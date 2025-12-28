政府の赤字: 国内総生産比率は非常に重要な指標であり、特に欧州連合に存在する「安定・成長協定」で言及されているように、経済の安定性と国家の財政を反映しています。この場合、GDPは、課税や関連する税収などにより、国の公的債務を治癒する能力のパラメータ(および指標)を表します。したがって、一般的に国は、財政的危険、すなわち破産のリスクに陥ることなく、公的債務が高いだけでなくGDPも高い可能性があります(米国の場合)。 したがって、この2つの関係と相互の発展が重要です。

「公的債務」に言及するマーストリヒトのパラメータには、暗黙の「公的債務」、すなわち加盟国の福祉国家への将来の支出の約束、または社会的支出の約束、すなわち援助、健康、退職の規則および後者の要件についてに関する約束が含まれていないことは強調されるべきです 。

政府の赤字/国内総生産(イタリア語でRapporto Debito_Pubblico /PIL)の比率は、国の次の4つの状況を示しています。

GDP成長率<国債利子率、GDPに関連して一次赤字(GDPに関連して国の支出が収益を上回っている)したがって、この1番目の場合では、政府の赤字/ GDP比率が発散します(つまり無限に増加する傾向があり、中長期的に破産のリスクを示します)。

GDP成長率(n)>国債金利(i)、ただし、GDPとの関係における主要な赤字は依然として存在します。この2番目の場合では、Government_Deficit/初期GDPの比率が「定常状態」よりも大きい場合に限って、政府赤字/ GDP比が「定常状態」(イタリア語でstato stazionario)と呼ばれる特定の値に向かって徐々に収束します。特にこの場合、政府の赤字/ GDP比を減少させるためには、GDPの差(n)-(i)が十分に大きくなるまで伸びる必要があります。 また、一次赤字は可能な限り小さくする必要があります。したがって、最初の政府の赤字/ GDP比が定常状態よりも低い場合、政府の赤字/ GDP比は常に定常状態に向かって収束します。

GDP成長率(n)<国債金利(i)、ただし、一次赤字はありません。つまり、収入は支出よりも高くなります。この3番目のケースでは、政府の赤字とGDPの比率が定常状態より低い場合にのみ、政府の赤字/ GDP比率は一定期間後に減少し、消滅します。特にこの場合、政府の赤字/GDP比を低下させるためには、(n)-(i)の差が十分に小さいこと、さらには収入が十分に大きいことが必要です。ただし、初期の政府赤字/GDP比率が定常状態よりも高い場合、公的債務/ GDP比率は無限に増加する傾向があり、その結果、支払不能リスクが増加します。

GDP成長率>国債利子率。歳入が歳出よりも高い一次黒字があります。この場合、政府の赤字/GDPの関係は急速に減少してゼロになり、破産のリスクがなくなります。

政府の財政赤字は国民経済にとって有害であると考えられています。したがって、ユーロ相場の値は低い方が良いです。

