カレンダーセクション

経済指標カレンダー

イタリア鉱工業生産前月比 (Italy Industrial Production m/m)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
セクター
ビジネス
-1.0% 0.3%
2.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

工業生産前月比は、特定の月に業界が生産した商品の量を前月と比較して測定します。この指数は、製造業、鉱業、電気およびガス供給によって生産される代表的な製品シリーズを対象としています。

この指数は、約4,600社の月次調査から収集されたデータに基づいて計算されます。特定の産業部門の生産を推定するために、追加の統計ソースを使用できます。収集されたデータに重みが割り当てられ、全国規模の指数が作成されます。

イタリア統計局は、生データに加えて、季節調整済みデータと、就業日のみを考慮したカレンダー調整済み指数も発表しますが、週末、世俗的、宗教的祝日はデータシリーズから除外されます。調整されたデータにより、期間ごとの変化を正確に比較できます。

鉱工業生産指数は、将来のGDPと経済パフォーマンスの両方を予測するための重要なツールです。

取引と解釈に関しては、予想を上回る数値はEURに対してプラスと見なされるべきであり、予想より低い数値はEURに対してマイナスと見なされるべきです。

直近値:

実際のデータ

予想値

"イタリア鉱工業生産前月比 (Italy Industrial Production m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-1.0%
0.3%
2.7%
9月 2025
2.8%
0.0%
-2.7%
8月 2025
-2.4%
-2.0%
0.4%
7月 2025
0.4%
-0.1%
0.2%
6月 2025
0.2%
-1.6%
-0.8%
5月 2025
-0.7%
-0.8%
0.9%
4月 2025
1.0%
-0.3%
0.0%
3月 2025
0.1%
-0.1%
-0.9%
2月 2025
-0.9%
2.0%
2.5%
1月 2025
3.2%
-2.0%
-2.7%
12月 2024
-3.1%
0.5%
0.3%
11月 2024
0.3%
-0.3%
0.1%
10月 2024
0.0%
-0.1%
-0.3%
9月 2024
-0.4%
0.7%
0.0%
8月 2024
0.1%
-0.4%
-1.0%
7月 2024
-0.9%
0.0%
0.5%
6月 2024
0.5%
0.7%
0.5%
5月 2024
0.5%
-0.2%
-1.0%
4月 2024
-1.0%
-0.1%
-0.5%
3月 2024
-0.5%
0.6%
0.0%
2月 2024
0.1%
-0.1%
-1.4%
1月 2024
-1.2%
0.1%
1.2%
12月 2023
1.1%
-0.5%
-1.3%
11月 2023
-1.5%
0.7%
-0.2%
10月 2023
-0.2%
0.2%
0.1%
9月 2023
0.0%
0.0%
0.3%
8月 2023
0.2%
-0.1%
-0.9%
7月 2023
-0.7%
-0.2%
0.5%
6月 2023
0.5%
0.0%
1.7%
5月 2023
1.6%
0.2%
-2.0%
4月 2023
-1.9%
0.1%
-0.6%
3月 2023
-0.6%
-0.3%
-0.2%
2月 2023
-0.2%
-0.2%
-0.5%
1月 2023
-0.7%
0.2%
1.2%
12月 2022
1.6%
0.3%
-0.1%
11月 2022
-0.3%
-0.1%
-1.1%
10月 2022
-1.0%
-0.3%
-1.7%
9月 2022
-1.8%
-0.1%
2.3%
8月 2022
2.3%
0.3%
0.5%
7月 2022
0.4%
0.2%
-2.0%
6月 2022
-2.1%
-0.2%
-1.1%
5月 2022
-1.1%
-0.2%
1.4%
4月 2022
1.6%
0.1%
0.2%
3月 2022
0.0%
-0.1%
4.0%
2月 2022
4.0%
-0.1%
-3.4%
1月 2022
-3.4%
0.0%
-1.1%
12月 2021
-1.0%
0.1%
2.1%
11月 2021
1.9%
0.0%
-0.5%
10月 2021
-0.6%
0.0%
0.1%
9月 2021
0.1%
0.0%
-0.3%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード