イタリア鉱工業生産前年比 (Italy Industrial Production y/y)
|低
|-0.3%
|0.2%
|
1.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
工業生産前年比は、特定の月に業界が生産した商品の量を前年同月と比較して測定します。<77/76/82% この指数は、製造業、鉱業、電気およびガス供給によって生産される、建設を除いた代表的な製品シリーズを対象としています。
この指数は、約4,600社の月次調査から収集されたデータに基づいて計算されます。特定の産業部門の生産を推定するために、追加の統計ソースを使用できます。収集されたデータに重みが割り当てられ、全国規模の指数が作成されます。
イタリア統計局は、生データに加えて、季節調整済みデータと、就業日のみを考慮したカレンダー調整済み指数も発表しますが、週末、世俗的、宗教的祝日はデータシリーズから除外されます。調整されたデータにより、期間ごとの変化を正確に比較できます。
鉱工業生産指数は、将来のGDPと経済パフォーマンスの両方を予測するための重要なツールです。
取引と解釈に関しては、予想を上回る数値はEURに対してプラスと見なされるべきであり、予想より低い数値はEURに対してマイナスと見なされるべきです。
直近値:
実際のデータ
予想値
"イタリア鉱工業生産前年比 (Italy Industrial Production y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
