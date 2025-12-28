消費者物価調和指数(HICP)前年比は、特定の月の最終世帯消費を目的とした商品およびサービスの消費者品目の価格の前年同月と比較した変化を反映しています。イタリアのHICPのデータは、一般的な欧州の規則に従ってISTATによって収集され、欧州全体で調和されており、欧州のさまざまな国の指数の互換性を実現しています。

指数は、各国の個々の特性に関連して構築される商品とサービス品目と、この品目を構成する商品とサービスの重み付けに関するこれらの共通ルールを考慮して計算されます。宝くじとくじ(「 lotti」)およびかけは除外されています。この指数は、EU加盟国間のインフレの比較を可能にし、金融政策を決定する際に欧州中央銀行が使用する重要な指標です。

消費者物価の指標には他に2つあります(NICとFOI)。これらは、消費者物価指数を計算する際に考慮される価格の種類がHICP(HIPC)と異なります。言い換えれば、調和消費者物価指数は実際に消費者が支払った価格を指す一方、NIC(コミュニティ全体の全国消費者物価指数)とFOI(労働者と従業員の家族の全国消費者物価指数)は常に完全な価格を考慮する販売価格です。そのため、たとえば、消費者物価指数NICとFOIは完全な価格を考慮し、HICPは割引やセールを考慮した商品とサービスの価格の計算に使用します。

調査に関しては、価格データはPOSで収集され、消費者が購入するために参加する主な種類の商業活動を表します。

期待を上回るHICP前年比の値は、通常ユーロ相場にとってプラスと見なされます。

直近値: