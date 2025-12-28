経済指標カレンダー
マークイットイタリアサービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))
サービス購買担当者景気指数(PMI)は、サービス部門の企業で雇用されている購買管理者の調査を通じて収集されたデータに基づいて、IHSマークイットによって毎月発表されます。
マークイットサービスPMIには民間企業の情報しか含まれていません。購買管理者はアンケートに記入し、次の事業の主なパラメータを特徴付けます:
- 生産
- 新規注文
- バックログ
- 支払われた価格(会社が購入した材料、サービス、商品に対して)
- 受け取った価格
- 仕入れ先の納期
- 在庫
- 雇用
- 将来の生産
回答者は、上記のパラメータが改善した/悪化した/変化していないかを示す相対的な推定値を提供するよう求められます。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。
この指数の参照値は50.0です。データがこの閾値を上回っている場合、サービス部門の拡大が示されています。データがこの閾値を下回っている場合、サービス部門の縮小が示されています。
購買担当者は業界のセンチメントの変化を最初に見ると考えられているため、PMIは見出し番号を特色とし、GDP、インフレ、雇用などの他の主要な経済的要因への洞察を提供すると考えられています。
公開された値が予想値を上回っている場合、ユーロの上昇を想定できます。公開された値が予想を下回った場合、ユーロが下落し、それに応じてユーロ相場が移動すると想定できます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"マークイットイタリアサービス購買担当者景気指数(PMI) (S&P Global Italy Services Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
