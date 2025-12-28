経済指標カレンダー
イタリア失業率 (Italy Unemployment Rate)
|低
|6.0%
|6.0%
|
6.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|6.0%
|
6.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
イタリアの失業率経済指標は、総労働力に占める失業者の割合を測定します。失業者とは、過去4週間に積極的に仕事を探しており、今後2週間以内に仕事を始めることができる、仕事のない15〜74歳の人と定義されます前月比指標は、特定の月の失業率の前月と比較した変化を測定します。この指標は季節調整されています。
最近の統計では、失業率は南イタリアの一部の地域でより高く、北部に位置する地域でより低くなる可能性があります。全国の若者の失業率はさらに高くなっています。この結果、多くの若者が両親と一緒に暮らしています。
雇用された人々はより多くのお金を費やし、したがって消費はGDPのかなりの部分を占めるため、下降傾向は国の通貨(イタリアに関してはEUR)にプラスの影響を及ぼします。したがって、低い値はEURにとってプラスになります (強気)。測定値が上昇すると、個人の収入が失われ、社会的便益による政府への圧力が増大するため、高い失業率はEURにとってマイナス(弱気)と見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"イタリア失業率 (Italy Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
