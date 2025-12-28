カレンダーセクション

経済指標カレンダー

イタリア貿易収支 (Italy Trade Balance)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
セクター
取引
€​4.156 B €​4.458 B
€​2.968 B
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

イタリア貿易収支指数は、輸出品と輸入品の価値の差を測定します。つまり、輸出から輸入を差し引くことで計算されます。参照期間は現在の月です。正の数を示すデータは、報告された期間中に国に輸入されたより多くの商品とサービスが輸出されたことを示しています。この場合、国の貿易収支がプラスであると言われます。

これは、国の国際収支の最も重要な指標です。輸出データは、イタリアの経済成長を予測しています。代わりに、輸入はイタリアの内需の兆候を予測しています。最新のデータによると、イタリアの主要な輸出品には、パッケージ化された医薬品、自動車、自動車部品が含まれています。主な輸入品には、自動車と原油が含まれます。

イタリアは7番目に大きい輸出国であり、伝統的に貿易収支はプラスです。

EUR通貨および取引に関しては、外国は国の輸出のために国通貨を購入する必要があるため、ユーロ通貨に大きな影響を与える可能性があります。予測よりも高い値はEURに対してプラスであると解釈できると考えることができ 、EUR通貨の価値の上昇につながります(強気)。逆に、予測よりも低い値はEURに対してマイナスであると見なされ、EUR通貨の値が減少します(弱気)。

直近値:

実際のデータ

予想値

"イタリア貿易収支 (Italy Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
€​4.156 B
€​4.458 B
€​2.968 B
9月 2025
€​2.852 B
€​3.281 B
€​1.875 B
8月 2025
€​2.050 B
€​6.707 B
€​7.829 B
7月 2025
€​7.908 B
€​8.843 B
€​5.384 B
6月 2025
€​5.409 B
€​4.257 B
€​6.103 B
5月 2025
€​6.163 B
€​4.298 B
€​2.448 B
4月 2025
€​2.482 B
€​2.481 B
€​4.706 B
3月 2025
€​3.657 B
€​5.177 B
€​4.444 B
2月 2025
€​4.466 B
€​2.730 B
€​-0.288 B
1月 2025
€​-0.264 B
€​4.065 B
€​5.820 B
12月 2024
€​5.980 B
€​4.231 B
€​3.995 B
11月 2024
€​4.218 B
€​4.660 B
€​5.067 B
10月 2024
€​5.153 B
€​4.726 B
€​2.583 B
9月 2024
€​2.580 B
€​4.046 B
€​1.335 B
8月 2024
€​1.431 B
€​5.109 B
€​6.817 B
7月 2024
€​6.743 B
€​5.353 B
€​5.150 B
6月 2024
€​5.065 B
€​5.140 B
€​6.377 B
5月 2024
€​6.430 B
€​4.831 B
€​4.829 B
4月 2024
€​4.807 B
€​4.415 B
€​4.296 B
3月 2024
€​4.341 B
€​5.805 B
€​6.034 B
2月 2024
€​6.034 B
€​3.844 B
€​2.495 B
1月 2024
€​2.655 B
€​2.065 B
€​5.527 B
12月 2023
€​5.614 B
€​-0.469 B
€​3.884 B
11月 2023
€​3.889 B
€​2.890 B
€​4.732 B
10月 2023
€​4.699 B
€​8.093 B
€​2.393 B
9月 2023
€​2.346 B
€​1.335 B
€​1.951 B
8月 2023
€​2.070 B
€​0.597 B
€​6.109 B
7月 2023
€​6.375 B
€​11.437 B
€​3.461 B
6月 2023
€​7.718 B
€​6.489 B
€​4.767 B
5月 2023
€​4.711 B
€​3.831 B
€​0.362 B
4月 2023
€​0.318 B
€​2.753 B
€​7.623 B
3月 2023
€​7.541 B
€​-2.633 B
€​2.095 B
2月 2023
€​2.108 B
€​-3.427 B
€​-4.236 B
1月 2023
€​-4.194 B
€​-0.183 B
€​1.360 B
12月 2022
€​1.067 B
€​-2.916 B
€​1.423 B
11月 2022
€​1.445 B
€​-5.144 B
€​-2.057 B
10月 2022
€​-2.123 B
€​-4.583 B
€​-6.512 B
9月 2022
€​-6.454 B
€​-7.119 B
€​-9.508 B
8月 2022
€​-9.569 B
€​-4.575 B
€​-0.460 B
7月 2022
€​-0.361 B
€​0.219 B
€​-2.512 B
6月 2022
€​-2.166 B
€​-1.368 B
€​-0.062 B
5月 2022
€​-0.012 B
€​-2.528 B
€​-3.639 B
4月 2022
€​-3.666 B
€​-0.374 B
€​-0.229 B
3月 2022
€​-0.084 B
€​-1.620 B
€​-1.766 B
2月 2022
€​-1.662 B
€​-1.170 B
€​-5.128 B
1月 2022
€​-5.052 B
€​2.942 B
€​1.103 B
12月 2021
€​1.103 B
€​5.734 B
€​4.179 B
11月 2021
€​4.163 B
€​5.467 B
€​3.891 B
10月 2021
€​3.888 B
€​5.961 B
€​2.444 B
9月 2021
€​2.454 B
€​4.866 B
€​1.317 B
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード