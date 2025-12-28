カレンダーセクション

経済指標カレンダー

イタリア生産者物価指数(PPI)前年比 (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
セクター
価格
-0.2% 0.2%
0.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

生産者物価指数(Producer Price Index、PPI)前年比は、国内市場で販売される工業製品の生産価格と外国市場で販売される工業製品の生産価格の両方を認識しているため、マーケティングの最初の段階で形成される出力価格の経時的な変動を測定する指標となります。

PPIは、計算期間に応じて、指数のさまざまな割合の変動を示す場合があります。PPI前年比は、傾向の変化(イタリア語では「variazione tendenziale」)、つまり、前年の同じ月と比較した変化とみなされます。

この指数は、欧州の規則に基づいてイタリアでISTATによって計算され、ATECO 2002分類に従って、採掘と運搬; 製造; 電気、ガス、蒸気、空調の供給; 給水、下水道、廃棄物管理および修復活動の産業部門を対象としています。 製品アイテムは、ATECO階層(カテゴリ、クラス、グループ、部門およびセクション)に従って集計され、耐久消費財、非耐久消費財、資本財、中間財、エネルギーに分類されます。

価格は、VAT控除後の「工場渡」(または倉庫)条件で記録されます。データシリーズには、3,667社のサンプルから収集された1,102個の製品項目の価格情報が含まれており、毎月合計で約12,600の観測値があります。

2000年の損益計算書調査でISTATが決定したように、国内市場で請求された売上高の値に基づいて、各集計の重みが決定されます。

期待を上回るPPI前年比の値は、ユーロ相場にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"イタリア生産者物価指数(PPI)前年比 (Italy Producer Price Index (PPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-0.2%
0.2%
0.1%
10月 2025
0.1%
2.0%
1.1%
9月 2025
1.1%
-2.2%
0.2%
8月 2025
0.2%
0.1%
1.6%
7月 2025
1.6%
4.3%
2.4%
6月 2025
2.5%
-2.0%
1.7%
5月 2025
1.7%
0.2%
2.6%
4月 2025
2.6%
6.6%
3.9%
3月 2025
3.9%
10.3%
6.2%
2月 2025
6.2%
4.8%
4.4%
1月 2025
4.4%
-1.8%
1.1%
12月 2024
1.1%
-1.8%
-0.5%
11月 2024
-0.5%
-4.4%
-2.8%
10月 2024
-2.8%
-0.9%
-2.0%
9月 2024
-2.0%
1.3%
-0.8%
8月 2024
-0.8%
2.0%
-1.1%
7月 2024
-1.1%
0.6%
-2.5%
6月 2024
-2.5%
1.0%
-3.5%
5月 2024
-1.5%
-4.8%
-1.4%
4月 2024
-5.9%
-9.2%
-9.6%
3月 2024
-9.6%
-7.1%
-10.8%
2月 2024
-10.8%
-11.1%
-10.7%
1月 2024
-10.7%
-15.5%
-16.0%
12月 2023
-16.0%
-8.8%
-12.6%
11月 2023
-12.6%
-2.8%
-9.5%
10月 2023
-9.5%
-8.5%
-14.1%
9月 2023
-14.1%
-8.6%
-12.2%
8月 2023
-12.2%
-7.6%
-10.2%
7月 2023
-10.2%
-11.5%
-5.5%
6月 2023
-5.5%
-12.9%
-4.3%
5月 2023
-4.3%
-9.4%
-1.5%
4月 2023
-1.5%
-4.0%
3.7%
3月 2023
3.8%
1.8%
9.6%
2月 2023
9.6%
10.1%
11.1%
1月 2023
11.1%
25.2%
31.7%
12月 2022
31.7%
25.1%
29.4%
11月 2022
29.4%
23.7%
28.0%
10月 2022
28.0%
44.6%
41.7%
9月 2022
41.8%
44.2%
40.1%
8月 2022
40.1%
38.6%
36.9%
7月 2022
36.9%
33.5%
34.1%
6月 2022
34.1%
34.7%
34.6%
5月 2022
34.6%
32.1%
35.3%
4月 2022
35.3%
40.0%
36.9%
3月 2022
36.9%
29.7%
32.8%
2月 2022
32.8%
35.0%
32.9%
1月 2022
32.9%
20.7%
22.6%
12月 2021
22.6%
23.8%
22.2%
11月 2021
22.1%
22.1%
20.4%
10月 2021
20.4%
15.0%
13.3%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード