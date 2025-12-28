工業購買担当者景気指数(PMI)は、製造会社で雇用されている購買管理者の調査を通じて収集されたデータに基づいて、IHSマークイットによって毎月発表されます。

調査は月の後半に行われます。調査の参加者は、ビジネス条件、雇用、価格、在庫などに関するさまざまな質問に答えるよう求められます。受信したデータに基づいて、各変数の拡散指数が計算されます。これは、改善を報告している企業の割合と、状況に変化がないと報告している企業の割合の合計に起因します。

この指数の参照値は50.0です。指数がこの閾値を上回っている場合、産業部門の拡大が示されています。下回っている場合は収縮が示されています。

指標は季節調整されています。元データは、最初の公開後に改訂されることはありません。一方、季節調整済みデータは、季節調整係数が更新されるため、必要に応じて修正できます。

購買担当者は業界のセンチメントの変化を最初に見ると考えられているため、PMIは見出し番号を特色とし、GDP、インフレ、雇用などの他の主要な経済的要因への洞察を提供すると考えられています。

公開された値が予想値を上回っている場合、ユーロの上昇を想定できます。公開された値が予想を下回った場合、ユーロが下落し、それに応じてユーロ相場が移動すると想定できます。

直近値: