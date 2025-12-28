イタリアの四半期失業率経済指標は、総労働力に占める失業者の割合を測定します。失業者とは、過去4週間に積極的に仕事を探しており、今後2週間以内に仕事を始めることができる、仕事のない15〜74歳の人と定義されます四半期指数は、前四半期の失業率を反映しています。この指標は季節調整されています。

最近の統計では、失業率は南イタリアの一部の地域でより高く、北部に位置する地域でより低くなる可能性があります。全国の若者の失業率はさらに高くなっています。この結果、多くの若者が両親と一緒に暮らしています。

雇用された人々はより多くのお金を費やし、したがって消費はGDPのかなりの部分を占めるため、下降傾向は国の通貨(イタリアに関してはEUR)にプラスの影響を及ぼします。したがって、低い値はEURにとってプラスになります (強気)。測定値が上昇すると、個人の収入が失われ、社会的便益による政府への圧力が増大するため、高い失業率はEURにとってマイナス(弱気)と見なされます。

直近値: