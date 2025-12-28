経済指標カレンダー
イタリア消費者物価指数(CPI)前年比 (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)
|低
|1.1%
|1.2%
|
1.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.1%
|
1.1%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
消費者物価指数(CPI)前年比は、イタリアでの、報告された月の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前年同月と比較した変化を測定します。これは、購買動向の変化を評価するための基本的な指標であり、見出しのインフレの尺度として使用されます。
指数計算のデータは、地方および中央の調査、および行政情報源(経済開発省)から収集されます。さらに、指数はさまざまなレベルで計算されます(地方と地域、および地域指数の加重平均として取得される全項目指数)。
消費者品目には、食品、ノンアルコール飲料、アルコール飲料、タバコ、衣服、家具、電気と水、輸送サービス、エンターテイメント、教育、その他の商品やサービスが含まれます。商品とサービスには最終消費支出に関連する支出シェアを反映して異なる重みが与えられます。
ユーロ(EUR)通貨に関しては、インフレと戦うために最も広く使用されているツールは金利を上げて外国投資を誘引することであるため、より高いデータは肯定的なシグナルと上方予測として解釈できます。 より低いデータは否定的なシグナルとして解釈される可能性があり、通貨の下方予測を示唆する場合があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"イタリア消費者物価指数(CPI)前年比 (Italy Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
