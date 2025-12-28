生産者物価指数(Producer Price Index、PPI)前月比は、国内市場で販売される工業製品の生産価格と外国市場で販売される工業製品の生産価格の両方を認識しているため、マーケティングの最初の段階で形成される出力価格の経時的な変動を測定する指標となります。

PPIは、計算期間に応じて、指数のさまざまな割合の変動を示す場合があります。PPI前月比は、結膜の変化(イタリア語でvariazione congiunturale)、つまり前月に対する変化と見なされます。

この指数は、欧州の規則に基づいてイタリアでISTATによって計算され、ATECO 2002分類に従って、採掘と運搬; 製造; 電気、ガス、蒸気、空調の供給; 給水、下水道、廃棄物管理および修復活動の産業部門を対象としています。 製品アイテムは、ATECO階層(カテゴリ、クラス、グループ、部門およびセクション)に従って集計され、耐久消費財、非耐久消費財、資本財、中間財、エネルギーに分類されます。

価格は、VAT控除後の「工場渡」(または倉庫)条件で記録されます。データシリーズには、3,667社のサンプルから収集された1,102個の製品項目の価格情報が含まれており、毎月合計で約12,600の観測値があります。

2000年の損益計算書調査でISTATが決定したように、国内市場で請求された売上高の値に基づいて、各集計の重みが決定されます。

期待を上回るPPI前年比の値は、ユーロ相場にとってプラスと見なされます。

