024
€​0.524 B
€​-0.207 B
4月 2024
€​-0.228 B
€​-1.474 B
3月 2024
€​-1.430 B
€​-0.851 B
2月 2024
€​-0.851 B
€​-0.536 B
1月 2024
€​-0.376 B
€​-2.837 B
12月 2023
€​-2.750 B
€​-2.390 B
11月 2023
€​-2.385 B
€​-0.651 B
10月 2023
€​-0.684 B
€​-0.424 B
9月 2023
€​-0.471 B
€​-1.130 B
8月 2023
€​-1.011 B
€​1.065 B
7月 2023
€​1.331 B
€​-1.805 B
6月 2023
€​-1.729 B
€​0.324 B
5月 2023
€​0.267 B
€​-0.877 B
4月 2023
€​-0.921 B
€​-0.834 B
3月 2023
€​-0.916 B
€​-1.902 B
2月 2023
€​-1.889 B
€​-2.850 B
1月 2023
€​-2.808 B
€​-2.640 B
12月 2022
€​-2.932 B
€​-0.393 B
11月 2022
€​-0.371 B
€​0.170 B
10月 2022
€​0.104 B
€​-1.081 B
9月 2022
€​-1.023 B
€​-1.746 B
8月 2022
€​-1.807 B
€​2.367 B
7月 2022
€​2.466 B
€​0.497 B
6月 2022
€​0.844 B
€​0.196 B
5月 2022
€​0.246 B
€​-0.928 B
4月 2022
€​-0.955 B
€​0.275 B
3月 2022
€​0.420 B
€​-0.219 B
2月 2022
€​-0.115 B
€​-0.966 B
1月 2022
€​-0.890 B
€​-3.638 B
12月 2021
€​-3.638 B
€​-0.044 B
11月 2021
€​-0.060 B
€​0.294 B
10月 2021
€​0.291 B
€​0.753 B
9月 2021
€​0.762 B
€​-0.279 B
