カレンダーセクション

経済指標カレンダー

インド鉱工業生産年初来前年比 (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)

国：
インド
INR, インドルピー
情報源：
統計省とプログラム実施省 (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
セクター
ビジネス
N/D 2.9%
3.0%
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

工業生産量(Industrial Production)の指数(IIP)FYTD前年比は、年度初頭（4月1日）から報告日までの期間における、前年同期と比較した工業製品の生産量と産業活動の変化を反映しています。指数は、鉱業、製造業、エネルギー会社の生産をカバーしています。

指数内では、生産量は生産額、つまり生産額で計算されます。商品の生産に1か月以上かかる場合（自動車など）、そのような商品は「進行中の営業作業」として会計処理されます。これにより、純粋な定量的な用語でデータを収集するときに発生する可能性のあるスパイクを回避できます。付加価値生産の計算にはデフレーターが使用されます。

IIPは複合インデックスであり、最終的な値は個々のインド産業の生産値を使用して計算されます。この指数は基準期間を基準にして計算され、基準期間は100です(2011～2012年)。また、基準年のデータは加重参照として使用され、業界の構造と構成の実際の変化を反映するために随時更新されます。これは、技術開発、経済改革、消費構造の変化に関連する可能性があります。

出典機関は、統計を収集する特定の製品グループの会社を選択します。機関はインドの省庁と政府省庁であり、収集したデータを統計省のワーキンググループに提供します。

指標の公開は、国の経済の有効性とその方向性を反映しているため、エコノミストとアナリストが注意深く監視しています。現在と前年の同様の期間データを比較することで、国の経済の会計年度結果を予測できます。予想より高い値は、インドルピーの相場にとってプラスであると見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"インド鉱工業生産年初来前年比 (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
N/D
2.9%
3.0%
8月 2025
3.0%
2.5%
2.8%
7月 2025
2.8%
2.1%
2.3%
6月 2025
2.3%
2.0%
5月 2025
2.0%
3.7%
4.0%
3月 2025
4.0%
4.0%
4.1%
2月 2025
4.1%
4.0%
4.2%
1月 2025
4.2%
3.9%
4.0%
12月 2024
4.0%
4.2%
4.1%
11月 2024
4.1%
4.1%
4.0%
10月 2024
4.0%
3.5%
4.0%
9月 2024
4.0%
3.7%
4.2%
8月 2024
4.2%
4.6%
5.2%
7月 2024
5.2%
4.7%
5.2%
6月 2024
5.2%
4.8%
5.4%
5月 2024
5.4%
5.6%
5.8%
4月 2024
5.8%
5.8%
3月 2024
5.8%
6.0%
5.9%
2月 2024
5.9%
5.3%
5.9%
1月 2024
5.9%
5.4%
6.1%
12月 2023
6.1%
5.8%
6.4%
11月 2023
6.4%
6.5%
6.9%
10月 2023
6.9%
6.1%
6.0%
9月 2023
6.0%
5.5%
6.1%
8月 2023
6.1%
4.7%
4.8%
7月 2023
4.8%
4.7%
4.5%
6月 2023
4.5%
5.0%
4.8%
5月 2023
4.8%
5.1%
5.1%
3月 2023
5.1%
5.2%
5.5%
2月 2023
5.5%
5.2%
5.4%
1月 2023
5.4%
5.3%
5.4%
12月 2022
5.4%
5.8%
5.5%
11月 2022
5.5%
6.7%
5.3%
10月 2022
5.3%
8.3%
7.0%
9月 2022
7.0%
10.1%
7.7%
8月 2022
7.7%
11.5%
10.0%
7月 2022
10.0%
11.9%
12.7%
6月 2022
12.7%
11.8%
12.9%
5月 2022
12.9%
12.3%
11.3%
3月 2022
11.3%
13.7%
12.5%
2月 2022
12.5%
15.4%
13.7%
1月 2022
13.7%
17.7%
15.2%
12月 2021
15.2%
20.7%
17.4%
11月 2021
17.4%
24.8%
20.0%
10月 2021
20.0%
36.1%
23.5%
9月 2021
23.5%
58.8%
28.6%
8月 2021
28.6%
68.2%
34.1%
7月 2021
34.1%
34.9%
45.0%
6月 2021
45.0%
40.6%
68.8%
5月 2021
68.8%
-11.8%
-8.6%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード