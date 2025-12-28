マークイットサービスPMIは、指定された月のインドのサービス部門におけるビジネス状況の変化を示す指標です。この指標は、約400のインドサービス部門民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。サンプルには、消費者、輸送、情報提供、金融、通信、保険、不動産サービスを提供する企業が含まれています。

購買は企業のサービス生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前に市況の変化を追跡することができます。したがって、状況が良くなるか悪くなるかを最初に確認するのは彼らです。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。

購買管理者は、自らの企業の作業の基本的なパラメータ(事業活動、新規注文、保留注文、投入物価格と産出物価格、雇用、生産など)を評価するアンケートを完成します。

回答者は、上記のパラメータが改善されたか、悪化したか、または変化していないかを相対的に推定するよう求められます。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。

この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

サービス部門PMIは、経済学者が注目している最も人気のある指標の1つで、業会全体を対象とした運用情報を提供します。これは、サービス部門の活動とインフレの先行指標と解釈されます。PMIの伸びは好調な市場環境の兆候であり、インドルピー相場の伸びにとってプラスと見なすことができます。

