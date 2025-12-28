カレンダーセクション

マークイットイタリア製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
マークイット (S&P Global)
ビジネス
50.6 50.1
49.9
最後の発表 重要性 実際 予測
50.2
50.6
次の発表 実際 予測
工業購買担当者景気指数(PMI)は、製造会社で雇用されている購買管理者の調査を通じて収集されたデータに基づいて、IHSマークイットによって毎月発表されます。

調査は月の後半に行われます。調査の参加者は、ビジネス条件、雇用、価格、在庫などに関するさまざまな質問に答えるよう求められます。受信したデータに基づいて、各変数の拡散指数が計算されます。これは、改善を報告している企業の割合と、状況に変化がないと報告している企業の割合の合計に起因します。

この指数の参照値は50.0です。指数がこの閾値を上回っている場合、産業部門の拡大が示されています。下回っている場合は収縮が示されています。

指標は季節調整されています。元データは、最初の公開後に改訂されることはありません。一方、季節調整済みデータは、季節調整係数が更新されるため、必要に応じて修正できます。

購買担当者は業界のセンチメントの変化を最初に見ると考えられているため、PMIは見出し番号を特色とし、GDP、インフレ、雇用などの他の主要な経済的要因への洞察を提供すると考えられています。

公開された値が予想値を上回っている場合、ユーロの上昇を想定できます。公開された値が予想を下回った場合、ユーロが下落し、それに応じてユーロ相場が移動すると想定できます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"マークイットイタリア製造業購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Italy Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
50.6
50.1
49.9
10月 2025
49.9
47.4
49.0
9月 2025
49.0
47.4
50.4
8月 2025
50.4
47.2
49.8
7月 2025
49.8
48.1
48.4
6月 2025
48.4
50.9
49.2
5月 2025
49.2
49.9
49.3
4月 2025
49.3
45.2
46.6
3月 2025
46.6
46.6
47.4
2月 2025
47.4
47.7
46.3
1月 2025
46.3
47.8
46.2
12月 2024
46.2
44.4
44.5
11月 2024
44.5
45.1
46.9
10月 2024
46.9
46.9
48.3
9月 2024
48.3
50.0
49.4
8月 2024
49.4
48.8
47.4
7月 2024
47.4
46.4
45.7
6月 2024
45.7
44.5
45.6
5月 2024
45.6
46.1
47.3
4月 2024
47.3
49.0
50.4
3月 2024
50.4
49.7
48.7
2月 2024
48.7
51.0
48.5
1月 2024
48.5
46.1
45.3
12月 2023
45.3
44.6
44.4
11月 2023
44.4
45.8
44.9
10月 2023
44.9
46.0
46.8
9月 2023
46.8
44.9
45.4
8月 2023
45.4
44.1
44.5
7月 2023
44.5
44.8
43.8
6月 2023
43.8
46.3
45.9
5月 2023
45.9
48.9
46.8
4月 2023
46.8
52.0
51.1
3月 2023
51.1
51.2
52.0
2月 2023
52.0
49.4
50.4
1月 2023
50.4
48.4
48.5
12月 2022
48.5
47.4
48.4
11月 2022
48.4
47.3
46.5
10月 2022
46.5
48.1
48.3
9月 2022
48.3
48.2
48.0
8月 2022
48.0
49.7
48.5
7月 2022
48.5
51.4
50.9
6月 2022
50.9
53.2
51.9
5月 2022
51.9
55.2
54.5
4月 2022
54.5
57.1
55.8
3月 2022
55.8
58.4
58.3
2月 2022
58.3
60.2
58.3
1月 2022
58.3
63.0
62.0
12月 2021
62.0
62.1
62.8
11月 2021
62.8
60.5
61.1
10月 2021
61.1
60.4
59.7
