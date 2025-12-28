カレンダーセクション

イタリア鉱工業出荷前月比 (Italy Industrial Sales m/m)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
セクター
ビジネス
-0.5% 0.1%
1.9%
最後の発表 重要性 実際 予測
鉱工業出荷前月比指数(別名、産業売上高)は、イタリアの鉱工業エンタープライズの総売上高の月ごとの変動(変化)に関するデータを示しています。検討中の期間に関連して、産業企業の成長能力の傾向を評価する非常に重要な指標です。

この指数は、少なくとも20人の従業員を抱えるイタリア企業の調査に基づいて計算されます。調査に参加している企業は、Alteco 2007の分類に従ってグループ化されています。代表的なサンプルは、部門の総売上高の少なくとも70％を占める企業を含むように編集されています。

指数内では、国内市場と非国内市場について個別の基本指数が計算され、その中でユーロゾーンと非ユーロゾーンに細分されます。次に、ラスパイレスの公式に従って、つまり重み付き構造として合計指数が計算されます。この指数は、2015年を基準年として計算されます。

データは、参照期間の45日後に公開されます。国内総生産と公的債務/GDP比に関するデータと同様に、この指数は生産と販売の他の経済指標と交差する様々な経済分析に使用することができます。

取引と解釈に関しては、予想を上回る値はEURに対してプラスと見なされ、予想を下回る値はEURに対してマイナスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"イタリア鉱工業出荷前月比 (Italy Industrial Sales m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-0.5%
0.1%
1.9%
9月 2025
2.1%
0.0%
-0.7%
8月 2025
-0.7%
-0.8%
0.4%
7月 2025
0.4%
1.1%
1.2%
6月 2025
1.2%
1.8%
-2.1%
5月 2025
-2.2%
-1.6%
1.4%
4月 2025
1.5%
0.6%
-1.6%
3月 2025
-1.6%
2.1%
-0.4%
2月 2025
-0.4%
1.6%
3.7%
1月 2025
3.8%
-2.1%
-2.7%
12月 2024
-2.7%
1.0%
1.4%
11月 2024
1.5%
-0.4%
0.6%
10月 2024
0.5%
0.1%
-0.3%
9月 2024
-0.3%
-0.2%
-0.3%
8月 2024
-0.1%
0.3%
-0.5%
7月 2024
-0.4%
-1.2%
-0.4%
6月 2024
0.1%
0.3%
-1.0%
5月 2024
-0.9%
0.7%
4月 2024
0.8%
-2.8%
3月 2024
-2.9%
1.9%
2月 2024
2.0%
-3.2%
1月 2024
-3.1%
1.0%
12月 2023
2.1%
0.0%
-0.9%
11月 2023
-1.0%
0.0%
0.1%
10月 2023
0.1%
-0.1%
1.1%
9月 2023
1.2%
0.0%
-0.4%
8月 2023
-0.4%
0.1%
-0.5%
7月 2023
-0.4%
0.1%
0.5%
6月 2023
0.4%
-0.1%
1.6%
5月 2023
1.5%
-0.1%
-1.9%
4月 2023
-1.8%
0.0%
-0.4%
3月 2023
-0.3%
0.1%
1.3%
2月 2023
1.3%
0.0%
-1.2%
1月 2023
-1.1%
-0.1%
0.7%
12月 2022
0.7%
0.0%
0.9%
11月 2022
0.9%
0.2%
-0.8%
10月 2022
-0.8%
0.1%
-1.2%
9月 2022
-1.2%
-0.2%
3.4%
8月 2022
3.6%
0.2%
-0.2%
7月 2022
-0.1%
0.2%
-0.4%
6月 2022
-0.2%
0.6%
1.2%
5月 2022
1.4%
0.0%
2.8%
4月 2022
2.7%
-0.7%
2.5%
3月 2022
2.4%
-0.2%
2.9%
2月 2022
2.8%
0.6%
2.3%
1月 2022
2.3%
0.0%
-2.0%
12月 2021
-2.1%
-1.1%
2.4%
11月 2021
2.4%
0.5%
2.9%
10月 2021
2.8%
1.4%
0.2%
9月 2021
0.1%
0.6%
0.5%
1234
